Tabloid paid for, spiked, salacious Trump tip

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ORVcgWU9SSzogRWlnaHQgbW9udGhzIGJlZm9yZSB0aGUgY29tcGFueSB0aGF0IG93bnMgdGhlIE5hdGlvbmFsIEVucXVpcmVyIHBhaWQgJDE1MCwwMDAgdG8gYSBmb3JtZXIgUGxheWJveSBQbGF5bWF0ZSB3aG8gY2xhaW1lZCBzaGUmIzgyMTc7ZCBoYWQgYW4gYWZmYWlyIHdpdGggRG9uYWxkIFRydW1wLCB0aGUgdGFibG9pZCYjODIxNztzIHBhcmVudCBtYWRlIGEgJDMwLDAwMCBwYXltZW50IHRvIGEgbGVzcyBmYW1vdXMgaW5kaXZpZHVhbDogYSBmb3JtZXIgZG9vcm1hbiBhdCBvbmUgb2YgdGhlIHJlYWwgZXN0YXRlIG1vZ3VsJiM4MjE3O3MgTmV3IFlvcmsgQ2l0eSBidWlsZGluZ3MuPC9wPgo8cD5BcyBpdCBkaWQgd2l0aCB0aGUgZXgtUGxheW1hdGUsIHRoZSBFbnF1aXJlciBzaWduZWQgdGhlIGV4LWRvb3JtYW4gdG8gYSBjb250cmFjdCB0aGF0IGVmZmVjdGl2ZWx5IHByZXZlbnRlZCBoaW0gZnJvbSBnb2luZyBwdWJsaWMgd2l0aCBhIGp1aWN5IHRhbGUgdGhhdCBtaWdodCBodXJ0IFRydW1wJiM4MjE3O3MgY2FtcGFpZ24gZm9yIHByZXNpZGVudC48L3A+CjxwPlRoZSBwYXlvdXQgdG8gdGhlIGZvcm1lciBQbGF5bWF0ZSwgS2FyZW4gTWNEb3VnYWwsIHN0YXllZCBhIHNlY3JldCB1bnRpbCB0aGUgV2FsbCBTdHJlZXQgSm91cm5hbCBwdWJsaXNoZWQgYSBzdG9yeSBhYm91dCBpdCBkYXlzIGJlZm9yZSBFbGVjdGlvbiBEYXkuIFNpbmNlIHRoZW4gY3VyaW9zaXR5IGFib3V0IHRoYXQgZGVhbCBoYXMgc3Bhd25lZCBpbnRlbnNlIG1lZGlhIGNvdmVyYWdlIGFuZCwgdGhpcyB3ZWVrLCBoZWxwZWQgcHJvbXB0IHRoZSBGQkkgdG8gcmFpZCB0aGUgaG90ZWwgcm9vbSBhbmQgb2ZmaWNlcyBvZiBUcnVtcCYjODIxNztzIHBlcnNvbmFsIGxhd3llciwgTWljaGFlbCBDb2hlbi48L3A+CjxwPlRoZSBzdG9yeSBvZiB0aGUgZXgtZG9vcm1hbiwgRGlubyBTYWp1ZGluLCBoYXNuJiM4MjE3O3QgYmVlbiB0b2xkIHVudGlsIG5vdy48L3A+CjxwPlRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIGNvbmZpcm1lZCB0aGUgZGV0YWlscyBvZiB0aGUgRW5xdWlyZXImIzgyMTc7cyBwYXltZW50IHRocm91Z2ggYSByZXZpZXcgb2YgYSBjb25maWRlbnRpYWwgY29udHJhY3QgYW5kIGludGVydmlld3Mgd2l0aCBkb3plbnMgb2YgY3VycmVudCBhbmQgZm9ybWVyIGVtcGxveWVlcyBvZiB0aGUgRW5xdWlyZXIgYW5kIGl0cyBwYXJlbnQgY29tcGFueSwgQW1lcmljYW4gTWVkaWEgSW5jLiBTYWp1ZGluIGdvdCAkMzAsMDAwIGluIGV4Y2hhbmdlIGZvciBzaWduaW5nIG92ZXIgdGhlIHJpZ2h0cywgJiM4MjIwO2luIHBlcnBldHVpdHksJiM4MjIxOyB0byBhIHJ1bW9yIGhlJiM4MjE3O2QgaGVhcmQgYWJvdXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBzZXggbGlmZSAmIzgyMTI7IHRoYXQgdGhlIHByZXNpZGVudCBoYWQgZmF0aGVyZWQgYW4gaWxsZWdpdGltYXRlIGNoaWxkIHdpdGggYW4gZW1wbG95ZWUgYXQgVHJ1bXAgV29ybGQgVG93ZXIsIGEgc2t5c2NyYXBlciBoZSBvd25zIG5lYXIgdGhlIFVuaXRlZCBOYXRpb25zLiBUaGUgY29udHJhY3Qgc3ViamVjdGVkIFNhanVkaW4gdG8gYSAkMSBtaWxsaW9uIHBlbmFsdHkgaWYgaGUgZGlzY2xvc2VkIGVpdGhlciB0aGUgcnVtb3Igb3IgdGhlIHRlcm1zIG9mIHRoZSBkZWFsIHRvIGFueW9uZS48L3A+CjxwPkNvaGVuLCB0aGUgbG9uZ3RpbWUgVHJ1bXAgYXR0b3JuZXksIGFja25vd2xlZGdlZCB0byB0aGUgQVAgdGhhdCBoZSBoYWQgZGlzY3Vzc2VkIFNhanVkaW4mIzgyMTc7cyBzdG9yeSB3aXRoIHRoZSBtYWdhemluZSB3aGVuIHRoZSB0YWJsb2lkIHdhcyB3b3JraW5nIG9uIGl0LiBIZSBzYWlkIGhlIHdhcyBhY3RpbmcgYXMgYSBUcnVtcCBzcG9rZXNtYW4gd2hlbiBoZSBkaWQgc28gYW5kIGRlbmllZCBrbm93aW5nIGFueXRoaW5nIGJlZm9yZWhhbmQgYWJvdXQgdGhlIEVucXVpcmVyIHBheW1lbnQgdG8gdGhlIGV4LWRvb3JtYW4uPC9wPgo8cD5UaGUgcGFyYWxsZWwgYmV0d2VlbiB0aGUgZXgtUGxheW1hdGUmIzgyMTc7cyBhbmQgdGhlIGV4LWRvb3JtYW4mIzgyMTc7cyBkZWFsaW5ncyB3aXRoIHRoZSBFbnF1aXJlciByYWlzZXMgbmV3IHF1ZXN0aW9ucyBhYm91dCB0aGUgcm9sZXMgdGhhdCB0aGUgRW5xdWlyZXIgYW5kIENvaGVuIG1heSBoYXZlIHBsYXllZCBpbiBwcm90ZWN0aW5nIFRydW1wJiM4MjE3O3MgaW1hZ2UgZHVyaW5nIGEgaGFyZC1mb3VnaHQgcHJlc2lkZW50aWFsIGVsZWN0aW9uLiBQcm9zZWN1dG9ycyBhcmUgcHJvYmluZyB3aGV0aGVyIENvaGVuIGJyb2tlIGJhbmtpbmcgb3IgY2FtcGFpZ24gbGF3cyBpbiBjb25uZWN0aW9uIHdpdGggQU1JJiM4MjE3O3MgcGF5bWVudCB0byBNY0RvdWdhbCBhbmQgYSAkMTMwLDAwMCBwYXltZW50IHRvIHBvcm4gc3RhciBTdG9ybXkgRGFuaWVscyB0aGF0IENvaGVuIHNhaWQgaGUgcGFpZCBvdXQgb2YgaGlzIG93biBwb2NrZXQuPC9wPgo8cD5GZWRlcmFsIGludmVzdGlnYXRvcnMgaGF2ZSBzb3VnaHQgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgYmV0d2VlbiBDb2hlbiwgQW1lcmljYW4gTWVkaWEmIzgyMTc7cyBjaGllZiBleGVjdXRpdmUgYW5kIHRoZSBFbnF1aXJlciYjODIxNztzIHRvcCBlZGl0b3IsIHRoZSBOZXcgWW9yayBUaW1lcyByZXBvcnRlZC48L3A+CjxwPkNvaGVuJiM4MjE3O3MgbGF3eWVyIGhhcyBjYWxsZWQgdGhlIHJhaWRzICYjODIyMDtpbmFwcHJvcHJpYXRlIGFuZCB1bm5lY2Vzc2FyeS4mIzgyMjE7IEFtZXJpY2FuIE1lZGlhIGhhc24mIzgyMTc7dCBzYWlkIHdoZXRoZXIgZmVkZXJhbCBhdXRob3JpdGllcyBoYXZlIHNvdWdodCBpbmZvcm1hdGlvbiBmcm9tIGl0LCBidXQgc2FpZCB0aGlzIHdlZWsgdGhhdCBpdCB3b3VsZCAmIzgyMjA7Y29tcGx5IHdpdGggYW55IGFuZCBhbGwgcmVxdWVzdHMgdGhhdCBkbyBub3QgamVvcGFyZGl6ZSBvciB2aW9sYXRlIGl0cyBwcm90ZWN0ZWQgc291cmNlcyBvciBtYXRlcmlhbHMgcHVyc3VhbnQgdG8gb3VyIEZpcnN0IEFtZW5kbWVudCByaWdodHMuJiM4MjIxOyBUaGUgV2hpdGUgSG91c2UgZGlkbiYjODIxNzt0IHJlc3BvbmQgdG8gcXVlc3Rpb25zIHNlZWtpbmcgY29tbWVudC48L3A+CjxwPk9uIFdlZG5lc2RheSwgYW4gRW5xdWlyZXIgc2lzdGVyIHB1YmxpY2F0aW9uLCBSYWRhck9ubGluZSwgcHVibGlzaGVkIGRldGFpbHMgb2YgdGhlIHBheW1lbnQgYW5kIHRoZSBydW1vciB0aGF0IFNhanVkaW4gd2FzIHBlZGRsaW5nLiBUaGUgd2Vic2l0ZSB3cm90ZSB0aGF0IHRoZSBFbnF1aXJlciBzcGVudCBmb3VyIHdlZWtzIHJlcG9ydGluZyB0aGUgc3RvcnkgYnV0IHVsdGltYXRlbHkgZGVjaWRlZCBpdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgdHJ1ZS4gIFRoZSBjb21wYW55IG9ubHkgcmVsZWFzZWQgU2FqdWRpbiBmcm9tIGhpcyBjb250cmFjdCBhZnRlciB0aGUgMjAxNiBlbGVjdGlvbiBhbWlkIGlucXVpcmllcyBmcm9tIHRoZSBKb3VybmFsIGFib3V0IHRoZSBwYXltZW50LiAgVGhlIHNpdGUgbm90ZWQgdGhhdCB0aGUgQVAgd2FzIGFtb25nIGEgZ3JvdXAgb2YgcHVibGljYXRpb25zIHRoYXQgaGFkIGJlZW4gaW52ZXN0aWdhdGluZyB0aGUgZXgtZG9vcm1hbiYjODIxNztzIHRpcC48L3A+CjxwPkR1cmluZyBBUCYjODIxNztzIHJlcG9ydGluZywgQU1JIHRocmVhdGVuZWQgbGVnYWwgYWN0aW9uIG92ZXIgcmVwb3J0ZXJzJiM4MjE3OyBlZmZvcnRzIHRvIGludGVydmlldyBjdXJyZW50IGFuZCBmb3JtZXIgZW1wbG95ZWVzIGFuZCBoaXJlZCB0aGUgTmV3IFlvcmsgbGF3IGZpcm0gQm9pZXMgU2NoaWxsZXIgRmxleG5lciwgd2hpY2ggY2hhbGxlbmdlZCB0aGUgYWNjdXJhY3kgb2YgdGhlIEFQJiM4MjE3O3MgcmVwb3J0aW5nLjwvcD4KPHA+QXNrZWQgYWJvdXQgdGhlIHBheW1lbnQgbGFzdCBzdW1tZXIsIER5bGFuIEhvd2FyZCwgdGhlIEVucXVpcmVyJiM4MjE3O3MgdG9wIGVkaXRvciBhbmQgYW4gQU1JIGV4ZWN1dGl2ZSwgc2FpZCBoZSBtYWRlIHRoZSBwYXltZW50IHRvIHNlY3VyZSB0aGUgZm9ybWVyIFRydW1wIGRvb3JtYW4mIzgyMTc7cyBleGNsdXNpdmUgY29vcGVyYXRpb24gYmVjYXVzZSB0aGUgdGlwLCBpZiB0cnVlLCB3b3VsZCBoYXZlIHNvbGQgJiM4MjIwO2h1bmRyZWRzIG9mIHRob3VzYW5kcyYjODIyMTsgb2YgbWFnYXppbmVzLiBVbHRpbWF0ZWx5LCBoZSBzYWlkIHRoZSBpbmZvcm1hdGlvbiAmIzgyMjA7bGFja2VkIGFueSBjcmVkaWJpbGl0eSwmIzgyMjE7IHNvIGhlIHNwaWtlZCB0aGUgc3Rvcnkgb24gdGhvc2UgbWVyaXRzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1VuZm9ydHVuYXRlbHkgJiM4MjMwOyBEaW5vIFNhanVkaW4gaXMgb25lIGZpc2ggdGhhdCBzd2FtIGF3YXksJiM4MjIxOyBIb3dhcmQgdG9sZCBSYWRhck9ubGluZSBvbiBXZWRuZXNkYXkuPC9wPgo8cD5CdXQgZm91ciBsb25ndGltZSBFbnF1aXJlciBzdGFmZmVycyBkaXJlY3RseSBmYW1pbGlhciB3aXRoIHRoZSBlcGlzb2RlIGNoYWxsZW5nZWQgSG93YXJkJiM4MjE3O3MgdmVyc2lvbiBvZiBldmVudHMuIFRoZXkgc2FpZCB0aGV5IHdlcmUgb3JkZXJlZCBieSB0b3AgZWRpdG9ycyB0byBzdG9wIHB1cnN1aW5nIHRoZSBzdG9yeSBiZWZvcmUgY29tcGxldGluZyBwb3RlbnRpYWxseSBwcm9taXNpbmcgcmVwb3J0aW5nIHRocmVhZHMuPC9wPgo8cD5UaGV5IHNhaWQgdGhlIHB1YmxpY2F0aW9uIGRpZG4mIzgyMTc7dCBwdXJzdWUgc3RhbmRhcmQgRW5xdWlyZXIgcmVwb3J0aW5nIHByYWN0aWNlcywgc3VjaCBhcyBleGhhdXN0aXZlIHN0YWtlLW91dHMgb3IgdGFibG9pZCB0YWN0aWNzIGRlc2lnbmVkIHRvIHByb3ZlIHBhdGVybml0eS4gSW4gMjAwOCwgdGhlIEVucXVpcmVyIGhlbHBlZCBicmluZyBkb3duIHByZXNpZGVudGlhbCBob3BlZnVsIEpvaG4gRWR3YXJkcyBpbiBwYXJ0IGJ5IGRpZ2dpbmcgdGhyb3VnaCBhIGR1bXBzdGVyIGFuZCByZXRyaWV2aW5nIG1hdGVyaWFsIHRvIGRvIGEgRE5BIHRlc3QgdGhhdCBpbmRpY2F0ZWQgaGUgaGFkIGZhdGhlcmVkIGEgY2hpbGQgd2l0aCBhIG1pc3RyZXNzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYSBmb3JtZXIgc3RhZmZlci48L3A+CjxwPlRoZSB3b21hbiBhdCB0aGUgY2VudGVyIG9mIHRoZSBydW1vciBhYm91dCBUcnVtcCBkZW5pZWQgZW1waGF0aWNhbGx5IHRvIHRoZSBBUCBsYXN0IEF1Z3VzdCB0aGF0IHNoZSYjODIxNztkIGV2ZXIgaGFkIGFuIGFmZmFpciB3aXRoIFRydW1wLCBzYXlpbmcgc2hlIGhhZCBubyBpZGVhIHRoZSBFbnF1aXJlciBoYWQgcGFpZCBTYWp1ZGluIGFuZCBwdXJzdWVkIGhpcyB0aXAuPC9wPgo8cD5UaGUgQVAgaGFzIG5vdCBiZWVuIGFibGUgdG8gZGV0ZXJtaW5lIGlmIHRoZSBydW1vciBpcyB0cnVlIGFuZCBpcyBub3QgbmFtaW5nIHRoZSB3b21hbi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGFsbCBmYWtlLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoZXkgbG9zdCB0aGVpciBtb25leS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUgRW5xdWlyZXIgc3RhZmZlcnMsIGFsbCB3aXRoIHllYXJzIG9mIGV4cGVyaWVuY2UgbmVnb3RpYXRpbmcgc291cmNlIGNvbnRyYWN0cywgc2FpZCB0aGUgYWJydXB0IGVuZCB0byByZXBvcnRpbmcgY29tYmluZWQgd2l0aCBhIGJpbmRpbmcsIHNldmVuLWZpZ3VyZSBwZW5hbHR5IHRvIHN0b3AgdGhlIHRpcHN0ZXIgZnJvbSB0YWxraW5nIHRvIGFueW9uZSBsZWQgdGhlbSB0byBjb25jbHVkZSB0aGF0IHRoaXMgd2FzIGEgc28tY2FsbGVkICYjODIyMDtjYXRjaCBhbmQga2lsbCYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBhIHRhYmxvaWQgcHJhY3RpY2UgaW4gd2hpY2ggYSBwdWJsaWNhdGlvbiBwYXlzIGZvciBhIHN0b3J5IHRvIG5ldmVyIHJ1biwgZWl0aGVyIGFzIGEgZmF2b3IgdG8gdGhlIGNlbGVicml0eSBzdWJqZWN0IG9mIHRoZSB0aXAgb3IgYXMgbGV2ZXJhZ2Ugb3ZlciB0aGF0IHBlcnNvbi48L3A+CjxwPk9uZSBmb3JtZXIgRW5xdWlyZXIgcmVwb3J0ZXIsIHdobyB3YXMgbm90IGludm9sdmVkIGluIHRoZSBTYWp1ZGluIHJlcG9ydGluZyBlZmZvcnQsIGV4cHJlc3NlZCBza2VwdGljaXNtIHRoYXQgdGhlIGNvbXBhbnkgd291bGQgcGF5IGZvciB0aGUgdGlwIGFuZCBub3QgcHVibGlzaC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtBTUkgZG9lc24mIzgyMTc7dCBnbyBhcm91bmQgY3V0dGluZyBjaGVja3MgZm9yICQzMCwwMDAgYW5kIHRoZW4gbm90IHVzaW5nIHRoZSBpbmZvcm1hdGlvbiwmIzgyMjE7IHNhaWQgSmVycnkgR2VvcmdlLCBhIHJlcG9ydGVyIGFuZCBzZW5pb3IgZWRpdG9yIGZvciBuZWFybHkgdGhyZWUgZGVjYWRlcyBhdCBBTUkgYmVmb3JlIGhpcyBsYXlvZmYgaW4gMjAxMy48L3A+CjxwPlRoZSBjb21wYW55IHNhaWQgdGhhdCBBTUkmIzgyMTc7cyBwdWJsaXNoZXIsIERhdmlkIFBlY2tlciwgYW4gdW5hYmFzaGVkIFRydW1wIHN1cHBvcnRlciwgaGFkIG5vdCBjb29yZGluYXRlZCBpdHMgY292ZXJhZ2Ugd2l0aCBUcnVtcCBhc3NvY2lhdGVzIG9yIHRha2VuIGRpcmVjdGlvbiBmcm9tIFRydW1wLiBJdCBhY2tub3dsZWRnZWQgZGlzY3Vzc2luZyB0aGUgZm9ybWVyIGRvb3JtYW4mIzgyMTc7cyB0aXAgd2l0aCBUcnVtcCYjODIxNztzIHJlcHJlc2VudGF0aXZlcywgd2hpY2ggaXQgZGVzY3JpYmVkIGFzICYjODIyMDtzdGFuZGFyZCBvcGVyYXRpbmcgcHJvY2VkdXJlIGluIHN0b3JpZXMgb2YgdGhpcyBuYXR1cmUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIEVucXVpcmVyIHN0YWZmZXJzLCBsaWtlIG1hbnkgb2YgdGhlIGRvemVucyBvZiBvdGhlciBjdXJyZW50IGFuZCBmb3JtZXIgQU1JIGVtcGxveWVlcyBpbnRlcnZpZXdlZCBieSB0aGUgQVAgaW4gdGhlIHBhc3QgeWVhciwgc3Bva2Ugb24gY29uZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eS4gQWxsIHNhaWQgQU1JIHJlcXVpcmVkIHRoZW0gdG8gc2lnbiBub25kaXNjbG9zdXJlIGFncmVlbWVudHMgYmFycmluZyB0aGVtIGZyb20gZGlzY3Vzc2luZyBpbnRlcm5hbCBlZGl0b3JpYWwgcG9saWN5IGFuZCBkZWNpc2lvbi1tYWtpbmcuPC9wPgo8cD5UaG91Z2ggc29tZXRpbWVzIGRpc21pc3NlZCBieSBtYWluc3RyZWFtIHB1YmxpY2F0aW9ucywgdGhlIEVucXVpcmVyJiM4MjE3O3MgaGlzdG9yeSBvZiBicmVha2luZyBsZWdpdGltYXRlIHNjb29wcyBhYm91dCBwb2xpdGljaWFucyYjODIxNzsgcGVyc29uYWwgbGl2ZXMgJiM4MjEyOyBpbmNsdWRpbmcgaXRzIG1vbnRocy1sb25nIFB1bGl0emVyIFByaXplLWNvbnRlbmRpbmcgY292ZXJhZ2Ugb2YgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbmRpZGF0ZSBFZHdhcmRzJiM4MjE3OyBhZmZhaXIgJiM4MjEyOyBpcyBhIHBvaW50IG9mIHByaWRlIGluIGl0cyBuZXdzcm9vbS48L3A+CjxwPkR1cmluZyB0aGUgMjAxNiBwcmVzaWRlbnRpYWwgY2FtcGFpZ24sIHRoZSBFbnF1aXJlciBwdWJsaXNoZWQgYSBzdHJpbmcgb2YgYWxsZWdhdGlvbnMgYWdhaW5zdCBUcnVtcCYjODIxNztzIHJpdmFscywgc3VjaCBhcyBzdG9yaWVzIGNsYWltaW5nIERlbW9jcmF0aWMgcml2YWwgSGlsbGFyeSBDbGludG9uIHdhcyBhIGJpc2V4dWFsICYjODIyMDtzZWNyZXQgc2V4IGZyZWFrJiM4MjIxOyBhbmQgd2FzIGtlcHQgYWxpdmUgb25seSBieSBhICYjODIyMDtuYXJjb3RpY3MgY29ja3RhaWwuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+U3RvcmllcyBhdHRhY2tpbmcgVHJ1bXAgcml2YWxzIG9yIHByb21vdGluZyBUcnVtcCYjODIxNztzIGNhbXBhaWduIG9mdGVuIGJ5cGFzc2VkIHRoZSBwYXBlciYjODIxNztzIG5vcm1hbCBmYWN0LWNoZWNraW5nIHByb2Nlc3MsIGFjY29yZGluZyB0byB0d28gcGVvcGxlIGZhbWlsaWFyIHdpdGggY2FtcGFpZ24tZXJhIGNvcHkuPC9wPgo8cD5UaGUgdGFibG9pZCBtYWRlIGl0cyBmaXJzdC1ldmVyIGVuZG9yc2VtZW50IGJ5IG9mZmljaWFsbHkgYmFja2luZyBUcnVtcCBmb3IgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlLiBXaXRoIGp1c3Qgb3ZlciBhIHdlZWsgYmVmb3JlIEVsZWN0aW9uIERheSwgSG93YXJkLCB0aGUgdG9wIGVkaXRvciwgYXBwZWFyZWQgb24gQWxleCBKb25lcyYjODIxNzsgSW5mb1dhcnMgcHJvZ3JhbSBieSBwaG9uZSwgdGVsbGluZyBsaXN0ZW5lcnMgdGhhdCB0aGUgY2hvaWNlIGF0IHRoZSBiYWxsb3QgYm94IHdhcyBiZXR3ZWVuICYjODIyMDt0aGUgQ2xpbnRvbiBjcmltZSBmYW1pbHkmIzgyMjE7IG9yIHNvbWVvbmUgd2hvIHdpbGwgJiM4MjIwO2JyZWFrIGRvd24gdGhlIGJvcmRlcnMgb2YgdGhlIGVzdGFibGlzaG1lbnQuJiM4MjIxOyBIb3dhcmQgc2FpZCB0aGUgcGFwZXImIzgyMTc7cyBjb3ZlcmFnZSB3YXMgYmlwYXJ0aXNhbiwgY2l0aW5nIG5lZ2F0aXZlIHN0b3JpZXMgaXQgcHVibGlzaGVkIGFib3V0IEJlbiBDYXJzb24gZHVyaW5nIHRoZSBSZXB1YmxpY2FuIHByZXNpZGVudGlhbCBwcmltYXJpZXMuPC9wPgo8cD5JbiBhIHN0YXRlbWVudCBsYXN0IHN1bW1lciwgSG93YXJkIHNhaWQgdGhlIGNvbXBhbnkgZG9lc24mIzgyMTc7dCB0YWtlIGVkaXRvcmlhbCBkaXJlY3Rpb24gJiM4MjIwO2Zyb20gYW55b25lIG91dHNpZGUgQU1JLCYjODIyMTsgYW5kIHNhaWQgVHJ1bXAgaGFzIG5ldmVyIGJlZW4gYW4gRW5xdWlyZXIgc291cmNlLiBUaGUgY29tcGFueSBoYXMgc2FpZCByZWFkZXIgc3VydmV5cyBkaWN0YXRlIGl0cyBjb3ZlcmFnZSBhbmQgdGhhdCBtYW55IG9mIGl0cyBjdXN0b21lcnMgYXJlIFRydW1wIHN1cHBvcnRlcnMuPC9wPgo8cD5UaGUgY29tcGFueSBoYXMgc2FpZCBpdCBwYWlkIE1jRG91Z2FsLCB0aGUgZm9ybWVyIFBsYXlib3kgUGxheW1hdGUsIHRvIGJlIGEgY29sdW1uaXN0IGZvciBhbiBBTUktcHVibGlzaGVkIGZpdG5lc3MgbWFnYXppbmUsIG5vdCB0byBzdGF5IHNpbGVudC4gTWNEb3VnYWwgaGFzIHNpbmNlIHNhaWQgdGhhdCBzaGUgcmVncmV0cyBzaWduaW5nIHRoZSBub24tZGlzY2xvc3VyZSBhZ3JlZW1lbnQgYW5kIGlzIGN1cnJlbnRseSBzdWluZyB0byBnZXQgb3V0IG9mIGl0LjwvcD4KPHA+UGVja2VyIGhhcyBkZW5pZWQgYnVyeWluZyBuZWdhdGl2ZSBzdG9yaWVzIGFib3V0IFRydW1wLCBidXQgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRvIHRoZSBOZXcgWW9ya2VyIGxhc3Qgc3VtbWVyIHRoYXQgTWNEb3VnYWwmIzgyMTc7cyBjb250cmFjdCBoYWQgZWZmZWN0aXZlbHkgc2lsZW5jZWQgaGVyLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO09uY2Ugc2hlJiM4MjE3O3MgcGFydCBvZiB0aGUgY29tcGFueSwgdGhlbiBvbiB0aGUgb3V0c2lkZSBzaGUgY2FuJiM4MjE3O3QgYmUgYmFzaGluZyBUcnVtcCBhbmQgQW1lcmljYW4gTWVkaWEsJiM4MjIxOyBQZWNrZXIgc2FpZC48L3A+CjxwPkluIHRoZSB0YWJsb2lkIHdvcmxkIHB1cmNoYXNpbmcgaW5mb3JtYXRpb24gaXMgbm90IHVuY29tbW9uLCBhbmQgdGhlIEVucXVpcmVyIHJvdXRpbmVseSBwYXlzIHNvdXJjZXMuIEFzIGEgZ2VuZXJhbCBwcmFjdGljZSwgaG93ZXZlciwgc291cmNlcyBhZ3JlZSB0byBiZSBwYWlkIGZvciB0aGVpciB0aXBzIG9ubHkgdXBvbiBwdWJsaWNhdGlvbi48L3A+CjxwPkdlb3JnZSwgdGhlIGxvbmd0aW1lIGZvcm1lciByZXBvcnRlciBhbmQgZWRpdG9yLCBzYWlkIHRoZSAkMSBtaWxsaW9uIHBlbmFsdHkgaW4gU2FqdWRpbiYjODIxNztzIGFncmVlbWVudCB3YXMgbGFyZ2VyIHRoYW4gYW55dGhpbmcgaGUgaGFkIHNlZW4gaW4gaGlzIEVucXVpcmVyIGNhcmVlci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJZiB5b3VyIGludGVudCBpcyB0byBnZXQgYSBzdG9yeSBmcm9tIHRoZSBzb3VyY2UsIHRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gdXBzaWRlIHRvIHBheWluZyB1cGZyb250LCYjODIyMTsgc2FpZCBHZW9yZ2UsIHdobyBzb21ldGltZXMgaGFuZGxlZCBjYXRjaC1hbmQta2lsbCBjb250cmFjdHMgcmVsYXRlZCB0byBvdGhlciBjZWxlYnJpdGllcy4gUGF5aW5nIHVwZnJvbnQgd2FzIG5vdCB0aGUgRW5xdWlyZXImIzgyMTc7cyB1c3VhbCBwcmFjdGljZSBiZWNhdXNlIGl0IHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBjb3N0bHkgYW5kIGVuZGFuZ2VyZWQgdGhlIHNvdXJjZSYjODIxNztzIGluY2VudGl2ZSB0byBjb29wZXJhdGUsIGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5BZnRlciBpbml0aWFsbHkgY2FsbGluZyB0aGUgRW5xdWlyZXImIzgyMTc7cyB0aXAgbGluZSwgU2FqdWRpbiBzaWduZWQgYSBib2lsZXJwbGF0ZSBjb250cmFjdCB3aXRoIHRoZSBFbnF1aXJlciwgYWdyZWVpbmcgdG8gYmUgYW4gYW5vbnltb3VzIHNvdXJjZSBhbmQgYmUgcGFpZCB1cG9uIHB1YmxpY2F0aW9uLiBUaGUgRW5xdWlyZXIgZGlzcGF0Y2hlZCByZXBvcnRlcnMgdG8gcHVyc3VlIHRoZSBzdG9yeSBib3RoIGluIE5ldyBZb3JrIGFuZCBpbiBDYWxpZm9ybmlhLiBUaGUgdGFibG9pZCBhbHNvIHNlbnQgYSBwb2x5Z3JhcGggZXhwZXJ0IHRvIGFkbWluaXN0ZXIgYSBsaWUgZGV0ZWN0aW9uIHRlc3QgdG8gU2FqdWRpbiBpbiBhIGhvdGVsIG5lYXIgaGlzIFBlbm5zeWx2YW5pYSBob21lLjwvcD4KPHA+U2FqdWRpbiBwYXNzZWQgdGhlIHBvbHlncmFwaCwgd2hpY2ggdGVzdGVkIGhvdyBoZSBsZWFybmVkIG9mIHRoZSBydW1vci4gT25lIHdlZWsgbGF0ZXIsIFNhanVkaW4gc2lnbmVkIGFuIGFtZW5kZWQgYWdyZWVtZW50LCB0aGlzIG9uZSBwYXlpbmcgaGltICQzMCwwMDAgaW1tZWRpYXRlbHkgYW5kIHN1YmplY3RpbmcgaGltIHRvIHRoZSAkMSBtaWxsaW9uIHBlbmFsdHkgaWYgaGUgc2hvcHBlZCBhcm91bmQgaGlzIGluZm9ybWF0aW9uLjwvcD4KPHA+VGhlIEVucXVpcmVyIGltbWVkaWF0ZWx5IHRoZW4gc3RvcHBlZCByZXBvcnRpbmcsIHNhaWQgdGhlIGZvcm1lciBzdGFmZmVycy48L3A+CjxwPkNvaGVuLCBsYXN0IHllYXIsIGNoYXJhY3Rlcml6ZWQgdGhlIEVucXVpcmVyJiM4MjE3O3MgcGF5bWVudCB0byBTYWp1ZGluIGFzIHdhc3RlZCBtb25leSBmb3IgYSBiYXNlbGVzcyBzdG9yeS48L3A+CjxwPkZvciBoaXMgcGFydCwgU2FqdWRpbiBjb25maXJtZWQgaGUmIzgyMTc7ZCBiZWVuIHBhaWQgdG8gYmUgdGhlIHRhYmxvaWQmIzgyMTc7cyBhbm9ueW1vdXMgc291cmNlIGJ1dCBpbnNpc3RlZCBoZSB3b3VsZCBzdWUgdGhlIEVucXVpcmVyIGlmIGhpcyBuYW1lIGFwcGVhcmVkIGluIHByaW50LiBQcmVzc2VkIGZvciBtb3JlIGRldGFpbHMgYWJvdXQgaGlzIHRpcCBhbmQgZXhwZXJpZW5jZSB3aXRoIHRoZSBwYXBlciwgU2FqdWRpbiBzYWlkIGhlIHdvdWxkIHRhbGsgb25seSBmb3IgaW4gZXhjaGFuZ2UgZm9yIHBheW1lbnQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SWYgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBubyBtb25leSBpbnZvbHZlZCB3aXRoIGl0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCwgJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBub3QgZ2V0dGluZyBpbnZvbHZlZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPkhvcndpdHogcmVwb3J0ZWQgZnJvbSBXYXNoaW5ndG9uLjwvcD4K