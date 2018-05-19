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Teen confesses in Texas school shooting, but motive a mystery
Published: May 19, 2018 - 5:26 PM
By Jeff Horwitz and Juan A. Lozano
Associated Press
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