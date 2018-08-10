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Traffic stops yielding drug busts across in Akron: Officers report finding meth, fentanyl, pot and more this week
Published: August 10, 2018 - 3:57 PM | Updated: August 10, 2018 - 4:14 PM

By Amanda Garrett

Beacon Journal staff writer

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