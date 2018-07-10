Trump’s pick for justice is a Rich Cordray campaign donor

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Published: July 10, 2018 - 9:44 AM

By Darrel Rowland and Jessica Wehrman

The Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio

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