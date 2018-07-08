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Turkey: Train derailment kills at least 10, injures 73
Published: July 8, 2018 - 5:24 PM

By Zeynep Bilginsoy

Associated Press

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