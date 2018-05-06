Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Twinsburg business owner doesn’t let nerves stop him from sharing stage with President Trump
Published: May 6, 2018 - 6:12 PM
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Twinsburg business owner doesn’t let nerves stop him from sharing stage with President Trump Updated May 6th, 2018 6:12 PM
Airplane and oil deals at risk in Trump pullout of Iran deal Updated May 6th, 2018 5:52 PM
North Korea says U.S. ruining mood of detente ahead of summit Updated May 6th, 2018 5:37 PM
Arson units investigating two Saturday night house fires in Akron Today May 6th, 2018 5:50 PM

THE LATEST

Twinsburg business owner doesn’t let nerves stop him from sharing stage with President Trump Updated May 6th, 2018 6:12 PM
North Korea says U.S. ruining mood of detente ahead of summit Updated May 6th, 2018 5:37 PM
Swarm of quakes hits El Salvador, damaging dozens of homes Updated May 6th, 2018 5:35 PM
Should Ohio girl who killed pimp get a break for being sex slave? Updated May 6th, 2018 5:33 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal