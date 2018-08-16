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Two brothers, one hour and two homicides: Akron police arrest one man, search for other
Published: August 16, 2018 - 4:39 PM | Updated: August 16, 2018 - 5:06 PM
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By Amanda Garrett

Beacon Journal staff writer

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