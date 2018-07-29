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U.S. confirms drones in Niger have striking capabilities
Published: July 29, 2018 - 5:21 PM

By Carley Petesch

Associated Press

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