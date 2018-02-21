U.S. Rep. Tim Ryan brings venture capitalists bus tour to Ohio

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Published: February 21, 2018 - 7:33 PM | Updated: February 21, 2018 - 10:20 PM
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By Katie Byard
Beacon Journal staff writer
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