University of Akron’s President Matthew Wilson stepping down to rejoin law school faculty

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University of Akron President Matthew Wilson in 2016. (Akron Beacon Journal file photo)
Beacon Journal/Ohio.com
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