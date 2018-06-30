‘We care’: Family separation protests flood U.S. cities

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBUaGV5IHdvcmUgd2hpdGUuIFRoZXkgc2hvb2sgdGhlaXIgZmlzdHMgaW4gdGhlIGFpci4gVGhleSBjYXJyaWVkIHNpZ25zIHJlYWRpbmc6ICYjODIyMDtObyBtb3JlIGNoaWxkcmVuIGluIGNhZ2VzLCYjODIyMTsgYW5kICYjODIyMDtXaGF0JiM4MjE3O3MgbmV4dD8gQ29uY2VudHJhdGlvbiBDYW1wcz8mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5JbiBtYWpvciBjaXRpZXMgYW5kIHRpbnkgdG93bnMsIGh1bmRyZWRzIG9mIHRob3VzYW5kcyBvZiBtYXJjaGVycyBnYXRoZXJlZCBTYXR1cmRheSBhY3Jvc3MgQW1lcmljYSwgbW92ZWQgYnkgYWNjb3VudHMgb2YgY2hpbGRyZW4gc2VwYXJhdGVkIGZyb20gdGhlaXIgcGFyZW50cyBhdCB0aGUgVS5TLi1NZXhpY28gYm9yZGVyLCBpbiB0aGUgbGF0ZXN0IGFjdCBvZiBtYXNzIHJlc2lzdGFuY2UgYWdhaW5zdCBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgaW1taWdyYXRpb24gcG9saWNpZXMuPC9wPgo8cD5Qcm90ZXN0ZXJzIGZsb29kZWQgbW9yZSB0aGFuIDcwMCBtYXJjaGVzLCBmcm9tIGltbWlncmFudC1mcmllbmRseSBjaXRpZXMgbGlrZSBOZXcgWW9yayBhbmQgTG9zIEFuZ2VsZXMgdG8gY29uc2VydmF0aXZlIEFwcGFsYWNoaWEgYW5kIFd5b21pbmcuIFRoZXkgZ2F0aGVyZWQgb24gdGhlIGZyb250IGxhd24gb2YgYSBCb3JkZXIgUGF0cm9sIHN0YXRpb24gaW4gTWNBbGxlbiwgVGV4YXMsIG5lYXIgYSBkZXRlbnRpb24gY2VudGVyIHdoZXJlIG1pZ3JhbnQgY2hpbGRyZW4gd2VyZSBiZWluZyBoZWxkIGluIGNhZ2VzLCBhbmQgb24gYSBzdHJlZXQgY29ybmVyIG5lYXIgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBnb2xmIHJlc29ydCBhdCBCZWRtaW5zdGVyLCBOZXcgSmVyc2V5LCB3aGVyZSB0aGUgcHJlc2lkZW50IGlzIHNwZW5kaW5nIHRoZSB3ZWVrZW5kLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0RvIHlvdSBrbm93IHdoZXJlIG91ciBjaGlsZHJlbiBhcmU/JiM4MjIxOyBvbmUgcHJvdGVzdGVyJiM4MjE3O3Mgc2lnbiB0aGVyZSBhc2tlZC4gQW5vdGhlciBvZmZlcmVkOiAmIzgyMjA7RXZlbiB0aGUgVHJ1bXAgZmFtaWx5IGJlbG9uZ3MgdG9nZXRoZXIuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VHJ1bXAgaGFzIGJhY2tlZCBhd2F5IGZyb20gdGhlIGZhbWlseSBzZXBhcmF0aW9uIHBvbGljeSBhbWlkIGJpcGFydGlzYW4gYW5kIGludGVybmF0aW9uYWwgdXByb2FyLCBhbmQgdGhvc2UgbWFyY2hpbmcgU2F0dXJkYXkgZGVtYW5kZWQgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgcXVpY2tseSByZXVuaXRlIHRoZSBmYW1pbGllcyB0aGF0IHdlcmUgYWxyZWFkeSBkaXZpZGVkLjwvcD4KPHA+SW4gdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIGhvbWV0b3duIG9mIE5ldyBZb3JrIENpdHksIGFuIGVzdGltYXRlZCAzMCwwMDAgbWFyY2hlcnMgcG91cmVkIGFjcm9zcyB0aGUgQnJvb2tseW4gQnJpZGdlIGluIHN3ZWx0ZXJpbmcgOTAtZGVncmVlIGhlYXQsIHNvbWUgY2FycnlpbmcgdGhlaXIgY2hpbGRyZW4gb24gdGhlaXIgc2hvdWxkZXJzLCBjaGFudGluZywgJiM4MjIwO1NoYW1lISYjODIyMTsgRHJpdmVycyBob25rZWQgdGhlaXIgaG9ybnMgaW4gc3VwcG9ydC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGltcG9ydGFudCBmb3IgdGhpcyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB0byBrbm93IHRoYXQgdGhlc2UgcG9saWNpZXMgdGhhdCByaXAgYXBhcnQgZmFtaWxpZXMgJiM4MjEyO3RoYXQgdHJlYXQgcGVvcGxlIGFzIGxlc3MgdGhhbiBodW1hbiwgbGlrZSB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHZlcm1pbiAmIzgyMTI7IGFyZSBub3QgdGhlIHdheSBvZiBHb2QsIHRoZXkgYXJlIG5vdCB0aGUgbGF3IG9mIGxvdmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIHRoZSBSZXYuIEp1bGllIEhvcGxhbWF6aWFuLCBhbiBFcGlzY29wYWwgcHJpZXN0IG1hcmNoaW5nIGluIEJyb29rbHluLjwvcD4KPHA+VGhlIGZhbWlsaWVzIHNwbGl0IHVwIGFzIHRoZXkgdHJpZWQgdG8gZW50ZXIgdGhlIFUuUy4gaWxsZWdhbGx5IHdlcmUgbGFyZ2VseSBmbGVlaW5nIGV4dHJlbWUgdmlvbGVuY2UsIHBlcnNlY3V0aW9uIG9yIGVjb25vbWljIGNvbGxhcHNlIGluIHRoZWlyIGhvbWUgY291bnRyaWVzLCBvZnRlbiBpbiBDZW50cmFsIEFtZXJpY2EuPC9wPgo8cD5JbiBXYXNoaW5ndG9uLCBELkMuLCBhbm90aGVyIG1hc3NpdmUgY3Jvd2QgZ2F0aGVyZWQgaW4gTGFmYXlldHRlIFBhcmsgYWNyb3NzIGZyb20gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGluIHdoYXQgd2FzIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIHRoZSBsYXJnZXN0IHByb3Rlc3Qgb2YgdGhlIGRheSwgc3RyZXRjaGluZyBmb3IgaG91cnMgdW5kZXIgYSBzZWFyaW5nIHN1bi4gRmlyZWZpZ2h0ZXJzIGF0IG9uZSBwb2ludCBtaXN0ZWQgdGhlIGNyb3dkIHRvIGhlbHAgcGVvcGxlIGNvb2wgb2ZmLjwvcD4KPHA+TGluLU1hbnVlbCBNaXJhbmRhLCBjcmVhdG9yIG9mIHRoZSBtdXNpY2FsICYjODIyMDtIYW1pbHRvbiwmIzgyMjE7IHNhbmcgYSBsdWxsYWJ5IGRlZGljYXRlZCB0byBwYXJlbnRzIHVuYWJsZSB0byBzaW5nIHRvIHRoZWlyIGNoaWxkcmVuLiBTaW5nZXItc29uZ3dyaXRlciBBbGljaWEgS2V5cyByZWFkIGEgbGV0dGVyIHdyaXR0ZW4gYnkgYSB3b21hbiB3aG9zZSBjaGlsZCBoYWQgYmVlbiB0YWtlbiBhd2F5IGZyb20gaGVyIGF0IHRoZSBib3JkZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyB1cHNldHRpbmcuIEZhbWlsaWVzIGJlaW5nIHNlcGFyYXRlZCwgY2hpbGRyZW4gaW4gY2FnZXMsJiM4MjIxOyBzYWlkIEVtaWxpYSBSYW1vcywgYSBjbGVhbmVyIGluIHRoZSBkaXN0cmljdCwgZmlnaHRpbmcgdGVhcnMgYXQgdGhlIHJhbGx5LiAmIzgyMjA7U2VlaW5nIGV2ZXJ5b25lIHRvZ2V0aGVyIGZvciB0aGlzIGNhdXNlLCBpdCYjODIxNztzIGVtb3Rpb25hbC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Bcm91bmQgaGVyLCB0aG91c2FuZHMgd2F2ZWQgc2lnbnM6ICYjODIyMDtJIGNhcmUsJiM4MjIxOyBzb21lIHJlYWQsIHJlZmVyZW5jaW5nIGEgamFja2V0IHRoYXQgZmlyc3QgbGFkeSBNZWxhbmlhIFRydW1wIHdvcmUgd2hlbiB0cmF2ZWxpbmcgdG8gdmlzaXQgY2hpbGQgbWlncmFudHMuIEhlciBqYWNrZXQgc2FpZCwgJiM4MjIwO0kgcmVhbGx5IGRvbiYjODIxNzt0IGNhcmUsIGRvIFU/JiM4MjIxOyBhbmQgaXQgYmVjYW1lIGEgcmFsbHlpbmcgY3J5IGZvciBwcm90ZXN0ZXJzIFNhdHVyZGF5LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgY2FyZSEhIERvIHlvdT8mIzgyMjE7IHJlYWQgSm9hbiBDdWx3ZWxsJiM4MjE3O3MgVC1zaGlydCBhcyBzaGUgam9pbmVkIGEgYm9pc3Rlcm91cyByYWxseSBpbiBEZW52ZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgY2FyZSEmIzgyMjE7IG1hcmNoZXJzIHNob3V0ZWQgb3V0c2lkZSBEYWxsYXMgQ2l0eSBIYWxsLiBPcmdhbml6ZXIgTWljaGVsbGUgV2VudHogc2F5cyBvcHBvc2l0aW9uIHRvIHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIxNztzICYjODIyMDtiYXJiYXJpYyBhbmQgaW5odW1hbmUmIzgyMjE7IHBvbGljeSBoYXMgc2VlbWVkIHRvIGNyb3NzIHBvbGl0aWNhbCBwYXJ0eSBsaW5lcy4gVGhlICYjODIyMDt6ZXJvIHRvbGVyYW5jZSBwb2xpY3kmIzgyMjE7IG9mIHByb3NlY3V0aW5nIHBlb3BsZSBjYXVnaHQgZW50ZXJpbmcgdGhlIGNvdW50cnkgaWxsZWdhbGx5IGxlZCBvZmZpY2lhbHMgdG8gc2VwYXJhdGUgbW9yZSB0aGFuIDIsMDAwIGNoaWxkcmVuIGZyb20gdGhlaXIgcGFyZW50cyBiZWZvcmUgYmVpbmcgYWJhbmRvbmVkLjwvcD4KPHA+VHJ1bXAgdG9vayB0byBUd2l0dGVyIHRvIHNob3cgaGlzIHN1cHBvcnQgZm9yIEltbWlncmF0aW9uIGFuZCBDdXN0b21zIEVuZm9yY2VtZW50IGFtaWQgY2FsbHMgZnJvbSBzb21lIERlbW9jcmF0cyBmb3IgbWFqb3IgY2hhbmdlcyB0byB0aGUgYWdlbmN5LiBUd2VldGluZyBmcm9tIE5ldyBKZXJzZXkgb24gU2F0dXJkYXksIFRydW1wIHVyZ2VkIElDRSBhZ2VudHMgdG8gJiM4MjIwO25vdCB3b3JyeSBvciBsb3NlIHlvdXIgc3Bpcml0LiYjODIyMTsgSGUgd3JvdGUgdGhhdCAmIzgyMjA7dGhlIHJhZGljYWwgbGVmdCBEZW1zIHdhbnQgeW91IG91dC4gTmV4dCBpdCB3aWxsIGJlIGFsbCBwb2xpY2UuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhvdWdoIG1hbnkgYXQgdGhlIHJhbGxpZXMgd2VyZSBzZWFzb25lZCBhbnRpLVRydW1wIGRlbW9uc3RyYXRvcnMsIG90aGVycyB3ZXJlIG5ldyB0byBhY3RpdmlzbSwgaW5jbHVkaW5nIHBhcmVudHMgd2hvIHNhaWQgdGhleSBmZWx0IGNvbXBlbGxlZCB0byBhY3QgYWZ0ZXIgaGVhcnQtd3JlbmNoaW5nIGFjY291bnRzIG9mIGZhbWlsaWVzIHRvcm4gYXBhcnQuPC9wPgo8cD5OYXRpb253aWRlLCBncm91cHMgY2FtZSB0b2dldGhlciBpbiBjaXR5IHBhcmtzIGFuZCBkb3dudG93biBzcXVhcmVzLCB3aGlsZSBvdGhlcnMgY29udmVyZ2VkIG9uIHRoZSBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGJyaWRnZSBiZXR3ZWVuIEVsIFBhc28sIFRleGFzLCBhbmQgSnVhcmV6LCBNZXhpY28uPC9wPgo8cD5BdCB0aGUgYm9yZGVyLCB0aGV5IHByb3Rlc3RlZCB3aGF0IHNwZWFrZXJzIGRlc2NyaWJlZCBhcyB1bmNvbnN0aXR1dGlvbmFsIG92ZXJyZWFjaCBieSB0aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gYW5kIGhlYXZ5LWhhbmRlZCB0YWN0aWNzIGJ5IGltbWlncmF0aW9uIGFnZW50cy4gVGhleSBjYXJyaWVkIHNpZ25zIHdpdGggc2xvZ2FucyBsaWtlICYjODIyMDtXZSBhcmUgYWxsIGltbWlncmFudHMmIzgyMjE7IGFzIHRoZXkgY2hhbnRlZCAmIzgyMjA7TG92ZSwgbm90IGhhdGUsIG1ha2VzIEFtZXJpY2EgZ3JlYXQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+TWFyY2hlcnMgdG9vayB0byB0aGUgc3RyZWV0cyBpbiBSYWxlaWdoLCBOb3J0aCBDYXJvbGluYTsgTG91aXN2aWxsZSwgS2VudHVja3k7IFBpdHRzYnVyZ2g7IEhvdXN0b247IGNpdGllcyBpbiBBbGFza2EsIEhhd2FpaSBhbmQgUHVlcnRvIFJpY28sIGFzIHdlbGwgYXMgQW50bGVyLCBOb3J0aCBEYWtvdGEsIHBvcHVsYXRpb24gMjcuPC9wPgo8cD5TdGV2ZSBBZGVsbXVuZCwgYSBmYXRoZXIgb2YgdHdvLCB3YXMgaW5zcGlyZWQgdG8gb3JnYW5pemUgYSBwcm90ZXN0IGluIHJ1cmFsIE1hcnNoYWxsdG93biwgSW93YSwgYWZ0ZXIgdHVybmluZyBvbiB0aGUgbmV3cyBvbiBGYXRoZXImIzgyMTc7cyBEYXkgYW5kIHNlZWluZyBjaGlsZHJlbiBiZWluZyBzZXBhcmF0ZWQgZnJvbSB0aGVpciBmYW1pbGllcyBhbmQgaGVsZCBpbiBjYWdlcy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJdCBoaXQgbWUgaW4gdGhlIGhlYXJ0LiBJIGNyaWVkLCYjODIyMTsgc2FpZCBBZGVsbXVuZCwgd2hvc2UgZXZlbnQgZHJldyBhYm91dCAxMjUgcGVvcGxlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0lmIHdlIGNhbiYjODIxNzt0IGNvbWUgdG9nZXRoZXIgdW5kZXIgdGhlIGlkZWEgb2YgJiM4MjE2O0tpZHMgc2hvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlIHRha2VuIGZyb20gdGhlaXIgcGFyZW50cywmIzgyMTc7IHdoZXJlIGFyZSB3ZT8mIzgyMjE7IGhlIGFza2VkLiAmIzgyMjA7V2UgaGF2ZSB0byBzcGVhayBvdXQgbm93IHdoaWxlIHdlIGNhbiwgYmVmb3JlIHdlIGNhbiYjODIxNzt0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkluIENvbHVtYnVzLCBPaGlvLCBhdCBsZWFzdCBvbmUgcGVyc29uIHdhcyBhcnJlc3RlZCB3aGVuIHByb3Rlc3RlcnMgYmxvY2tlZCBhIGRvd250b3duIHN0cmVldCwgdGhlIENvbHVtYnVzIERpc3BhdGNoIHJlcG9ydGVkLiBCdXQgbW9zdCBvZiB0aGUgcmFsbGllcyByZW1haW5lZCBwZWFjZWZ1bC48L3A+CjxwPkluIGRvd250b3duIExvcyBBbmdlbGVzLCBKb2huIExlZ2VuZCBzZXJlbmFkZWQgdGhlIGNyb3dkIHdoaWxlIERlbW9jcmF0aWMgcG9saXRpY2lhbnMgd2hvIGhhdmUgY2xhc2hlZCB3aXRoIFRydW1wIGhhZCBzdHJvbmcgd29yZHMgZm9yIHRoZSBwcmVzaWRlbnQsIGluY2x1ZGluZyBVLlMuIFJlcC4gTWF4aW5lIFdhdGVycyB3aG8gY2FsbGVkIGZvciBpbXBlYWNobWVudC48L3A+CjxwPk1hcmdhcml0YSBQZXJleiBoZWxkIHVwIGEgTWV4aWNhbiBmbGFnIGFzIHNwZWFrZXJzIGFkZHJlc3NlZCB0aGUgY3Jvd2QgaW4gQWxidXF1ZXJxdWUsIE5ldyBNZXhpY28uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhvc2UgY2hpbGRyZW4gdGhhdCB0aGV5IGFyZSBpbmNhcmNlcmF0aW5nIGFuZCBzZXBhcmF0aW5nLCB0aGV5IGFyZSBvdXIgZnV0dXJlIGdlbmVyYXRpb25zLiBXZSBuZWVkIHRvIHByb3ZpZGUgZm9yIHRoZXNlIGNoaWxkcmVuLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGV5IHdpbGwgYmUgb3VyIGZ1dHVyZSBsZWFkZXJzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlR3byB0aG91c2FuZCBtaWxlcyBhd2F5IGluIEJvc3RvbiwgYSBCcmF6aWxpYW4gbW90aGVyIHNlcGFyYXRlZCBmcm9tIGhlciAxMC15ZWFyLW9sZCBzb24gYXQgdGhlIGJvcmRlciAzNyBkYXlzIGFnbyBhcHByb2FjaGVkIHRoZSBtaWNyb3Bob25lLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGNhbWUgdG8gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgc2Vla2luZyBoZWxwLCBhbmQgd2UgbmV2ZXIgaW1hZ2luZWQgdGhhdCB0aGlzIGNvdWxkIGhhcHBlbi4gU28gSSBiZWcgZXZlcnlvbmUsIHBsZWFzZSByZWxlYXNlIHRoZXNlIGNoaWxkcmVuLCBnaXZlIG15IHNvbiBiYWNrIHRvIG1lLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQgdGhyb3VnaCBhbiBpbnRlcnByZXRlciBhbmQgd2VwdC48L3A+CjxwPkhlIHNvbiBoYXMgcGxlYWRlZCB3aXRoIGhlciBvbiB0aGUgcGhvbmUgdG8gYnJpbmcgaGltIGhvbWUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBiZWcgeW91IGFsbCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7UGxlYXNlIGZpZ2h0IGFuZCBjb250aW51ZSBmaWdodGluZywgYmVjYXVzZSB3ZSB3aWxsIHdpbi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5JbiBXYXNoaW5ndG9uLCBwcm90ZXN0ZXJzIGVuZGVkIHRoZWlyIG1hcmNoIGF0IHRoZSB3aGl0ZS1jb2x1bW5lZCBEZXBhcnRtZW50IG9mIEp1c3RpY2UuIFRoZXkgdGFwZWQgdGhlaXIgcHJvdGVzdCBzaWducywgd3JpdHRlbiBpbiBFbmdsaXNoIGFuZCBTcGFuaXNoLCB0byBpdHMgZ3JhbmQgd29vZGVuIGRvb3JzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0ZpZ2h0IGZvciBmYW1pbGllcywmIzgyMjE7IHRoZSBzaWduIGRlY2xhcmVkLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Bc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHJlcG9ydGVycyBTdXNhbiBNb250b3lhIEJyeWFuIGluIEFsYnVxdWVycXVlLCBOZXcgTWV4aWNvLCBFbWlseSBTY2htYWxsIGluIE1jQWxsZW4sIFRleGFzLCBNYXJ0aGEgSXJ2aW5lIGluIENoaWNhZ28sIFNhcmFoIEJldGFuY291cnQgaW4gQm9zdG9uLCBBbXkgVGF4aW4gaW4gTG9zIEFuZ2VsZXMsIFJpY2sgQ2FsbGFoYW4gaW4gSW5kaWFuYXBvbGlzLCBSeWFuIFRhcmluZWxsaSBpbiBEYWxsYXMsIEJvYiBMZW50eiBhbmQgUm9uIFRvZHQgaW4gUGhpbGFkZWxwaGlhLCBDbGFpcmUgR2Fsb2Zhcm8gaW4gTG91aXN2aWxsZSwgS2VudHVja3ksIGFuZCBKdWxpZSBXYWxrZXIsIE1pY2hhZWwgU2lzYWsgYW5kIEdpbGxpYW4gRmxhY2N1cyBpbiBOZXcgWW9yayBDaXR5IGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0LjwvcD4K