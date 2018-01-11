Ohio.com / News / Breaking News News / What happened to Roberta ‘Bobby’ Snider? Hartville woman’s body missing after husband said she died during their trip to Elvis’ Graceland
Published: January 11, 2018 - 5:49 PM | Updated: January 11, 2018 - 6:57 PM
-
Image 1 of 3
-
Image 2 of 3
-
Image 3 of 3
Image 1 of 3
View Gallery
By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5QaGlsaXAgYW5kIFJvYmVydGEgU25pZGVyIGxlZnQgdGhlaXIgSGFydHZpbGxlIGhvbWUgSmFuLiA0IGZvciBwb3NzaWJseSB0aGVpciBsYXN0IHRyaXAgdG8gdGhlIFRlbm5lc3NlZSBob21lIG9mIEVsdmlzICYjODIxMjsgR3JhY2VsYW5kLjwvcD4KPHA+T25seSBQaGlsaXAgbWFkZSBpdCBob21lLjwvcD4KPHA+SGUgdG9sZCBoaXMgZmFtaWx5LCBhbmQgbGF0ZXIgcG9saWNlLCB0aGF0IFJvYmVydGEgJiM4MjEyOyB3aG8gd291bGQgaGF2ZSB0dXJuZWQgIDcwIG9uIE1vbmRheSAgYW5kIGhhZCBzZXZlcmFsIHNlcmlvdXMgbWVkaWNhbCBpc3N1ZXMgJiM4MjEyOyBkaWVkIGluIHRoZWlyIEZvcmQgRi0xNTAgaW4gYSBob3RlbCBwYXJraW5nIGFjcm9zcyB0aGUgc3RyZWV0IGZyb20gdGhlIHBsYWNlIHRoYXQgYmlsbHMgaXRzZWxmIGFzIHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztzIG1vc3QgZmFtb3VzIHJvY2stYW5kLXJvbGwgcmVzaWRlbmNlLjwvcD4KPHA+UGhpbGlwIG5ldmVyIGNhbGxlZCA5MTEuIEhlIHRvbGQgcG9saWNlIGhlIHNhdyBhbiBhbWJ1bGFuY2UgaW4gYSBwYXJraW5nIGxvdCBhZGphY2VudCB0byB0aGUgbW90ZWwgYW5kIHdhdmVkIGl0IGRvd24gZm9yIGhlbHAuIDwvcD4KPHA+RW1lcmdlbmN5IG1lZGljYWwgdGVjaG5pY2lhbnMgd2hpc2tlZCBSb2JlcnRhJiM4MjE3O3MgYm9keSBhd2F5LCBQaGlsaXAgdG9sZCBwb2xpY2UsIGJ1dCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qga25vdyB3aGVyZSB0aGV5IHRvb2sgaGVyLCBzbyBoZSBjYW1lIGhvbWUuPC9wPgo8cD5Sb2JlcnRhJiM4MjE3O3MgYnJvdGhlciBjYWxsZWQgSGFydHZpbGxlIHBvbGljZSB0aGlzIHdlZWsgYWZ0ZXIgaGVhcmluZyB3aGF0IGhhcHBlbmVkIGhvcGluZyB0aGV5IGNvdWxkIGhlbHAgdGhlIGZhbWlseSBicmluZyBSb2JlcnRhJiM4MjE3O3MgYm9keSBob21lLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIHRhbGtlZCB0byBoZXIgaHVzYmFuZCB3aG8gc2FpZCBzaGUgcGFzc2VkIG9mIG5hdHVyYWwgY2F1c2VzLCYjODIyMTsgSGFydHZpbGxlIHBvbGljZSBDaGllZiBMYXJyeSBEb3JkZWEgc2FpZCBUaHVyc2RheS4gJiM4MjIwO0F0IGZpcnN0IGJsdXNoLCB3aGF0IGhhcHBlbmVkIHNlZW1lZCByZWFzb25hYmxlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJ1dCBEb3JkZWEgaGFzIHNpbmNlIGRpc2NvdmVyZWQgdGhhdCBUZW5uZXNzZWUgYXV0aG9yaXRpZXMgaGF2ZSBubyByZWNvcmQgb2YgUm9iZXJ0YSYjODIxNztzIGJvZHksIG5vciBhbnkgSmFuZSBEb2VzIHdobyBtYXRjaCBoZXIgZGVzY3JpcHRpb24uPC9wPgo8cD5Eb3JkZWEgaXMgbm93IHRyeWluZyB0byByZXRyYWNlIHRoZSBjb3VwbGUmIzgyMTc7cyBzdGVwcyBhbG9uZyB0aGUgNzI1LW1pbGUgcm91dGUgYmV0d2VlbiBIYXJ0dmlsbGUgYW5kIEdyYWNlbGFuZCBpbiBNZW1waGlzLCBUbi4gbG9va2luZyBmb3IgY2x1ZXMgYXMgdG8gd2hhdCBoYXBwZW5lZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIFtQaGlsaXAmIzgyMTc7c10gcmVjb2xsZWN0aW9uIG1heSBiZSBzdXNwZWN0LCYjODIyMTsgRG9yZGVhIHNhaWQuIDwvcD4KPHA+QnV0LCBoZSBjYXV0aW9uZWQsIGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGNsZWFyIHdoZXRoZXIgUGhpbGlwIGludGVudGlvbmFsbHkgbWlzbGVhZCBwb2xpY2Ugb3Igbm90LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSB0cmF1bWF0aWMgdGltZSBmb3IgaGltLCBhIGxvdCBvZiBlbW90aW9uYWwgcGFpbiwmIzgyMjE7IERvcmRlYSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIG5vdCByZWFkeSB0byBjbGVhcmx5IHN1cHBvcnQgYW55IGtpbmQgb2YgdGhlc2lzIG9uIHRoaXMgbm93LiBXZSBoYXZlIHRvIHBhaW5zdGFraW5nbHksIG1ldGhvZGljYWxseSBzaWZ0IHRocm91Z2ggdGhlIGV2aWRlbmNlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlBoaWxpcCwgNzIsIGFuZCBSb2JlcnRhIGxpdmVkIGluIGEgMy1iZWRyb29tIGNvbmRvbWluaXVtIG9uIGEgZGVhZC1lbmQgc3RyZWV0IG9mZiBvZiBNYXJrZXQgQXZlbnVlIE5vcnRod2VzdCBub3QgZmFyIGZyb20gdGhlIEhhcnR2aWxsZSBBbnRpcXVlIENlbnRlciBpbiB0aGlzIFN0YXJrIENvdW50eSB0b3duIG9mIGFib3V0IDMsMDAwIHBlb3BsZS48L3A+CjxwPlBlb3BsZSBrbmV3IFJvYmVydGEgYXMgJiM4MjIwO0JvYmJ5LCYjODIyMTsgaGVyIGJyb3RoZXIgQnJpYW4gSGVpc2xlciBzYWlkIFRodXJzZGF5LjwvcD4KPHA+U2hlIGhhZCBiZWVuIGEgaG91c2V3aWZlIGFuZCBhbiBhdmlkIGNyYWZ0ZXIsIGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5IZWlzbGVyIGxhc3Qgc3Bva2UgdG8gaGlzIHNpc3RlciBOZXcgWWVhciYjODIxNztzIERheS48L3A+CjxwPlBoaWxpcCBhbmQgQm9iYnkgdG9sZCBhdCBsZWFzdCBvbmUgb2YgdGhlIGNoaWxkcmVuIHRoZXkgd2VyZSBoZWFkZWQgdG8gR3JhY2VsYW5kLCBhIHBsYWNlIFBoaWxpcCB3YW50ZWQgdG8gdGFrZSBoaXMgd2lmZSB0byBvbmUgbW9yZSB0aW1lIGJlZm9yZSBzaGUgZGllZCwgcG9saWNlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gd2hhdCBQaGlsaXAgdG9sZCBwb2xpY2UsIHRoaXMgaXMgd2hhdCBoYXBwZW5lZCBuZXh0OiA8L3A+CjxwPkhlIGFuZCBCb2JieSBwYWNrZWQgdXAgdGhlaXIgd2hpdGUgcGljay11cCBhbmQgbGVmdCBlYXJseSBKYW4uIDQuIFRoZXkgZHJvdmUgYWJvdXQgMjg1IG1pbGVzIGFuZCBzdG9wcGVkIGZvciB0aGUgbmlnaHQgYXQgYSBSYW1hZGEgSW5uIGluIFNwYXJ0YSwgS3kuPC9wPgo8cD5UaGUgbmV4dCBtb3JuaW5nLCB0aGV5IHNldCBvdXQgZWFybHkgZm9yIHRoZSByZW1haW5pbmcgNDQwIG9yIHNvLW1pbGUgdHJlayB0byBHcmFjZWxhbmQuPC9wPgo8cD5UaGV5IGFsbW9zdCBtYWRlIGl0LjwvcD4KPHA+V2hlbiBQaGlsaXAgcHVsbGVkIGludG8gdGhlIHBhcmtpbmcgbG90IG9mIHRoZSBEYXlzIElubiB3aGVyZSB0aGV5IHBsYW5uZWQgdG8gc3RheSAmIzgyMTI7IHdoaWNoIGlzIGRpcmVjdGx5IGFjcm9zcyB0aGUgc3RyZWV0IGZyb20gR3JhY2VsYW5kLCBCb2JieSBoYWQgc29tZSBzb3J0IG9mIG1lZGljYWwgZW1lcmdlbmN5IGFuZCBkaWVkLCBwcm9tcHRpbmcgUGhpbGlwIHRvIHNlZWsgdGhlIGhlbHAgb2YgYSBuZWFyYnkgYW1idWxhbmNlLiA8L3A+CjxwPlJlc2N1ZSB3b3JrZXJzIHRvbGQgUGhpbGlwIHRoZXkgd2VyZSB0YWtpbmcgaGVyIHRvIGEgbmVhcmJ5IGhvc3BpdGFsIGluIE1lbXBoaXMsIGJ1dCBQaGlsaXAgZGlkbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hpY2guIEhlIGFsc28gZGlkbiYjODIxNzt0IGtub3cgdGhlIG5hbWUgb2YgdGhlIGFtYnVsYW5jZSBjb21wYW55LjwvcD4KPHA+UGhpbGlwIGVuZGVkIHVwIHNwZW5kaW5nIHRoZSBuaWdodCBhdCBEYXlzIElubiBhbmQgY2hlY2tpbmcgb3V0IHRoZSBuZXh0IG1vcm5pbmcsIHNvbWV0aGluZyBwb2xpY2UgaGF2ZSBzaW5jZSBjb25maXJtZWQgd2l0aCBtb3RlbCBvZmZpY2lhbHMuPC9wPgo8cD5XaGV0aGVyIFBoaWxpcCBsb29rZWQgZm9yIEJvYmJ5IGlzIHVuY2xlYXIuIDwvcD4KPHA+SW52ZXN0aWdhdGluZyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCBtYXkgaGF2ZSBoYXBwZW5lZCBhIGNvdXBsZSBvZiBzdGF0ZXMgYXdheSBpc24mIzgyMTc7dCBlYXN5LCBDaGllZiBEb3JkZWEgc2FpZC48L3A+CjxwPlBvbGljZSBoYXZlIHNlYXJjaGVkIFBoaWxpcCBhbmQgQm9iYnkmIzgyMTc7cyBjb25kbyBhbmQgdGFrZW4gc29tZSByZWNlaXB0cyBmcm9tIHRoZSB0cmlwLiBCdXQgdGhlIGNyZWRpdCBjYXJkIHRoZXkgdXNlZCB3YXMgaW4gQm9iYnkmIzgyMTc7cyBuYW1lIG9ubHkgYW5kIHBvbGljZSBjYW5ub3QgYWNjZXNzIHRob3NlIHJlY29yZHMgd2l0aG91dCBhIGp1ZGdlJiM4MjE3O3Mgb3JkZXIsIGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5Eb3JkZWEgc2FpZCBoZSBob3BlcyBwdWJsaWNpdHkgbWlnaHQgdHVybiB1cCB3aXRuZXNzZXMgd2hvIHNhdyB0aGUgSGFydHZpbGxlIGNvdXBsZSBkdXJpbmcgdGhlIGpvdXJuZXkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHdoYXQgaW5mb3JtYXRpb24gbWF5IHRyaWNrbGUgaW4gdG8gcHV0IHVzIG9uIHRoZSBhcHByb3ByaWF0ZSBwYXRoIHdpdGggdGhpcywgb3Igd2hldGhlciBJIG1heSBoYXZlIHRyaXBwZWQgb3ZlciBpdCBhbHJlYWR5LCYjODIyMTsgRG9yZGVhIHNhaWQuIDwvcD4KPHA+UG9saWNlIGhhdmUgZW50ZXJlZCBCb2JieSYjODIxNztzIG5hbWUgYW5kIHBob3RvIGludG8gYSBuYXRpb25hbCBkYXRhYmFzZSBvZiBtaXNzaW5nIHBlcnNvbnMsIG5vdGluZyB0aGF0IHNoZSBpcyBiZWxpZXZlZCB0byBiZSBkZWNlYXNlZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBkb24mIzgyMTc7dCBuZWVkIGEgd2lsZCBnb29zZSBjaGFzZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtXaGV0aGVyIHRoaXMgaXMgYSBjcmltZSBvciBub3QsIHdlIHdhbnQgdG8gZmluZCBNcnMuIFNuaWRlciBhbmQgZ2V0IGhlciBiYWNrIHRvIGZhbWlseSBzbyBzaGUgY2FuIGJlIGxhaWQgdG8gcmVzdCBpbiBwcm9wZXIgbWFubmVyLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRvIHJlYWNoIEhhcnR2aWxsZSBwb2xpY2UsIGNhbGwgMzMwLTg3Ny0yNTAwLjwvcD4KPHA+QW1hbmRhIEdhcnJldHQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzI1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzphZ2FycmV0dEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmFnYXJyZXR0QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)