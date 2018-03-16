What led to death of mentally ill Summit County Jail inmate last year? Report leaves questions unanswered

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Published: March 16, 2018 - 7:22 PM | Updated: March 16, 2018 - 7:24 PM
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By Amanda Garrett
Beacon Journal/Ohio.com
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