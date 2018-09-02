‘Where is the collusion?’ A Q&A on Mueller’s investigation

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBUaGUgbmV3cyBvdXQgb2YgdGhlIFJ1c3NpYSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGNhbiBzZWVtIHJlbGVudGxlc3MsIGEgbm9uc3RvcCB0b3JyZW50IG9mIGluZGljdG1lbnRzLCBwbGVhIGRlYWxzIGFuZCBsZWdhbCBtYW5ldXZlcmluZy4gUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCByZWd1bGFybHkgY2FsbHMgdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24gYSAmIzgyMjA7d2l0Y2ggaHVudCYjODIyMTsgYW5kIGRlbmllcyBhbnkgd3Jvbmdkb2luZy4gJiM4MjIwO1doZXJlIGlzIHRoZSBjb2xsdXNpb24/JiM4MjIxOyBoZSBkZW1hbmRlZCBpbiBhIHJlY2VudCByYWxseS48L3A+CjxwPkhlcmUmIzgyMTc7cyB3aGF0IHNwZWNpYWwgY291bnNlbCBSb2JlcnQgTXVlbGxlciBoYXMgZG9uZSBzbyBmYXIgYW5kIHdoYXQgY291bGQgaGFwcGVuIG5leHQuPC9wPgo8cD5ROiBIYXMgYW55b25lIGZvdW5kIGFueSBjb2xsdXNpb24/PC9wPgo8cD5BOiBObyBVLlMuIGNpdGl6ZW5zIGhhdmUgYmVlbiBjaGFyZ2VkIHdpdGggd29ya2luZyB3aXRoIHRoZSBSdXNzaWFucyB0byBpbmZsdWVuY2UgdGhlIDIwMTYgcHJlc2lkZW50aWFsIGVsZWN0aW9uLjwvcD4KPHA+UTogV2hhdCBhcmUgdGhlIGNyaW1pbmFsIGNoYXJnZXM/PC9wPgo8cD5BOiBZb3UgY2FuIHNlcGFyYXRlIHRoZSBjaGFyZ2VzIGludG8gdHdvIGNhdGVnb3JpZXMuIFRoZSBmaXJzdCBpbmNsdWRlcyB0aGUgaW5kaWN0bWVudHMgb2YgMjUgUnVzc2lhbnMgZm9yIGFsbGVnZWRseSBpbnRlcmZlcmluZyBpbiB0aGUgZWxlY3Rpb24sIGVpdGhlciB0aHJvdWdoIHNwcmVhZGluZyBtaXNpbmZvcm1hdGlvbiBvbiBzb2NpYWwgbWVkaWEgb3IgaGFja2luZyBlbWFpbCBhY2NvdW50cyBvZiBEZW1vY3JhdHMgYW5kIHJlbGVhc2luZyB0aGVtIG9ubGluZS4gQ2hhcmdlcyBpbmNsdWRlIGNvbnNwaXJhY3ksIGlkZW50aXR5IHRoZWZ0IGFuZCBtb25leSBsYXVuZGVyaW5nLCBhbmQgc29tZSBvZiB0aGUgYWNjdXNlZCBSdXNzaWFucyBhcmUgbWlsaXRhcnkgaW50ZWxsaWdlbmNlIG9mZmljZXJzLjwvcD4KPHA+VGhlIHNlY29uZCBjYXRlZ29yeSBpcyBwZW9wbGUgY2xvc2UgdG8gVHJ1bXAgd2hvIGhhdmUgcnVuIGFmb3VsIG9mIHRoZSBsYXcuIFR3byBvZiB0aGVtLCBmb3JtZXIgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgYWR2aXNlciBNaWNoYWVsIFQuIEZseW5uIGFuZCBmb3JtZXIgY2FtcGFpZ24gZm9yZWlnbiBwb2xpY3kgYWR2aXNlciBHZW9yZ2UgUGFwYWRvcG91bG9zLCBoYXZlIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IHRvIGx5aW5nIHRvIGludmVzdGlnYXRvcnMuPC9wPgo8cD5UcnVtcCYjODIxNztzIGZvcm1lciBjYW1wYWlnbiBjaGFpcm1hbiwgUGF1bCBNYW5hZm9ydCwgd2FzIGNvbnZpY3RlZCBvZiB0YXggZXZhc2lvbiBhbmQgYmFuayBmcmF1ZC4gSGUgZmFjZXMgYSBzZWNvbmQgdHJpYWwgdGhpcyBtb250aCBvbiByZWxhdGVkIGNoYXJnZXMuIE1hbmFmb3J0JiM4MjE3O3MgZm9ybWVyIGRlcHV0eSwgUmljayBHYXRlcywgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgdG8gY29uc3BpcmFjeSBhbmQgbWFraW5nIGZhbHNlIHN0YXRlbWVudHMsIGFuZCB0aGVuIHRlc3RpZmllZCBhZ2FpbnN0IGhpbS48L3A+CjxwPlE6IFdoeSBpcyBNYW5hZm9ydCBiZWluZyBwcm9zZWN1dGVkIGZvciBmaW5hbmNpYWwgY3JpbWVzPyBXaGF0IGRvZXMgdGhhdCBoYXZlIHRvIGRvIHdpdGggUnVzc2lhIGFuZCB0aGUgZWxlY3Rpb24/PC9wPgo8cD5BOiBUaGUgY2hhcmdlcyBhcmVuJiM4MjE3O3QgcmVsYXRlZCB0byB0aGUgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbXBhaWduLiBNdWVsbGVyIGJlZ2FuIGludmVzdGlnYXRpbmcgTWFuYWZvcnQgYmVjYXVzZSBvZiBoaXMgY29ubmVjdGlvbnMgdG8gUnVzc2lhbiBpbnRlcmVzdHMsIHBhcnRpY3VsYXJseSB0aGUgcHJvLUtyZW1saW4gcG9saXRpY2FsIHBhcnR5IGluIFVrcmFpbmUgdGhhdCBoZSBhZHZpc2VkLiBCdXQgTXVlbGxlciB3YXMgYWxzbyBhdXRob3JpemVkIHRvIGludmVzdGlnYXRlICYjODIyMDthbnkgbWF0dGVycyB0aGF0IGFyb3NlIG9yIG1heSBhcmlzZSBkaXJlY3RseSBmcm9tIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLiYjODIyMTsgQSBmZWRlcmFsIGp1ZGdlIGRlY2xpbmVkIHRvIHRocm93IG91dCB0aGUgY2hhcmdlcyBhZ2FpbnN0IE1hbmFmb3J0IHdoZW4gZGVmZW5zZSBsYXd5ZXJzIGFyZ3VlZCB0aGF0IHRoZSBzcGVjaWFsIGNvdW5zZWwgaGFkIG92ZXJzdGVwcGVkIGhpcyBhdXRob3JpdHkuPC9wPgo8cD5ROiBEb2VzIHRoZSBjYXNlIGFnYWluc3QgTWljaGFlbCBDb2hlbiBoYXZlIGFueXRoaW5nIHRvIGRvIHdpdGggUnVzc2lhPzwvcD4KPHA+QTogVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBmb3JtZXIgcGVyc29uYWwgbGF3eWVyIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IHRvIHRheCBldmFzaW9uLCBiYW5rIGZyYXVkIGFuZCBjYW1wYWlnbiBmaW5hbmNlIHZpb2xhdGlvbnMuIFRoZSBjYXNlIHN0YXJ0ZWQgd2l0aCBNdWVsbGVyLCBidXQgaGUgcmVmZXJyZWQgaXQgdG8gZmVkZXJhbCBwcm9zZWN1dG9ycyBpbiBOZXcgWW9yay4gVGhlIGNoYXJnZXMgZG9uJiM4MjE3O3QgaW52b2x2ZSBSdXNzaWEsIGJ1dCBDb2hlbiBkaXJlY3RseSBpbXBsaWNhdGVkIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgaW4gYSBjcmltaW5hbCBzY2hlbWUuIEhlIHRvbGQgdGhlIGNvdXJ0IHRoYXQgVHJ1bXAgZGlyZWN0ZWQgaGltIHRvIGFycmFuZ2UgJDI4MCwwMDAgaW4gaHVzaCBtb25leSBmb3IgdHdvIHdvbWVuIHNob3J0bHkgYmVmb3JlIHRoZSAyMDE2IGVsZWN0aW9uLCB2aW9sYXRpbmcgdGhlIGxhdyBiZWNhdXNlIHRoZSBtb25leSB3YXMgaW50ZW5kZWQgdG8gc2VydmUgYSBwb2xpdGljYWwgcHVycG9zZSwgd2FzbiYjODIxNzt0IGRpc2Nsb3NlZCBhbmQgZXhjZWVkZWQgY29udHJpYnV0aW9uIGxpbWl0cy48L3A+CjxwPlE6IERvIGFueSBvZiB0aGUgY2hhcmdlcyBhZ2FpbnN0IFRydW1wIGFsbGllcyBoYXZlIGFueXRoaW5nIHRvIGRvIHdpdGggUnVzc2lhPzwvcD4KPHA+QTogU29tZSBkbywgZXZlbiB0aG91Z2ggdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCBhbGxlZ2UgdGhhdCBzcGVjaWZpYyBhY3RzIGR1cmluZyB0aGUgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbXBhaWduLjwvcD4KPHA+UGFwYWRvcG91bG9zIGFkbWl0dGVkIHRvIGx5aW5nIHRvIHRoZSBGQkkgYWJvdXQgaGlzIGNvbnZlcnNhdGlvbnMgd2l0aCBhIExvbmRvbi1iYXNlZCBwcm9mZXNzb3IgJiM4MjEyOyBzb21lb25lIHdpdGggY29ubmVjdGlvbnMgdG8gUnVzc2lhbiBvZmZpY2lhbHMgJiM4MjEyOyB3aG8gdG9sZCBoaW0gdGhhdCBNb3Njb3cgaGFkICYjODIyMDtkaXJ0JiM4MjIxOyBvbiBIaWxsYXJ5IENsaW50b24uIFRob3NlIGxpZXMgaGFtcGVyZWQgdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24sIHByb3NlY3V0b3JzIHNhaWQgaW4gYSByZWNlbnQgY291cnQgZmlsaW5nLjwvcD4KPHA+Rmx5bm4gYWRtaXR0ZWQgdG8gbHlpbmcgYWJvdXQgcGhvbmUgY29udmVyc2F0aW9ucyB3aXRoIHRoZSBSdXNzaWFuIGFtYmFzc2Fkb3IgZHVyaW5nIHRoZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgdHJhbnNpdGlvbiBhZnRlciB0aGUgZWxlY3Rpb24uIER1cmluZyB0aGUgY2FsbHMsIEZseW5uIHVyZ2VkIE1vc2NvdyBub3QgdG8gcmV0YWxpYXRlIGFnYWluc3Qgc2FuY3Rpb25zIHB1dCBpbiBwbGFjZSBieSBvdXRnb2luZyBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hIGFzIHB1bmlzaG1lbnQgZm9yIGVsZWN0aW9uIGludGVyZmVyZW5jZS48L3A+CjxwPlRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGlzbiYjODIxNzt0IG92ZXIsIGFuZCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIHRlbGxpbmcgd2hhdCBNdWVsbGVyIGlzIGtlZXBpbmcgdW5kZXIgd3JhcHMgb3Igd2hhdCBoZSBtYXkgeWV0IGZpbmQuIEFsdGhvdWdoIHNvbWUgb2YgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBhbGxpZXMgaGF2ZSB1cmdlZCBNdWVsbGVyIHRvIGZpbmlzaCBoaXMgY2FzZSwgdGhlIHNwZWNpYWwgY291bnNlbCYjODIxNztzIG9mZmljZSBpcyBtb3ZpbmcgYXQgYSBmYXN0IGNsaXAgaW4gdGhlIHdvcmxkIG9mIGNvbXBsaWNhdGVkIGZlZGVyYWwgaW52ZXN0aWdhdGlvbnMuPC9wPgo8cD5ROiBXaGF0IGlzICYjODIxNjtjb2xsdXNpb24mIzgyMTc7PyBJcyBpdCBhIGNyaW1lPzwvcD4KPHA+QTogQ29sbHVzaW9uIGlzIG5vdCBhIGxlZ2FsIHRlcm0sIHNvIGl0JiM4MjE3O3MgYmVzdCBub3QgdG8gdXNlIGl0IHdoZW4gZGVhbGluZyB3aXRoIHRoZSBSdXNzaWEgaW52ZXN0aWdhdGlvbi4gJiM4MjIwO1RoZXJlIGhhcyBiZWVuIGEgZGlzdHVyYmluZyBkaXNjb25uZWN0IGJldHdlZW4gbWVkaWEgY29tbWVudGFyeSBhbmQgdGhlIGNyaW1pbmFsIGNvZGUsJiM4MjIxOyBzYWlkIEpvbmF0aGFuIFR1cmxleSwgYSBHZW9yZ2UgV2FzaGluZ3RvbiBVbml2ZXJzaXR5IGxhdyBwcm9mZXNzb3IuPC9wPgo8cD5JZiBNdWVsbGVyIHVuY292ZXJzIGFueSB3cm9uZ2RvaW5nIGludm9sdmluZyBUcnVtcCBhaWRlcyBhbmQgdGhlIGNhbXBhaWduLCB0aGUgbGlrZWx5IGNoYXJnZSB3b3VsZCBiZSBjb25zcGlyYWN5LiBCdXQgY29uc3BpcmFjeSBjaGFyZ2VzIGFyZSBnZW5lcmFsbHkgcmVsYXRlZCB0byBhIHNwZWNpZmljIGNyaW1pbmFsIG9mZmVuc2UsIHN1Y2ggYXMgYSBjb25zcGlyYWN5IHRvIGNvbW1pdCBiYW5rIGZyYXVkLjwvcD4KPHA+T25lIGNhdGVnb3J5IG9mIG9mZmVuc2VzIGNvdWxkIGludm9sdmUgY2FtcGFpZ24gZmluYW5jZSB2aW9sYXRpb25zIGJlY2F1c2UgaXQmIzgyMTc7cyBpbGxlZ2FsIHRvIHJlY2VpdmUgZG9uYXRpb25zIG9yIGFub3RoZXIgJiM4MjIwO3RoaW5nIG9mIHZhbHVlJiM4MjIxOyBmcm9tIGZvcmVpZ24gbmF0aW9uYWxzLiBUaGVyZSBjb3VsZCBhbHNvIGJlIGNoYXJnZXMgcmVsYXRlZCB0byBoYWNraW5nIGlmIHByb3NlY3V0b3JzIGRldGVybWluZSB0aGF0IFUuUy4gY2l0aXplbnMgd2VyZSBpbnZvbHZlZCB3aXRoIGJyZWFraW5nIGludG8gRGVtb2NyYXRpYyBQYXJ0eSBjb21wdXRlcnMgYW5kIGVtYWlsIGFjY291bnRzLjwvcD4KPHA+QW5vdGhlciBvZmZlbnNlIGNvdWxkIGJlIGNvbnNwaXJhY3kgYWdhaW5zdCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgd2hpY2ggaXMgYnJvYWRseSBkZWZpbmVkIGFzIHR3byBvciBtb3JlIHBlb3BsZSBwbG90dGluZyAmIzgyMjA7ZWl0aGVyIHRvIGNvbW1pdCBhbnkgb2ZmZW5zZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBvciB0byBkZWZyYXVkIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBvciBhbnkgYWdlbmN5IHRoZXJlb2YgaW4gYW55IG1hbm5lciBvciBmb3IgYW55IHB1cnBvc2UuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+UTogRXZlbiBpZiB0aGVyZSB3YXNuJiM4MjE3O3QgYSBjb25zcGlyYWN5IGJldHdlZW4gVHJ1bXAgYW5kIFJ1c3NpYSwgZGlkIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgb2JzdHJ1Y3QganVzdGljZT88L3A+CjxwPkE6IFNpbmNlIE11ZWxsZXIgd2FzIGF1dGhvcml6ZWQgdG8gZXhhbWluZSBpc3N1ZXMgc3RlbW1pbmcgZnJvbSB0aGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBpbnRvIFJ1c3NpYW4gcG9saXRpY2FsIGludGVyZmVyZW5jZSwgaGUmIzgyMTc7cyBhbHNvIHNjcnV0aW5pemVkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgYXR0ZW1wdHMgdG8gaW5mbHVlbmNlIHRoZSBjYXNlLiBFdmVyIHNpbmNlIHRha2luZyBvZmZpY2UsIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgaGFzIHJlcGVhdGVkbHkgdHJpZWQgdG8gZXhlcnQgY29udHJvbCBvdmVyIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLjwvcD4KPHA+VGhlIHF1ZXN0aW9uIGlzIHdoZXRoZXIgaGlzIGFjdGlvbnMgY3Jvc3NlZCBhIGxlZ2FsIGxpbmUuIFRydW1wJiM4MjE3O3MgbGF3eWVycyBoYXZlIHJlcGVhdGVkbHkgYXJndWVkIHRoYXQsIGJlY2F1c2UgdGhlIHByZXNpZGVudCBvdmVyc2VlcyB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50LCBoZSBoYXMgdGhlIGNvbnN0aXR1dGlvbmFsIGF1dGhvcml0eSB0byB0ZWxsIHByb3NlY3V0b3JzIGhvdyB0byBkbyB0aGVpciBqb2JzLjwvcD4KPHA+QnV0IG1hbnkgbGVnYWwgZXhwZXJ0cyBkaXNhZ3JlZS4gQSByZWNlbnQgcmVwb3J0IGZyb20gdGhlIEJyb29raW5ncyBJbnN0aXR1dGlvbiBjb25jbHVkZXMgdGhhdCBhIGZ1bGwgYWNjb3VudGluZyBvZiBUcnVtcCYjODIxNztzIGFjdGlvbnMgJiM4MjIwO3N0cm9uZ2x5IHN1cHBvcnRzIHRoYXQgdGhlIHByZXNpZGVudCBvYnN0cnVjdGVkIGp1c3RpY2UgdW5kZXIgb3JkaW5hcnkgYXBwbGljYXRpb24gb2YgdGhlIHJlbGV2YW50IGNyaW1pbmFsIGxhdy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5ROiBXaWxsIFRydW1wIHNpdCBkb3duIGZvciBhbiBpbnRlcnZpZXcgd2l0aCBNdWVsbGVyPzwvcD4KPHA+QTogVGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIGxhd3llcnMgYW5kIHRoZSBzcGVjaWFsIGNvdW5zZWwmIzgyMTc7cyBvZmZpY2UgaGF2ZSBiZWVuIGRhbmNpbmcgYXJvdW5kIHRoaXMgaXNzdWUgZm9yIG1vbnRocy4gVHJ1bXAgaGFzIHB1YmxpY2x5IHBsZWRnZWQgdG8gdGVzdGlmeSB1bmRlciBvYXRoLiBCdXQgaGUgaGFzIHJlc2lzdGVkIG1lZXRpbmcgd2l0aCBwcm9zZWN1dG9ycyBhbmQgaGlzIGF0dG9ybmV5cyBoYXZlIHRyaWVkIHRvIGxpbWl0IHRoZSB0eXBlIG9mIHF1ZXN0aW9ucyB0aGV5IGNvdWxkIGFzay4gVGhlIHR3byBzaWRlcyBoYXZlIGJlZW4gbmVnb3RpYXRpbmcgYnkgc2VuZGluZyBsZXR0ZXJzIGJhY2sgYW5kIGZvcnRoLCBhbmQgaXQmIzgyMTc7cyB1bmNsZWFyIHdoZXRoZXIgdGhleSYjODIxNztsbCByZWFjaCBhbiBhZ3JlZW1lbnQuPC9wPgo8cD5NdWVsbGVyIGNvdWxkIHRyeSB0byBmb3JjZSB0aGUgaXNzdWUgYnkgaXNzdWluZyBhIHN1YnBvZW5hIGZvciBUcnVtcCB0byB0ZXN0aWZ5IGJlZm9yZSBhIGdyYW5kIGp1cnkuIFN1Y2ggYSBzdGVwIHdvdWxkIGFsbW9zdCBjZXJ0YWlubHkgc3BhcmsgYSBsZWdhbCBiYXR0bGUgdGhhdCB3b3VsZCBnbyB0byB0aGUgU3VwcmVtZSBDb3VydC48L3A+CjxwPlE6IENvdWxkIFRydW1wIGJlIGNoYXJnZWQgd2l0aCBhIGNyaW1lPzwvcD4KPHA+QTogSXQmIzgyMTc7cyB1bmxpa2VseS4gSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IGd1aWRlbGluZXMgc2F5IGEgcHJlc2lkZW50IGNhbm5vdCBiZSBpbmRpY3RlZCB3aGlsZSBpbiBvZmZpY2UsIGFuZCB0aGVyZSBhcmUgbm8gc2lnbnMgdGhhdCBNdWVsbGVyICYjODIxMjsgd2hvIHRlY2huaWNhbGx5IHdvcmtzIGZvciB0aGUgZGVwYXJ0bWVudCBldmVuIHRob3VnaCBoZSBmdW5jdGlvbnMgbW9yZSBsaWtlIGFuIGluZGVwZW5kZW50IHByb3NlY3V0b3IgJiM4MjEyOyBpcyBjb25zaWRlcmluZyBvdmVycnVsaW5nIHRoYXQuPC9wPgo8cD5UcnVtcCBpc24mIzgyMTc7dCBpbnZ1bG5lcmFibGUsIGJ1dCBoZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGZhY2UgdGhlIHNhbWUga2luZCBvZiBleHBvc3VyZSBhcyBhbiBhdmVyYWdlIGNpdGl6ZW4uIE11ZWxsZXIgaGFzIHRoZSBvcHRpb24gdG8gd3JpdGUgYSByZXBvcnQgb24gaGlzIGZpbmRpbmdzIGFuZCBwcmVzZW50IGl0IHRvIERlcHV0eSBBdHRvcm5leSBSb2QgUm9zZW5zdGVpbiwgd2hvIG92ZXJzZWVzIHRoZSBzcGVjaWFsIGNvdW5zZWwmIzgyMTc7cyB3b3JrLiBUaGUgcmVwb3J0IGNvdWxkIGJlIG1hZGUgcHVibGljIG9yIHByZXNlbnRlZCB0byBDb25ncmVzcyBhdCB0aGF0IHBvaW50LjwvcD4KPHA+SWYgdGhlIHJlcG9ydCBpbmNsdWRlcyBzdHJvbmcgZXZpZGVuY2Ugb2Ygd3Jvbmdkb2luZyBieSB0aGUgcHJlc2lkZW50LCB0aGVyZSBjb3VsZCBiZSBwb2xpdGljYWwgcmVwZXJjdXNzaW9ucy4gQ29uZ3Jlc3MgY291bGQgaG9sZCBoZWFyaW5ncyBvciBldmVuIHRyeSB0byBpbXBlYWNoIFRydW1wLCB3aGljaCBiZWNvbWVzIG1vcmUgbGlrZWx5IGlmIERlbW9jcmF0cyB3aW4gY29udHJvbCBvZiB0aGUgVS5TLiBIb3VzZSBpbiB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBtaWR0ZXJtIGVsZWN0aW9ucy48L3A+CjxwPlZvdGVycyBhbHNvIGhhdmUgdGhlIGZpbmFsIHNheS4gSWYgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCBsaWtlIHdoYXQgdGhleSYjODIxNzt2ZSBsZWFybmVkIGFib3V0IFRydW1wJiM4MjE3O3MgYWN0aW9ucyBvciBoaXMgYXNzb2NpYXRlcywgdGhleSBjYW4gdm90ZSBoaW0gb3V0IG9mIG9mZmljZSBpbiAyMDIwLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4oYykyMDE4IExvcyBBbmdlbGVzIFRpbWVzPC9wPgo8cD5WaXNpdCB0aGUgTG9zIEFuZ2VsZXMgVGltZXMgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5sYXRpbWVzLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubGF0aW1lcy5jb208L2E+PC9wPgo8cD5EaXN0cmlidXRlZCBieSBUcmlidW5lIENvbnRlbnQgQWdlbmN5LCBMTEMuPC9wPgo=