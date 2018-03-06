White nationalist Richard Spencer to drop Ohio State lawsuit

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DSU5DSU5OQVRJOiBBIG5ldyBhdHRvcm5leSBmb3Igd2hpdGUgbmF0aW9uYWxpc3QgUmljaGFyZCBTcGVuY2VyJiM4MjE3O3MgY2FtcHVzIHRvdXIgZWZmb3J0cyBzYXlzIGhlIHBsYW5zIHRvIGRyb3AgYSBsYXdzdWl0IGFnYWluc3QgT2hpbyBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5LjwvcD4KPHA+SmFtZXMgS29sZW5pY2ggdGVsbHMgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgdGhhdCBsaXRpZ2F0aW9uIHdpbGwgY29udGludWUgYWdhaW5zdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBDaW5jaW5uYXRpLiBBbiBPU1Ugc3Bva2VzbWFuIGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGFuIGltbWVkaWF0ZSBjb21tZW50IFR1ZXNkYXkuPC9wPgo8cD5Lb2xlbmljaCByZWNlbnRseSBiZWNhbWUgbGVhZCBjb3Vuc2VsIGluIHRoZSB0d28gY2FzZXMgYXMgTWljaGlnYW4gYXR0b3JuZXkgS3lsZSBCcmlzdG93IGFicnVwdGx5IHdpdGhkcmV3IGFmdGVyIHdhZ2luZyBsYXdzdWl0cyBhZ2FpbnN0IFUuUy4gc2Nob29scyBmb3IgbW9udGhzLiBCcmlzdG93IHNheXMgaGUgaGFkIGJlZW4gdW5mYWlybHkgdmlsaWZpZWQgaW4gbWVkaWEgcmVwb3J0cy48L3A+CjxwPlNwZW5jZXIgc3Bva2UgTW9uZGF5IG5pZ2h0IGFtaWQgcHJvdGVzdHMgYXQgTWljaGlnYW4gU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSwgYnV0IHRoZSByZXN0IG9mIGhpcyBjYW1wdXMgdG91ciBwbGFucyBoYXZlIGJvZ2dlZCBkb3duIGJlY2F1c2Ugb2YgbGF3c3VpdHMgYW5kIHNhZmV0eSBpc3N1ZXMuPC9wPgo8cD5CcmlzdG93IHN1ZWQgT2hpbyBTdGF0ZSBvbiBiZWhhbGYgb2YgdG91ciBvcmdhbml6ZXIgQ2FtZXJvbiBQYWRnZXR0IGFmdGVyIHRoZSBzY2hvb2wgbGFzdCB5ZWFyIHJlZnVzZWQgdG8gYm9vayBTcGVuY2VyLjwvcD4K