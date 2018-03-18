Winning $457 million Powerball ticket sold in Pennsylvania

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ERVMgTU9JTkVTLCBJb3dhOiBJZiB5b3UgYm91Z2h0IGEgUG93ZXJiYWxsIHRpY2tldCBpbiBQZW5uc3lsdmFuaWEgZm9yIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgZHJhd2luZywgeW91IG1heSBiZSBob2xkaW5nIGEgcGllY2Ugb2YgcGFwZXIgd29ydGggJDQ1NyBtaWxsaW9uLjwvcD4KPHA+UG93ZXJiYWxsIG9mZmljaWFscyBzYXkgYSBzaW5nbGUgd2lubmluZyB0aWNrZXQgd2FzIHNvbGQgaW4gUGVubnN5bHZhbmlhIHRoYXQgbWF0Y2hlcyBhbGwgb2YgdGhlIHdpbm5pbmcgbnVtYmVyczogMjItNTctNTktNjAtNjYgYW5kIFBvd2VyYmFsbCA3LiBUaGUgamFja3BvdCBmcm9tIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgZHJhd2luZyBpcyB0aGUgZWlnaHRoLWxhcmdlc3QgZXZlciBmb3IgdGhlIFBvd2VyYmFsbCBnYW1lLjwvcD4KPHA+VGhlIHNwZWNpZmljIGxvY2F0aW9uIHdoZXJlIHRoZSB3aW5uaW5nIHRpY2tldCB3YXMgc29sZCBoYXMgbm90IGJlZW4gYW5ub3VuY2VkLjwvcD4KPHA+UG93ZXJiYWxsIGlzIHBsYXllZCBpbiA0NCBzdGF0ZXMgcGx1cyBXYXNoaW5ndG9uLCBELkMuLCBQdWVydG8gUmljbyBhbmQgdGhlIFUuUy4gVmlyZ2luIElzbGFuZHMuIFRoZSBsYXJnZXN0IGphY2twb3QgaW4gUG93ZXJiYWxsIGhpc3Rvcnkgd2FzICQxLjYgYmlsbGlvbi4gVGhyZWUgd2lubmluZyB0aWNrZXRzIHdlcmUgc29sZCBpbiB0aGF0IEphbi4gMTMsIDIwMTYsIGRyYXdpbmcuPC9wPgo=