World remembers Holocaust amid signs of rising hatred

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Survivors and guests walk past the "Arbeit Macht Frei" gate at the former Nazi German concentration camp on International Holocaust Remembrance Day in Oswiecim, Poland, Saturday. Saturday is the 73rd anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau by the Soviet army. (AP Photo/Czarek Sokolowski)
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By Vanessa Gera and Matthew Lee
Associated Press
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