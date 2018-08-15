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Analysis: State funding of Ohio schools under inflation in past decade
Published: August 15, 2018 - 11:16 AM
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By Jim Siegel

The Columbus Dispatch

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