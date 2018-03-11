Community members rally to halt St. Paul School closing, but church says decision is final

Published: March 11, 2018 - 7:25 PM | Updated: March 11, 2018 - 10:05 PM
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By Theresa Cottom
Beacon Journal/Ohio.com
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