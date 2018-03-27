LeBron’s foundation secures final class for I Promise School opening this summer

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PbiBNb25kYXksIHRoZSBMZUJyb24gSmFtZXMgRmFtaWx5IEZvdW5kYXRpb24gY2VsZWJyYXRlZCBpdHMgbmV3ZXN0IGNsYXNzIG9mIHN0dWRlbnRzIHdobyB3aWxsIGVudGVyIHRoZSBJIFByb21pc2UgU2Nob29sIHRoaXMgc3VtbWVyLjwvcD4KPHA+VGhlIGZvdW5kYXRpb24gaGVsZCBhbiBvcmllbnRhdGlvbiBNb25kYXkgYXQgdGhlIEhpbHRvbiBBa3Jvbi9GYWlybGF3biBmb3IgdGhlIDEyMCBzZWNvbmQgZ3JhZGVycyBhbmQgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMgd2hvIHdlcmUgY2hvc2VuIHRvIGF0dGVuZCB0aGUgc2Nob29sIG5leHQgc2Nob29sIHllYXIgdGhyb3VnaCBhIGxvdHRlcnkgc3lzdGVtLiA8L3A+CjxwPlRoZSBJIFByb21pc2UgU2Nob29sLCB3aGljaCB3aWxsIGJlIHBhcnQgb2YgQWtyb24gUHVibGljIFNjaG9vbHMsIGlzIGZvciBraWRzIGF0LXJpc2sgb2YgZmFsbGluZyBiZWhpbmQgdGhlaXIgcGVlcnMgYWNhZGVtaWNhbGx5LiBJdCB3YXMgc3RhcnRlZCBieSBKYW1lcyBhbmQgaGlzIGZvdW5kYXRpb24gdG8sIGluIHBhcnQsIGFkZHJlc3MgdGhlIGRpc3RyaWN0JiM4MjE3O3MgbG93IGdyYWR1YXRpb24gcmF0ZXMuPC9wPgo8cD5PbiBKdWx5IDMwLCAyNDAgdGhpcmQgYW5kIGZvdXJ0aCBncmFkZXJzIHdpbGwgc3RhcnQgdGhlaXIgZmlyc3QgZGF5IGF0IHRoZSBzY2hvb2wsIHdoaWNoIHdpbGwgdGVtcG9yYXJpbHkgYmUgYXQgNDAwIFcuIE1hcmtldCBTdC48L3A+CjxwPkZhbWlsaWVzIHdobyBhdHRlbmRlZCB0aGUgb3JpZW50YXRpb24gbGVhcm5lZCBtb3JlIGRldGFpbHMgYWJvdXQgdGhlIHNjaG9vbCwgaW5jbHVkaW5nIGl0cyBleHRlbmRlZCBsZWFybmluZyBob3VycywgbG9uZ2VyIHNjaG9vbCB5ZWFyIHNjaGVkdWxlIGFuZCBzcGVjaWFsIHN1cHBvcnRzIGluIHBsYWNlLiBBdCB0aGUgZW5kLCB0aGV5IHdlcmUgZ2l2ZW4gdGhlIGNoYW5jZSB0byBzaWduIHRoZWlyIGNvbW1pdG1lbnQgdG8gdGhlIHNjaG9vbCBmb3IgdGhpcmQgdGhyb3VnaCBlaWdodGggZ3JhZGUuPC9wPgo8cD5OaWNvbGUgSGFzc2FuLCB0aGUgTEpGRi1Ba3JvbiBQdWJsaWMgU2Nob29scyBsaWFpc29uLCBzYWlkIGF0IGxhc3QgeWVhciYjODIxNztzIG9yaWVudGF0aW9uLCB3aGVuIGZldyBkZXRhaWxzIGFib3V0IHRoZSBzY2hvb2wgd2VyZSBrbm93biwgYWxsIGJ1dCBvbmUgZmFtaWx5IHNpZ25lZCB0aGVpciBjb21taXRtZW50IHJpZ2h0IGF3YXkuIFRoZSBmaW5hbCBmYW1pbHkgZmF4ZWQgdGhlaXJzIGluIHRocmVlIGRheXMgbGF0ZXIuPC9wPgo8cD5QYXJlbnRzIGFuZCBraWRzIHdlcmUgZXhjaXRlZCB0byBiZSBhdCB0aGUgb3JpZW50YXRpb24gTW9uZGF5LCBldmVuIGJlZm9yZSB0aGV5IGxlYXJuZWQgdGhlIGRldGFpbHMgb2YgdGhlIHNjaG9vbC4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2Ugd29uIHRoZSBsb3R0ZXJ5LiBJIHByYXllZCBhbGwgZHVyaW5nIGl0LCYjODIyMTsgc2FpZCBQYW1lbGEgV29vZGFsbCwgOC15ZWFyLW9sZCBNYXJzaGF3biBXb29kYWxsJiM4MjE3O3MgZ3JhbmRtb3RoZXIuIDwvcD4KPHA+UGFtZWxhIFdvb2RhbGwgc2FpZCBzaGUgYW5kIENyeXN0b2xlIFdvb2RhbGwsIE1hcnNoYXduJiM4MjE3O3MgbW9tLCB3ZXJlIGhvcGluZyB0byBiZSBhIHBhcnQgb2YgdGhlIHNjaG9vbC4gV2hlbiB0aGV5IGZvdW5kIG91dCBoZSYjODIxNztkIGJlZW4gY2hvc2VuLCB0aGUgdGhyZWUgb2YgdGhlbSB3ZXJlIGV4Y2l0ZWQsIHBhcnRpY3VsYXJseSBNYXJzaGF3bi4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgaGFkIHRvIGNhbG0gaGltIGRvd24gd2hlbiBoZSBjYW1lIGluIGhlcmUsJiM4MjIxOyBQYW1lbGEgV29vZGFsbCBzYWlkLjwvcD4KPHA+VGhlcmVzYSBDb3R0b20gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj50Y290dG9tQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBvciAzMzAtOTk2LTMyMTYuIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBAVGhlcmVzYV9Db3R0b20uPC9wPgo=