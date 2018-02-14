Republicans want to close the Ohio Department of Education and abolish the state school board

Published: February 14, 2018 - 2:25 PM | Updated: February 14, 2018 - 2:35 PM
By Doug Livingston
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BIFJlcHVibGljYW4gcHJvcG9zYWwgdG8gY29sbGFwc2Ugc3RhdGUgYWdlbmNpZXMgaW4gY2hhcmdlIG9mIGNvbGxlZ2VzLCBzY2hvb2xzIGFuZCB3b3JrZm9yY2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaGFzIGRyYXduIHF1aWNrIGFuZCBzaGFycCBjcml0aWNpc20gZnJvbSBwdWJsaWMgc2Nob29sIGdyb3VwcyBhbmQgRGVtb2NyYXRzLjwvcD4KPHA+U3RhdGUgUmVwLiBCaWxsIFJlaW5la2UgKFItVGlmZmluKSBzcGVhcmhlYWRlZCB0aGUgY29uc29saWRhdGlvbiBwbGFuLCB3aGljaCBoYXMgdGhlIHN1cHBvcnQgb2YgbGVhZGVyc2hpcCBpbiBPaGlvIEhvdXNlLiA8L3A+CjxwPlJlaW5la2UmIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugc2FpZCBjb21iaW5pbmcgdGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBFZHVjYXRpb24sIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBIaWdoZXIgRWR1Y2F0aW9uIGFuZCB0aGUgR292ZXJub3ImIzgyMTc7cyBPZmZpY2Ugb2YgV29ya2ZvcmNlIFRyYW5zZm9ybWF0aW9uICYjODIyMDt3aWxsIG5vdCBoYXZlIGEgZGlyZWN0IGltcGFjdCBvbiBsb2NhbCBzY2hvb2wgYm9hcmRzIG9yIHNjaG9vbCBkaXN0cmljdHMuJiM4MjIxOyBUaGUgbmV3IGRlcGFydG1lbnQsIHRoZSBPaGlvIERlcGFydG1lbnQgb2YgTGVhcm5pbmcgYW5kIEFjaGlldmVtZW50LCB3b3VsZCBiZSBoZWFkZWQgYnkgYSBnb3Zlcm5vci1hcHBvaW50ZWQgbGVhZGVyIGNvbmZpcm1lZCBieSB0aGUgT2hpbyBTZW5hdGUuPC9wPgo8cD5SZWluZWtlIHNhaWQgdGhhdCAmIzgyMjA7ZWR1Y2F0aW9uIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBtb3N0IGltcG9ydGFudCB0YXNrcyBhbmQgdGhpcyBsZWdpc2xhdGlvbiBhbGlnbnMgb3VyIGVkdWNhdGlvbiBzeXN0ZW1zIHRvIGJldHRlciBwcmVwYXJlIG91ciB3b3JrZm9yY2UgZm9yIHRoZSBuZWVkcyBvZiB0b2RheSBhbmQgdG9tb3Jyb3cuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIHBsYW4gd2FzIGludHJvZHVjZWQgV2VkbmVzZGF5IGJ1dCB0aGUgMiw0MDAtcGFnZSBiaWxsIGhhcyBub3QgeWV0IGJlZW4gbnVtYmVyZWQgb3IgYXNzaWduZWQgdG8gYSBjb21taXR0ZWUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBraW5kIG9mIGEgaGludCB0byB5b3UgYWxsIHRoYXQgdGhpcyBpcyBnb2luZyB0byBiZSB0aGUgT2hpbyBIb3VzZSYjODIxNztzIGNvbnRpbnVlZCBtaXNzaW9uIGZvciB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgeWVhciwmIzgyMjE7IEhvdXNlIFNwZWFrZXIgQ2xpZmYgUm9zZW5iZXJnZXIgKFItQ2xhcmtzdmlsbGUpIHNhaWQgYXQgYSBzdGF0ZWhvdXNlIHByZXNzIGNvbmZlcmVuY2Ugd2l0aCBSZXB1YmxpY2FucyB3aG8gaGVhZCB1cCBlZHVjYXRpb24gYW5kIHdvcmtmb3JjZSBkZXZlbG9wbWVudCBwb2xpY3kgaW4gdGhlIGxvd2VyIGNoYW1iZXIuPC9wPgo8cD5BbG9uZyB3aXRoIGtlZXBpbmcgZm9jdXMgb24gdGhlIG9waW9pZCB0cmVhdG1lbnQgYW5kIHN1cHBvcnQgb3B0aW9ucywgUm9zZW5iZXJnZXIgYXNrZWQ6ICYjODIyMDtIb3cgZG8gd2UgY29udGludWUgdG8gYWxpZ24gT2hpbyYjODIxNztzIGVkdWNhdGlvbiBzeXN0ZW0gdG8gcHJlcGFyZSBvdXJzZWx2ZXMgZm9yIHRoZSB3b3JrZm9yY2Ugb2YgdG9tb3Jyb3c/JiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QnV0IGFkdm9jYXRlcyBmb3IgbG9jYWxseSBlbGVjdGVkIHNjaG9vbCBib2FyZHMgYW5kIGxvY2FsbHkgY29udHJvbGxlZCBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3RzIGFyZSBjb25jZXJuZWQgYWJvdXQgdGhlIG1vdmUgdG8gY29uc29saWRhdGUgc3RhdGUgZGVwYXJ0bWVudHMgYWxyZWFkeSBjaGVja2VkIGJ5IHJlY2VudCBzdGFmZmluZyByZWR1Y3Rpb25zLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO09uZSBpbXBvcnRhbnQgc2VydmljZSB0byBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3RzIGlzIHRoZSBpbXBsZW1lbnRhdGlvbiBvZiBPaGlvJiM4MjE3O3MgY29tcGxpY2F0ZWQgYW5kIHVuZGVyZnVuZGVkIHNjaG9vbC1mdW5kaW5nIHN5c3RlbSwmIzgyMjE7IHNhaWQgSmltIFJvd2FuLCB3aG8gbGVhZHMgdGhlIE9oaW8gQXNzb2NpYXRpb24gb2YgU2Nob29sIEJ1c2luZXNzIE9mZmljaWFscywgdGhlIGxhcmdlc3QgY29sbGVjdGlvbiBvZiBwdWJsaWMgc2Nob29sIHRyZWFzdXJlcnMgaW4gT2hpby4gJiM4MjIwO0l0IGlzIGRpZmZpY3VsdCB0byBpbWFnaW5lIGhvdyBtZXJnaW5nIHRoZXNlIHZhcnlpbmcgaW50ZXJlc3RzIHdpbGwgaW1wcm92ZSB0aGF0IHByb2Nlc3MuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+Um93YW4gYW5kIGNvbGxlYWd1ZXMgd2hvIHJlcHJlc2VudCBPaGlvJiM4MjE3O3MgcHVibGljIHNjaG9vbCBzdXBlcmludGVuZGVudHMgYW5kIHNjaG9vbCBib2FyZHMgcXVlc3Rpb25lZCB3aGV0aGVyIHJlc3RydWN0dXJpbmcgd291bGQgaW52aXRlIHByaXZhdGUgaW50ZXJlc3RzIHRvIHN0ZXAgaW50byB0aGUgc3BhY2VzIGNyZWF0ZWQgYnkgc2hyaW5raW5nIHN0YXRlIHJlZ3VsYXRvcnkgYWdlbmNpZXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBFZHVjYXRpb24gaXMgbm90IHdpdGhvdXQgaXRzIHNob3J0Y29taW5ncyBidXQgZ2l2ZW4gdGhlIGRvd25zaXppbmcgYW5kIGluY3JlYXNlZCByZXNwb25zaWJpbGl0aWVzIHRoYXQgaGF2ZSBvY2N1cnJlZCBvdmVyIHRoZSBwYXN0IGRlY2FkZSwgdGhhdCBpcyBub3Qgc3VycHJpc2luZywmIzgyMjE7IFJvd2FuIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQuICYjODIyMDtUaGlzLCBjb3VwbGVkIHdpdGggdGhlIHJhcGlkIGNoYW5nZXMgd2Ugb2Z0ZW4gc2VlIGluIHB1YmxpYyBlZHVjYXRpb24gcG9saWN5IG1hbmRhdGVkIGJ5IHRoZSBPaGlvIEdlbmVyYWwgQXNzZW1ibHksIGNhbiByZXN1bHQgaW4gZnJ1c3RyYXRpb24gYnkgb3VyIG1lbWJlcnMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+UmVpbmVrZSBzYWlkIGhpcyBwbGFuIG1ha2VzIG5vIG1lbWJlcnNoaXAgY2hhbmdlcyB0byB0aGUgc3RhdGUgc2Nob29sIGJvYXJkLCB3aGljaCBjb25zaXN0cyBvZiAxMSBlbGVjdGVkIG9mZmljaWFscyBhbmQgZWlnaHQgYXBwb2ludGVkIGJ5IHRoZSBnb3Zlcm5vci4gR292LiBKb2huIEthc2ljaCBzYWlkIGF0IGEgcmVjZW50IG1lZGlhIGdhdGhlcmluZyB0aGF0IGhlIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gZG8gYXdheSB3aXRoIHRoZSBzdGF0ZSBzY2hvb2wgYm9hcmQgc28gdGhhdCBoaXMgc3RhZmYgY2FuIGRpcmVjdGx5IHNldCBlZHVjYXRpb24gcG9saWN5IGZvciBhbGwgb2YgT2hpbyYjODIxNztzIG1vcmUgdGhhbiAxLDAwMCBwdWJsaWMgc2Nob29sIGRpc3RyaWN0cywgY2hhcnRlciBzY2hvb2xzIGFuZCBwcml2YXRlIHNjaG9vbHMuPC9wPgo8cD5LYXNpY2ggc2FpZCB0aGUgcGVvcGxlIHdvdWxkIGJlIGJldHRlciBzZXJ2ZWQgd2l0aG91dCBhbiBlbGVjdGVkIGJvYXJkIG92ZXJzZWVpbmcgYW5kIGFkbWluaXN0ZXJpbmcgZWR1Y2F0aW9uIHBvbGljaWVzIHBhc3NlZCBieSB0aGUgT2hpbyBsZWdpc2xhdHVyZS4gJiM4MjIwO1dlIGhhdmUgbm8gY2x1ZSB3aG8gdGhvc2UgcGVvcGxlIGFyZSBhbmQgdGhleSYjODIxNztyZSBydW5uaW5nIGVkdWNhdGlvbiBwb2xpY3kgYW5kIEkmIzgyMTc7bSB0aGUgZ292ZXJub3IgYW5kIEkgY2FuJiM4MjE3O3QgdGVsbCB0aGVtIHdoYXQgdG8gZG8sJiM4MjIxOyBLYXNpY2ggdG9sZCByZXBvcnRlcnMuPC9wPgo8cD5JbiBoaXMgbGFzdCB0ZXJtIGFzIGdvdmVybm9yLCBLYXNpY2ggYW5kIFJlcHVibGljYW5zIGhhdmUgcHVzaGVkIGVkdWNhdGlvbiByZWZvcm1zLCBhZGRpbmcgYWNjb3VudGFiaWxpdHkgdG8gdGhlIHByaXZhdGUgZ3JvdXBzIHRoYXQgb3ZlcnNlZSBjaGFydGVyIHNjaG9vbHMgYW5kIHN0cmlwcGluZyBsb2NhbCBzY2hvb2wgYm9hcmRzIG9mIGNvbnRyb2wgaW4gZGlzdHJpY3RzIGxpa2UgWW91bmdzdG93biBhbmQgTG9yYWluIHdoZXJlIHN0dWRlbnRzIGhhdmUgY29uc2lzdGVudGx5IHNjb3JlZCBsb3cgb24gc3RhbmRhcmRpemVkIHRlc3RpbmcuPC9wPgo8cD5SZXAuIFRlcmVzYSBGZWRvciAoRC1Ub2xlZG8pLCBhbiBvdXRzcG9rZW4gY3JpdGljIG9mIFJlcHVibGljYW4gZWR1Y2F0aW9uIG9ydGhvZG94eSB0aGF0IGZhdm9ycyBzY2hvb2wgY2hvaWNlLCBhdHRhY2tlZCB0aGUgR09QIHBsYW4gdG8gY29uc29saWRhdGUgcG93ZXIgYXMgYW5vdGhlciBzdGVwIHRvd2FyZCBwcml2YXRpemF0aW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0F0IGEgdGltZSB3aGVuIGZvci1wcm9maXQgc2Nob29scyBhcmUgb24gdHJpYWwgZm9yIGNoZWF0aW5nIHRheHBheWVycyBvdXQgb2YgbWlsbGlvbnMgb2YgZG9sbGFycyBhbmQgZmFpbGluZyB0byBwcm92aWRlIHN0dWRlbnRzIGFuIGVxdWFsIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIHN1Y2NlZWQsIFJlcHVibGljYW5zIHdhbnQgdG8gcG9saXRpY2l6ZSBlZHVjYXRpb24gYW5kIHRha2UgYXdheSBsb2NhbCBjb250cm9sIG9mIHNjaG9vbHMsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0EgYmlnZ2VyLCBtZWdhLWRlcGFydG1lbnQgb2YgZWR1Y2F0aW9uIHdpbGwgbWVhbiBhIHRhbmdsZWQgd2ViIG9mIHVucmVzcG9uc2l2ZSwgdW5hY2NvdW50YWJsZSBhcHBvaW50ZWQgb2ZmaWNpYWxzIGNhbiBtb3JlIGVhc2lseSBwdXQgc3BlY2lhbCBpbnRlcmVzdHMgYWhlYWQgb2Ygb3VyIGNoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgYmVzdCBpbnRlcmVzdHMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+UmVhY2ggRG91ZyBMaXZpbmdzdG9uIGF0IDMzMC05OTYtMzc5MiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5kbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gQEFCSkRvdWcgb24gVHdpdHRlciBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9kb3VnLmxpdmluZ3N0b24uOTIiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9kb3VnLmxpdmluZ3N0b24uOTI8L2E+IG9uIEZhY2Vib29rLjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)