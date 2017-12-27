Erie, Pa., smashes snowfall record with flakes still falling

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Erie, Pa., residents on East 24th Street dig out on Tuesday, Dec. 26, 2017, after a record two-day snowfall. The National Weather Service office in Cleveland says the storm brought 34 inches on Christmas Day, a new all-time daily snowfall record for Erie. (Greg Wohlford/Erie Times-News via AP)
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Associated Press
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