Founding I Promise School staff prepares to set tone to educate district’s lowest-performing kids

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Published: July 27, 2018 - 9:52 PM | Updated: July 28, 2018 - 10:08 AM
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By Theresa Cottom

Beacon Journal/Ohio.com

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