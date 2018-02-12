Hundreds of teachers protest board of education meeting over lack of student discipline by administration

Published: February 12, 2018 - 8:52 PM | Updated: February 12, 2018 - 11:08 PM
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By Theresa Cottom
Beacon Journal/Ohio.com
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