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UPDATE: Kent-Roosevelt students brave the cold, participate in today’s National School Walkout
Published: March 14, 2018 - 9:47 AM | Updated: March 14, 2018 - 10:48 AM
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By Theresa Cottom and Brandon Bounds
Beacon Journal/Ohio.com
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