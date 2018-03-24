Hundreds join Akron’s March for Our Lives rally against gun violence

Published: March 24, 2018 - 9:53 PM | Updated: March 24, 2018 - 10:35 PM
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By Amanda Garrett
Beacon Journal/Ohio.com
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