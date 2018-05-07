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1 person dies in fire at Akron home rented by college students
Published: May 7, 2018 - 7:47 AM | Updated: May 7, 2018 - 8:37 AM
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By Rick Armon
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