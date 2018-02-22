5 Alliance teens accused of discussing school shooting

-
SHOW CAPTION
HIDE CAPTION
(Alliance City Schools image)
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BTExJQU5DRTogRml2ZSBoaWdoIHNjaG9vbCBmcmVzaG1lbiBhcmUgZmFjaW5nIG1pc2RlbWVhbm9yIG1ha2luZyBmYWxzZSBhbGFybXMgY2hhcmdlcyBhZnRlciB0aGV5IHdlcmUgYWNjdXNlZCBvZiBvcGVubHkgZGlzY3Vzc2luZyBwbGFucyB0byBjb25kdWN0IGEgc2hvb3RpbmcgYXQgdGhlIHNjaG9vbC48L3A+CjxwPlRoZSBzdHVkZW50cywgYWxsIGFnZSAxNSwgd2VyZSBvdmVyaGVhcmQgV2VkbmVzZGF5IGJ5IG90aGVyIHN0dWRlbnRzIHdobyBhbGVydGVkIGFkbWluaXN0cmF0b3JzLCBjaXR5IHBvbGljZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+QW4gaW52ZXN0aWdhdGlvbiBkZXRlcm1pbmVkIHRoYXQgdGhlIHN0dWRlbnRzIGhhZCBiZWVuIG9wZW5seSB0YWxraW5nIGFib3V0IHRoZSBwbGFuIGF0IGEgbHVuY2ggdGFibGUgYW5kIGhhZCBiZWVuIGNvbW11bmljYXRpbmcgYnkgcGhvbmUgYXBwcyBmb3Igc2V2ZXJhbCB3ZWVrcy4gVGhlIGRldGFpbHMgaW5jbHVkZWQgb2J0YWluaW5nIHdlYXBvbnMgYW5kIGhvdyB0byBwcmV2ZW50IHN0dWRlbnRzIGZyb20gdXNpbmcgZXhpdHMsIHBvbGljZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+VGhlIHN0dWRlbnRzIHRvbGQgaW52ZXN0aWdhdG9ycyB0aGF0IHRoZXkgd2VyZSBvbmx5IGpva2luZyBhbmQgaGFkIG5vIHJlYWwgcGxhbiBmb3IgYW4gYXR0YWNrLjwvcD4KPHA+UG9saWNlIHNhaWQgdGhlcmUgaXMgbm8gZXZpZGVuY2UgdGhhdCBhbnkgb2YgdGhlIHN0dWRlbnRzIGhhZCBhdHRlbXB0ZWQgdG8gb2J0YWluIHdlYXBvbnMgb3IgcHJlcGFyZWQgdG8gYWN0IG9uIHRoZSBwbGFuLjwvcD4KPHA+VGhlIHRlZW5zIGFuZCB0aGVpciBmYW1pbGllcyBjb29wZXJhdGVkIGluIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLCBwb2xpY2Ugc2FpZC48L3A+CjxwPlRoZSBzdHVkZW50cyB3ZXJlIHRha2VuIHRvIHRoZSBNdWx0aS1Db3VudHkgSnV2ZW5pbGUgQXR0ZW50aW9uIFN5c3RlbSBpbiBDYW50b24uPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2xvY2FsL21ja2lubGV5LWhpZ2gtc2Nob29sLXN0dWRlbnQtZmFjZXMtY2hhcmdlcy1hZnRlci1wb3N0aW5nLXNvY2lhbC1tZWRpYS10aHJlYXQtYXV0aG9yaXRpZXMtc2F5Ij5DYW50b24gc3R1ZGVudCBmYWNlcyBjaGFyZ2VzIG9mIHBvc3Rpbmcgc29jaWFsIG1lZGlhIHRocmVhdDsgb3RoZXIgYXJlYSBkaXN0cmljdHMgZGVhbCB3aXRoIHJ1bW9ycyBvZiBwbGFubmVkIHZpb2xlbmNlPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2xvY2FsL2phY2tzb24tYmFza2V0YmFsbC1jb2FjaGVzLWRlYWxpbmctd2l0aC1hZnRlcm1hdGgtb2Ytc2hvb3RpbmctYXQtbWlkZGxlLXNjaG9vbC1pdC1pcy1hLWRpZmZlcmVudC13b3JsZC1vdXQtdGhlcmUtY29hY2gtdGltLWRlYmV2ZWMtc2F5cyI+SmFja3NvbiBiYXNrZXRiYWxsIGNvYWNoZXMgZGVhbGluZyB3aXRoIGFmdGVybWF0aCBvZiBzaG9vdGluZyBhdCBtaWRkbGUgc2Nob29sOiDigJhJdCBpcyBhIGRpZmZlcmVudCB3b3JsZCBvdXQgdGhlcmUs4oCZIGNvYWNoIFRpbSBEZWJldmVjIHNheXM8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3MvbG9jYWwvamFja3Nvbi1zdHVkZW50LWRpZXMtZnJvbS1zZWxmLWluZmxpY3RlZC1ndW5zaG90LXdvdW5kIj5TdHVkZW50IGRpZXMgZnJvbSBzZWxmLWluZmxpY3RlZCBndW5zaG90IGF0IEphY2tzb24gc2Nob29sOyByaWZsZSBjb25jZWFsZWQgdW5kZXIgY2xvdGhlcyBvbiBidXMgcmlkZTwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9sb2NhbC9zdHJlZXRzYm9yby1tYXlvci1hZHZvY2F0ZXMtZm9yLWxldnktdG8tc3VwcG9ydC1hcm1lZC1ndWFyZHMtaW4tc2Nob29scyI+U3RyZWV0c2Jvcm8gbWF5b3IgYWR2b2NhdGVzIGZvciBsZXZ5IHRvIHN1cHBvcnQgYXJtZWQgZ3VhcmRzIGluIHNjaG9vbHM8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3MvbmF0aW9uL3N0dWRlbnRzLW1lZXQtd2l0aC1mbG9yaWRhLXN0YXRlLWxlYWRlcnMiPlRlZW5zIHN3YXJtIGludG8gRmxvcmlkYSBDYXBpdG9sLCBkZW1hbmQgZ3VuIGxhd3M8L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==