69 ‘slumlord’ properties pushed into foreclosure

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgY291bnR5IGxhbmQgYmFuayBnb3Qgb3V0YmlkIGF0IGEgc2hlcmlmZiYjODIxNztzIHNhbGUgbGFzdCB3ZWVrIGluIHRoZSBmaXJzdCBmdWxseSBjb250ZXN0ZWQgYmF0dGxlIGJldHdlZW4gYSAmIzgyMjA7c2x1bWxvcmQmIzgyMjE7ICYjODIxMjsgd2hvIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgcGF5IHRheGVzIHdoaWxlIGV2aWN0aW5nIGh1bmRyZWRzIG9mIHRlbmFudHMgJiM4MjEyOyBhbmQgdGhlIHB1YmxpYyBvZmZpY2lhbHMgdHJ5aW5nIHRvIGhvbGQgaGltIGFjY291bnRhYmxlLjwvcD4KPHA+SW4gdGhlIGZpcnN0IG9mIDU1IGZvcmVjbG9zdXJlIGNhc2VzIGhlYWRlZCB0byBwdWJsaWMgYXVjdGlvbiB0aGlzIHllYXIsIEdhcnkgTC4gVGhvbWFzIG9wZW5lZCB3aXRoIGEgbWluaW11bSBiaWQgb2YgJDE2LDc1OS43MC4gVGhhdCYjODIxNztzIGhvdyBtdWNoIGhlIG93ZXMgaW4gdW5wYWlkIHByb3BlcnR5IHRheGVzLCBjb3VydCBjb3N0cywgbGVnYWwgZmVlcyBhbmQgY2l2aWwgcGVuYWx0aWVzIG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3MvdG9wLXN0b3JpZXMtbmV3cy9iZWhpbmQtdGhpcy1ha3Jvbi1iYXItaXMtYW4tODAwLTAwMC1kZWxpbnF1ZW50LXRheC1iaWxsIj5HYW1lIDcgQmFyIGFuZCBHcmlsbGU8L2E+IGF0IDYyNyBTIEFybGluZ3RvbiBTdC48L3A+CjxwPlRoZSBTb3V0aCBBa3JvbiBuaWdodGNsdWIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy90b3Atc3Rvcmllcy1uZXdzL2Frcm9uLXRha2VzLWZpcnN0LXN0ZXBzLXRvLWNyYWNrLWRvd24tb24tcHJvYmxlbS1iYXItYWZ0ZXItc2xheWluZ3MtYW5kLWFycmVzdHMiPm1hZGUgaGVhZGxpbmVzPC9hPiBpbiAyMDE3IHdpdGggdHdvIGRlYWRseSBzaG9vdGluZ3MgYW5kIGFuIGFzc2F1bHQgb24gcG9saWNlIG9mZmljZXJzIGR1cmluZyBhIGJhciBicmF3bCwgYWxsIG9uIHNlcGFyYXRlIG9jY2FzaW9ucy48L3A+CjxwPldpdGggc2V2ZXJhbCBsaW1pdGVkIGxpYWJpbGl0eSBjb21wYW5pZXMgYXQgaGlzIGRpc3Bvc2FsLCBUaG9tYXMgdXNlZCBUWFMgUHJvcGVydGllcyBTZXJ2aWNlcyBMTEMgdG8gYnV5IHRoZSBvbGQgYmFyIGZvciAkMTMwLDAwMCBpbiAyMDE0LiBIZSB0cmFuc2ZlcnJlZCB0aGUgcHJvcGVydHkgYXQgbm8gY29zdCB0byA2MjcgUyBBcmxpbmd0b24gU3QgTExDIG1vbnRocyBsYXRlci4gTGFzdCB3ZWVrLCBoZSB1c2VkIFhFIFByb3BlcnRpZXMgTExDIHRvIGJpZCBvbiBrZWVwaW5nIGl0LjwvcD4KPHA+SXQmIzgyMTc7cyB1bmNsZWFyIHdoZXRoZXIgVGhvbWFzIGV2ZW4gb3ducyB0aGUgcHJvcGVydHkuIENvdXJ0IGRvY3VtZW50cyBpbmRpY2F0ZSB0aGF0IHByb2NlZWRzIGZyb20gdGhlIHByb3BlcnR5LCBpbmNsdWRpbmcgcmVudCwgYXJlICYjODIyMDtmb3IgdGhlIGJlbmVmaXQgb2YmIzgyMjE7IHRoZTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vY2xlcmt3ZWIuc3VtbWl0b2gubmV0L1B1YmxpY1NpdGUvRG9jdW1lbnRzL3N1bXp6bTQwMDAwMUE1Qi5wZGYiPiBwZXJzb25hbCByZXRpcmVtZW50IGFjY291bnQ8L2E+IG9mIE1hcmlhIEJ1c2gsIGEgcHJpdmF0ZSBpbnZlc3RvciB3aG8gY291bGQgbm90IGJlIHJlYWNoZWQgZm9yIGNvbW1lbnQgdGhyb3VnaCBhbiBhdHRvcm5leSBhbHNvIHJlcHJlc2VudGluZyBUaG9tYXMuPC9wPgo8cD5JbiBhIHNlcGFyYXRlIGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL2NsZXJrd2ViLnN1bW1pdG9oLm5ldC9QdWJsaWNTaXRlL0RvY3VtZW50cy9zdW16enk4MDAwMDBBRTMucGRmIj5ldmVuIGxlbmd0aGllciBsYXdzdWl0PC9hPiwgY2l0eSBwcm9zZWN1dG9ycyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL3RvcC1zdG9yaWVzLW5ld3MvY2l0eS1tb3Zlcy10by1jbG9zZS1zb3V0aC1zaWRlLWJhci13aGVyZS10d28taGF2ZS1iZWVuLXNob3QtZGVhZC10aGlzLXllYXIiPmNvbnZpbmNlZCBhIGp1ZGdlPC9hPiB0aGlzIHNwcmluZyB0byBwYWRsb2NrIHRoZSB0cm91YmxlZCBiYXIgZm9yIGEgeWVhci4gVGhvbWFzIGlzIGFwcGVhbGluZyB0aGF0IGRlY2lzaW9uLCBhbmQgdGhlIGJhciYjODIxNztzIG11bHRpcGxlIG9wZXJhdG9ycyBoYXZlIGFwcGxpZWQgd2l0aCB0aGUgc3RhdGUgdG8gcmVuZXcgdGhlaXIgbGlxdW9yIHBlcm1pdHMsIHdoaWNoIHRoZSBjaXR5IGlzIGFsc28gZmlnaHRpbmcuPC9wPgo8cD5BdCB0aGUgc2hlcmlmZiYjODIxNztzIHNhbGUgbGFzdCB3ZWVrLCBvbmx5IG9uZSBvdGhlciBiaWRkZXIgc2hvd2VkOiBQYXRyaWNrIEJyYXZvLCBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3Igb2YgdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgTGFuZCBCYW5rLCB3aGljaCB3b3JrcyB3aXRoIHRoZSBjb3VudHksIGNpdHkgYW5kIHByaXZhdGUgcHJvcGVydHkgb3duZXJzIHRvIGFjcXVpcmUgcHJvYmxlbSBwcm9wZXJ0aWVzLjwvcD4KPHA+SW4gaW5jcmVtZW50cyBvZiAkMSwwMDAsIFRob21hcyBwcmV2YWlsZWQgd2l0aCBhIGZpbmFsICQ1NywwMDAgb2ZmZXIuIERlc3BpdGUgaGlzIGNvbXBhbmllcyBhbmQgZmFtaWx5IG93aW5nIG5lYXJseSAkOTUwLDAwMCBpbiBkZWxpbnF1ZW50IHRheGVzLCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIHN0YXRlIGxhdyBiYXJyaW5nIGhpbSBmcm9tIHBhcnRpY2lwYXRpbmcgaW4gYSBzaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mgc2FsZS48L3A+CjxwPkFmdGVyIHRoZSB2aWN0b3J5LCBUaG9tYXMgcGFpZCBoaXMgJDEsMDAwIGRlcG9zaXQgdGhlbiBvZmZlcmVkIEJyYXZvIHRoZSBwcm9wZXJ0eSAmIzgyMTI7IGFwcHJhaXNlZCBhdCBsZXNzIHRoYW4gJDYwLDAwMCAmIzgyMTI7IGZvciAkODAsMDAwLiAmIzgyMjA7SSBzYWlkLCAmIzgyMTY7d2VsbCwgSSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IGlmIEkgY2FuIGdvIHRoYXQgaGlnaC4mIzgyMTc7IEF0IHRoYXQgcG9pbnQsIHdlIGludHJvZHVjZWQgb3Vyc2VsdmVzLCYjODIyMTsgc2FpZCBCcmF2bywgd2hvIGFzIHRoZSBoZWFkIG9mIHRoZSBsYW5kIGJhbmsgaGFzIHdvcmtlZCBjbG9zZWx5IHdpdGggdGhlIEZpc2NhbCBPZmZpY2UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9sb2NhbC9jb3VudHktb2ZmaWNpYWxzLWNvb3JkaW5hdGUtb24tcmVsaWVmLWZvci10ZW5hbnRzIj50aGlzIHBhc3QgeWVhciB0byBwdXNoPC9hPiA2OSBvZiBUaG9tYXMmIzgyMTc7IHByb3BlcnRpZXMgY292ZXJpbmcgNzMgcGFyY2VscyBpbnRvIGZvcmVjbG9zdXJlLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIGJhci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGUgY29udmVyc2F0aW9uIGRpZG4mIzgyMTc7dCBnbyBvbiBtdWNoIGxvbmdlciBhZnRlciB0aGF0LCYjODIyMTsgQnJhdm8gc2FpZC48L3A+CjxwPkluIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgcG9vcmVzdCBuZWlnaGJvcmhvb2RzLCBUaG9tYXMgaGFzIHBlcmZlY3RlZCBhIGJ1c2luZXNzIG1vZGVsIHRoYXQgc3VzdGFpbnMgcHJvZml0cyBkZXNwaXRlIGJhZCBjcmVkaXQgYW5kIGZvcmVjbG9zdXJlcy4gPC9wPgo8cD5NYW55IG9mIGhpcyBwcm9wZXJ0aWVzIGFyZSBub3cgdmFjYW50IGxvdHMuIFRoZSBob3VzZXMgdGhhdCBzdG9vZCBvbiB0aGVtLCBzb21lIG9mIHdoaWNoIGhlIHB1cmNoYXNlZCBvdXQgb2YgZm9yZWNsb3N1cmUgZnJvbSBiYW5rcywgd2VyZSByZW50ZWQgZm9yIHllYXJzIGFzIHRheGVzIHdlbnQgdW5wYWlkIGFuZCBsb3ctaW5jb21lIHRlbmFudHMgaW50ZXJ2aWV3ZWQgYnkgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGNvbXBsYWluZWQgb2YgcmVwYWlycyBub3QgYmVpbmcgbWFkZS4gVGhlIGNpdHkgaGFzIHVzZWQgdGF4cGF5ZXIgZnVuZHMgdG8gZGVtb2xpc2ggbWFueSBvZiB0aGVtLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UYXJnZXRlZCBmb3JlY2xvc3VyZXM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkluIE9jdG9iZXIsIDQ4IG1vcmUgb2YgVGhvbWFzJiM4MjE3OyBwcm9wZXJ0aWVzIGFyZSBzY2hlZHVsZWQgdG8gZ28gdG8gc2hlcmlmZiYjODIxNztzIHNhbGUuIElmIG5vIG9uZSBiaWRzLCB0aGUgbGFuZCBiYW5rIHdpbGwgYXNzdW1lIG93bmVyc2hpcCB0aHJvdWdoIGFuIGV4cGVkaXRlZCBwcm9jZXNzLiBJZiBzb21lb25lIGJ1eXMgdGhlbSwgdGhlIG1pbmltdW0gYmlkIHdpbGwgYXQgbGVhc3QgcmVjb3VwIHRoZSB1bnBhaWQgdGF4ZXMuPC9wPgo8cD5UaGUgZ2x1dCBvZiB0YXggZm9yZWNsb3N1cmVzIGZpbGVkIGJ5IFN1bW1pdCBDb3VudHkgQXNzaXN0YW50IFByb3NlY3V0b3IgUGV0ZSBOaXNjaHQgb24gYmVoYWxmIG9mIHRoZSBsYW5kIGJhbmsgYW5kIEZpc2NhbCBPZmZpY2UgaXMgYW4gdW5wcmVjZWRlbnRlZCBtb2RlbCBmb3IgY29sbGVjdGluZyBwdWJsaWMgZHVlcyBmcm9tIHNvbWUgb2YgQWtyb24mIzgyMTc7cyBzYXZ2aWVzdCB0YXgtZGVsaW5xdWVudCBsYW5kbG9yZHMgJiM4MjEyOyBzdGFydGluZyB3aXRoIFRob21hcy4gV2hpbGUgdGhlIGxpdGlnaW91cyBsYW5kbG9yZCBsaXZlcyBpbiBhICQzNDAsMDAwIFdhZHN3b3J0aCBob21lLCBpbiBBa3JvbiwgRmlzY2FsIE9mZmljZXIgS3Jpc3RlbiBTY2FsaXNlIGFuZCBvdGhlcnMgY2FsbCBoaW0gYSAmIzgyMjA7c2x1bWxvcmQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIGpvaW50IHRheCBmb3JlY2xvc3VyZSBzdGluZyBoYXMgZm9yY2VkIFRob21hcyB0byBmb3JmZWl0IHNldmVuIHZhY2FudCBvciBibGlnaHRlZCBwcm9wZXJ0aWVzIHdpdGggYmFyZWx5IGFueSB2YWx1ZSBhZnRlciBhY2NvdW50aW5nIGZvciB0aGUgYmFjayB0YXhlcy4gSGUmIzgyMTc7cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL2NsZXJrd2ViLnN1bW1pdG9oLm5ldC9QdWJsaWNTaXRlL0RvY3VtZW50cy9zdW16enM5MDAwMDA4ODcucGRmIj5jb250ZXN0ZWQgPC9hPiBvdGhlciBwcm9wZXJ0aWVzLCB3aGljaCBhcmUgaGVhZGVkIHRvIHNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBzYWxlIGluc3RlYWQuPC9wPgo8cD5GYWNpbmcgbnVtZXJvdXMgZm9yZWNsb3N1cmVzIHRoaXMgcGFzdCB5ZWFyLCBhYm91dCAkMTMsMDAwIGluIGJhY2sgdGF4ZXMgaGF2ZSBiZWVuIHBhaWQgb24gZml2ZSBwcm9wZXJ0aWVzIG93bmVkIGJ5IFRob21hcyAmIzgyMTI7IHdobyBvbmNlIHRvbGQgYSByZXBvcnRlciB0aGF0ICYjODIyMDtpdCYjODIxNztzIG5vdCBpbGxlZ2FsIHRvIG5vdCBwYXkgeW91ciB0YXhlcy4mIzgyMjE7IFR3byBtb3JlIGhhdmUgYmVlbiByZWRlZW1lZCBhZnRlciBiZWluZyBzb2xkIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9maXNjYWx3ZWIuc3VtbWl0b2gubmV0L2NsdC9yZWZpbnRnMi5vcHQ/RE9MQU5EPU9OJmFtcDthbXA7RE9MQU5EPU9GRiZhbXA7YW1wO0RPQ0FSRD1PTiZhbXA7YW1wO0RPQ0FSRD1PRkYmYW1wO2FtcDtDQVJETlVNPUFMTCZhbXA7YW1wO0RPU0FMRVM9T04mYW1wO2FtcDtET1NBTEVTPU9GRiZhbXA7YW1wO0RPUEVSTUlUUz1PTiZhbXA7YW1wO0RPUEVSTUlUUz1PRkYmYW1wO2FtcDtET1RBWEVTPU9OJmFtcDthbXA7RE9UQVhFUz1PRkYmYW1wO2FtcDtET0FTU0VTUz1PTiZhbXA7YW1wO0RPQVNTRVNTPU9GRiZhbXA7YW1wO0RPQ0FVVj1PRkYmYW1wO2FtcDtET0NBVVY9T0ZGJmFtcDthbXA7RE9OT1RFUz1PTiZhbXA7YW1wO0RPTk9URVM9T0ZGJmFtcDthbXA7RE9HRU5JTkY9T04mYW1wO2FtcDtET0dFTklORj1PRkYmYW1wO2FtcDtMSUVOWUVBUj0yMDE3JmFtcDthbXA7cGFyY2VsPTY4MjUzNDklMjUmYW1wO2FtcDtyb3V0ZT0mYW1wO2FtcDthZGRyPSZhbXA7YW1wO293bj0mYW1wO2FtcDthY3Rpb249U2VhcmNoIj5QUiAzMSBMTEM8L2E+LCB3aGljaCBpcyBjb250cm9sbGVkIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vYml6aW1hZ2Uuc29zLnN0YXRlLm9oLnVzL2FwaS9pbWFnZS9wZGYvMjAxNjAzMzAzNTc2L3RydWUiPmJ5IGhpcyBzb248L2E+LCBhbmQgYW5vdGhlciBidXllci48L3A+CjxwPlRoZSBiYXIgaXMgdGhlIGZpcnN0IHByb3BlcnR5IHRvIGJlIGNvbnRlc3RlZCBhbGwgdGhlIHdheSB0aHJvdWdoIHRoZSBncnVlbGluZyBsZWdhbCBwcm9jZXNzLiBUaG9tYXMgbWlzc2VkIHRoZSBXZWRuZXNkYXkgZGVhZGxpbmUgdG8gcGF5IHRoZSByZW1haW5pbmcgJDU2LDAwMCBiYWxhbmNlLiBXaXRoIGFuIGFubnVhbCAxMCBwZXJjZW50IGxhdGUgZmVlIGNvbXBvdW5kaW5nIGRhaWx5LCBoZSBoYXMgdW50aWwgU2VwdC4gNiB0byBwYXkgdGhlIHJlc3Qgb3IgZm9yZmVpdCB0aGUgY29tbWVyY2lhbCBwcm9wZXJ0eS4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgaGF2ZSB0byBzZWUgaWYgdGhpcyBpcyBhIHN0YWxsIHRhY3RpYywgb3IgaWYgaGUgcmVhbGx5IGlzIGdvaW5nIHRvIHBheSwmIzgyMjE7IFNjYWxpc2Ugc2FpZC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TGVzc29ucyB0byBsZWFybjwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+Q291bnR5IGF1ZGl0b3JzIGFjcm9zcyBPaGlvIGFyZSBjbG9zZWx5IHdhdGNoaW5nIFN1bW1pdCBDb3VudHkmIzgyMTc7cyBjb2xsYWJvcmF0aXZlIGV4cGVyaW1lbnQgaW4gdGF4IGVuZm9yY2VtZW50LCB3aGljaCB0YXJnZXRzIGEgc2luZ2xlIGFjdG9yIHdobyB1c2VzIHNoZWxsIGNvbXBhbmllcyB0byBpbnN1bGF0ZSBzb21lIG9mIGhpcyBwcm9wZXJ0aWVzIGZyb20gdGhlIHRyb3VibGVzIG9mIG90aGVycy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIGFtIG5vdCBhd2FyZSB0aGF0IHRoaXMgdHlwZSBvZiBzaXR1YXRpb24gaGFzIGhhcHBlbmVkIGluIGFueSBvdGhlciBjb3VudHksJiM4MjIxOyBzYWlkIEZyYW4gTGVzc2VyLCBoZWFkIG9mIHRoZSBPaGlvIENvdW50eSBBdWRpdG9ycyYjODIxNzsgQXNzb2NpYXRpb24uICYjODIyMDtJIGFtIGdvaW5nIHRvIG1ha2UgYSBiaWcgYXNzdW1wdGlvbiB0aGF0IGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGhhcHBlbmluZyBhbnl3aGVyZSBlbHNlIGluIHRoZSBjb3VudHJ5LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBvdXRjb21lIG9mIHRoZSBzcGVjaWFsIHRhc2sgZm9yY2UgY291bGQgcmV3cml0ZSBob3cgcHVibGljIHRheCBjb2xsZWN0b3JzIGFuZCBxdWFzaS1wdWJsaWMgYWdlbmNpZXMgbGlrZSBsYW5kIGJhbmtzIHdvcmsgdG9nZXRoZXIgaW4gdXJiYW4gc2V0dGluZ3Mgd2l0aCBsb3RzIG9mIHJlbnRhbHMgdG8gcHV0IHByZXNzdXJlIG9uIG5lZ2xpZ2VudCBsYW5kbG9yZHMuPC9wPgo8cD5BcyBjb3VudHkgb2ZmaWNpYWxzIHN0YXJ0IHRhbGx5aW5nIG1vcmUgb2YgVGhvbWFzJiM4MjE3OyBwcm9wZXJ0aWVzIG5vdyBmYWxsaW5nIGludG8gZGVsaW5xdWVuY3ksIGhvdyBoZSByZWFjdHMgdG8gdGhlIGN1cnJlbnQgZW5mb3JjZW1lbnQgcHJvY2VlZGluZ3MgY291bGQgc3RyZW5ndGhlbiB0aGUgcHJvY2VzcyB3aGVuIGFwcGxpZWQgZWxzZXdoZXJlIG9yIGluIHRoZSBmdXR1cmUuPC9wPgo8cD5UaGUgY2FzZSBhbHJlYWR5IGhhcyBjYXVnaHQgdGhlIGF0dGVudGlvbiBvZiBzdGF0ZSBSZXAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpb2hvdXNlLmdvdi9lbWlsaWEtc3Ryb25nLXN5a2VzL2Jpb2dyYXBoeSI+RW1pbGlhIFN5a2VzPC9hPiBvZiBBa3JvbiwgYSBmb3JtZXIgc3RhZmZlciBpbiB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBGaXNjYWwgT2ZmaWNlIHdobyB3b3JrZWQgZm9yIENvbW11bml0eSBMZWdhbCBTZXJ2aWNlcyBoZWxwaW5nIHRlbmFudHMgaW4gQWtyb24gYW5kIGFsc28gY2xlcmtlZCBmb3IgYSBVLlMuIEJhbmtydXB0Y3kgQ291cnQgaW4gR2VvcmdpYS4gU2NhbGlzZSBhc2tlZCBTeWtlcyB0byBsb29rIGludG8gbG9vcGhvbGVzIGluIHN0YXRlIGxhdyB0aGF0IGFsbG93IHRheC1kZWxpbnF1ZW50IHByb3BlcnR5IG93bmVycyBsaWtlIFRob21hcyB0byBwYXJ0aWNpcGF0ZSBpbiBwdWJsaWMgYXVjdGlvbnMsIHRyYW5zZmVyIHByb3BlcnR5IGRlZWRzIGFuZCB1c2Ugc2hlbGwgY29tcGFuaWVzIHRvIHNodWZmbGUgcmVhbCBlc3RhdGUsIHdoaWNoIFRob21hcyBhZG1pdHRlZCBpcyBkb25lIHRvIGlzb2xhdGUgaGlzIHRyb3VibGVzIGZyb20gc3ByZWFkaW5nIGxpa2UgZGlzZWFzZSB0byBhbGwgb2YgaGlzIGFzc2V0cy48L3A+CjxwPldpdGggYWdlLW9sZCBzdGF0ZSBsYXdzIGZhdm9yaW5nIHByb3BlcnR5IG93bmVycywgU3lrZXMgaGFzIHJlYWNoZWQgb3V0IHRvIG90aGVyIGF1ZGl0b3JzLCBmaXNjYWwgb2ZmaWNlcyBhbmQgbGVnaXNsYXRpdmUgcmVzZWFyY2hlcnMgYXQgdGhlIFN0YXRlaG91c2UgdG8gZ2F0aGVyIGluZm9ybWF0aW9uIG9uICYjODIyMDthIHJlYWxseSBjaGFsbGVuZ2luZyBpc3N1ZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkV2aWN0aW9uIG5vdGljZTwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhvbWFzIGhhc24mIzgyMTc7dCBzcG9rZW4gd2l0aCB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgc2luY2UgYSByZXBvcnRlciBjYXVnaHQgdXAgd2l0aCBoaW0gYXQgYW4gZXZpY3Rpb24gaGVhcmluZyBpbiBTZXB0ZW1iZXIgJiM4MjEyOyBvbmUgb2YgdGhlIGZldyBoZSYjODIxNztzIGxvc3Qgc2luY2UgdGhlIGNvdW50eSBzdGFydGVkIHRhcmdldGluZyBoaXMgYnVzaW5lc3MuIEEgbWFuIHdobyBhbnN3ZXJlZCBoaXMgY2VsbHBob25lIHRoaXMgd2VlayB3b3VsZCBub3QgZ2l2ZSBoaXMgbmFtZSBidXQgc2FpZCwgJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bGwgYmUgc3VyZSB0byBoYXZlIFtUaG9tYXNdIGNhbGwgeW91LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkF0dG9ybmV5IFR5bGVyIFdoaXRuZXksIHdobyByZXByZXNlbnRzIFRob21hcyBpbiBzZXZlcmFsIGZvcmVjbG9zdXJlIGFuZCBldmljdGlvbiBjYXNlcywgc2FpZCBoaXMgY2xpZW50IGlzIGJlc3Qtc3VpdGVkIHRvIGFuc3dlciBhIHJlcG9ydGVyJiM4MjE3O3MgcXVlc3Rpb25zLjwvcD4KPHA+QXMgYSBzaW5nbGUgbGFuZGxvcmQgd2hvIHNodWZmbGVzIHByb3BlcnRpZXMgdGhyb3VnaCBhdCBsZWFzdCAyNSBlbnRpdGllcywgVGhvbWFzIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCB0YXgtZGVsaW5xdWVudCByZWFsIGVzdGF0ZSBvd25lcnMgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eS4gQWNjb3JkaW5nIHRvIEZpc2NhbCBPZmZpY2UgcmVjb3Jkcywgd2hpY2ggd2lsbCBiZSB1cGRhdGVkIHNvb24gdG8gcmVmbGVjdCBhbm90aGVyIHNpeCBtb250aHMgb2YgdGF4IGJpbGxzLCB0aGVyZSBhcmUgMTIsNjI5IHByb3BlcnRpZXMgd2l0aCBhIGNvbGxlY3RpdmUgdGF4IGRlbGlucXVlbmN5IG9mICQxMTguMyBtaWxsaW9uLiBUaG9tYXMgaXMgY29ubmVjdGVkIHRvIGF0IGxlYXN0IDkxIG9mIHRoZW0gdG90YWxpbmcgJDk0NywxMjggaW4gYmFjayB0YXhlcyB0aGF0IHdvdWxkIG90aGVyd2lzZSBzdXBwb3J0IHNjaG9vbHMsIGxpYnJhcmllcyBhbmQgYSByYW5nZSBvZiBwdWJsaWMgc2VydmljZXMuPC9wPgo8cD5Bc2lkZSBmcm9tIGhpcyByZWd1bGFyIGFwcGVhcmFuY2VzIGF0IHRoZSBjb3VudHkgY291cnRob3VzZSwgVGhvbWFzIGFuZCBoaXMgY29tcGFuaWVzIGhhdmUgZmlsZWQgYXQgbGVhc3QgNDcyIG11bmljaXBhbCBjb3VydCBjYXNlcyBzaW5jZSAxOTk2LCBhbG1vc3QgYWx3YXlzIHRvIGV2aWN0IGhpcyB0ZW5hbnRzLiBNYW55IG9mIHRoZSBjYXNlcyBhcmUgZmlsZWQgb24gdGhlIHNhbWUgZGF5IGJ5IGRpZmZlcmVudCBjb21wYW5pZXMgdXNpbmcgVGhvbWFzJiM4MjE3OyBzaWduYXR1cmUgcG9zdCBvZmZpY2UgYm94LjwvcD4KPHA+U2luY2UgbGFzdCBzdW1tZXIgd2hlbiB0aGUgZmlzY2FsIG9mZmljZSBhbmQgbGFuZCBiYW5rIHRlYW1lZCB1cCBvbiB0aGlzIGNhc2UsIFRob21hcyBoYXMgZXZpY3RlZCBvciB0cmllZCB0byBldmljdCAxNiBvZiBoaXMgdGVuYW50cy48L3A+CjxwPkJyYXZvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3MvbG9jYWwvbG93LWluY29tZS10ZW5hbnRzLWxvb2stZm9yLXJlbGllZi1mcm9tLXB1c2h5LWxhbmRsb3JkcyI+dHJpZWQgdG8gc29mdGVuIHRoZSBibG93PC9hPiBmb3IgdGVuYW50cyBjYXVnaHQgaW4gdGhlIG1pZGRsZSBieSBob3N0aW5nIGNsaW5pY3MgdGhhdCBleHBsYWluIHRvIHRlbmFudHMgdGhlaXIgcmlnaHRzLCBhbmQgYSBjaGFuY2UgdG8gYmVjb21lIG93bmVycyBvZiB0aGUgdHJvdWJsZWQgcHJvcGVydGllcyBpZiB0aGV5IGNvdWxkIHN1cnZpdmUgZXZpY3Rpb24gaGVhcmluZ3MgYW5kIHJlcG9ydHMgb2YgcG9vciBsaXZpbmcgY29uZGl0aW9ucy48L3A+CjxwPkJ1dCBUaG9tYXMsIHdobyBzb21ldGltZXMgc3BlYWtzIGZvciBoaXMgbGVnYWwgY291bnNlbCBpbiBjb3VydCwgaGFzIGFsc28gdXNlZCB0ZW5hbnRzIHRvIGhpcyBhZHZhbnRhZ2UuIEVhcmxpZXIgdGhpcyB5ZWFyLCBoZSBtb3ZlZCBhIHRlbmFudCBpbnRvIHRoZSBzaHV0dGVyZWQgYmFyIGF0IDYyNyBTLiBBcmxpbmd0b24gU3QuPC9wPgo8cD5PbmNlIG9jY3VwaWVkLCB0aGUgcHJvcGVydHkgY291bGQgbm90IGJlIHBvc3Nlc3NlZCBieSB0aGUgY291bnR5LiBMaWtlIDQ4IG90aGVycyBoZWFkZWQgdG8gc2hlcmlmZiYjODIxNztzIHNhbGUgdGhpcyB5ZWFyLCBUaG9tYXMgbm93IHdpbGwgaGF2ZSB0byBzZWxsIHRoZW0gb3IgYnV5IHRoZW0gYmFjayBmcm9tIHRoZSBicmluayBvZiBmb3JlY2xvc3VyZSAmIzgyMTI7IGZvcmNlZCB0byBwYXkgaGlzIGJhY2sgdGF4ZXMgaW4gdGhlIHByb2Nlc3MuPC9wPgo8cD5SZWFjaCBEb3VnIExpdmluZ3N0b24gYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBAQUJKRG91ZyBvbiBUd2l0dGVyIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2RvdWcubGl2aW5nc3Rvbi45MiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2RvdWcubGl2aW5nc3Rvbi45MjwvYT4gb24gRmFjZWJvb2suPC9wPgo=