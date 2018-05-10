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Acme Fresh Markets scrap Fuel Rewards program; will honor accumulated rewards through October 2019
Published: May 10, 2018 - 11:21 AM
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By Katie Byard
Beacon Journal staff writer
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