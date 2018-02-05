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Akron Art Museum to open new ceramic exhibit
Published: February 5, 2018 - 10:16 PM | Updated: February 5, 2018 - 10:40 PM
By Brandon Bounds
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