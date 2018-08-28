Akron-Canton Airport holds ceremonial groundbreaking for new gate area

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Published: August 28, 2018 - 12:21 PM | Updated: August 28, 2018 - 12:29 PM
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By Rick Armon

Beacon Journal/Ohio.com

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