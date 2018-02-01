Akron-Canton Airport unveils new humorous marketing campaign

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5HUkVFTjogVGhlIEFrcm9uLUNhbnRvbiBBaXJwb3J0IGlzIHJvbGxpbmcgb3V0IGEgbmV3IGh1bW9yb3VzIG1hcmtldGluZyBjYW1wYWlnbiB0aGF0IGZvY3VzZXMgb24gaG93IHBhaW5sZXNzIGl0IGlzIHRvIGZseSBmcm9tIEFrcm9uLjwvcD4KPHA+SW4gYSBzZXJpZXMgb2YgbmV3ICYjODIyMDtDQUsgSXMgRWFzaWVyIFRoYW4mIzgyMjE7IGFkdmVydGlzZW1lbnRzLCB0aGUgYWlycG9ydCBib2FzdHMgaG93IHRoZSBmbHlpbmcgZXhwZXJpZW5jZSBpcyBlYXNpZXIgdGhhbiBwdXR0aW5nIGtpZHMgdG8gYmVkLCBwb3N0aW5nIGEgcGhvdG8gb2YgZm9vZCBvbiBzb2NpYWwgbWVkaWEgb3IgZXZlbiBtYWtpbmcgY29mZmVlLjwvcD4KPHA+VGhlIDE1LSBhbmQgMzAtc2Vjb25kIHZpZGVvcyBzaG93IGJvdGggYWN0aXZpdGllcyBzaWRlIGJ5IHNpZGUgb24gYSBzcGxpdCBzY3JlZW4uIDwvcD4KPHA+JiM4MjIwO091ciBjb21taXRtZW50IHRvIGFuIGV4Y2VwdGlvbmFsIGN1c3RvbWVyIGV4cGVyaWVuY2UgaXMgd2VsbC1rbm93biB0aHJvdWdob3V0IG91ciBjb21tdW5pdHksIGFuZCB3ZSB3YW50IHRvIHNob3djYXNlIHRoZSBlYXNlIGFuZCBjb252ZW5pZW5jZSBvZiBmbHlpbmcgZnJvbSBDQUsgdG8gdGhvc2Ugd2hvIGhhdmVuJiM4MjE3O3QgdHJpZWQgdXMgb3V0IHlldCwmIzgyMjE7IGRpcmVjdG9yIG9mIG1hcmtldGluZyBMaXNhIERhbHBpYXogc2FpZCBpbiBhIHByZXBhcmVkIHN0YXRlbWVudC4gJiM4MjIwO0NBSyBpcywgaW50ZW50aW9uYWxseSwgdmVyeSBlYXN5LiBXaGF0IGJldHRlciB3YXkgdG8gZXhwbGFpbiB0aGF0IHRoYW4gdG8gc2hvdyB0aGUgZXhwZXJpZW5jZSBhZ2FpbnN0IGV2ZXJ5ZGF5IHRhc2tzIGZvbGtzIGNhbiByZWxhdGUgdG8uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIEFrcm9uLWJhc2VkIGFnZW5jeSBQcml0dCBFbnRlcnRhaW5tZW50IEdyb3VwIChQRUcpIGNyZWF0ZWQgdGhlIHZpZGVvcyB0aGF0IHdpbGwgYmUgYnJvYWRjYXN0IG9uIHRyYWRpdGlvbmFsIG1lZGlhIGFzIHdlbGwgYXMgc3RyZWFtaW5nIHNpdGVzIHN1Y2ggYXMgSHVsdSBhbmQgU2xpbmcgYW5kIHNvY2lhbCBtZWRpYSBzdWNoIGFzIFlvdVR1YmUsIEZhY2Vib29rLCBJbnN0YWdyYW0sIFR3aXR0ZXIgYW5kIFNuYXBjaGF0LjwvcD4KPHA+VGhlcmUgYXJlIG5pbmUgdmlkZW9zIHRvdGFsLjwvcD4KPHA+VG8gY2VsZWJyYXRlIHRoZSBuZXcgY2FtcGFpZ24sIHRoZSBhaXJwb3J0IGlzIHNwb25zb3JpbmcgYSBjb250ZXN0IGZyb20gRmViLiA1LTE5IGZvciBhIGNoYW5jZSB0byB3aW4gdHdvIHJvdW5kLXRyaXAgdGlja2V0cyBvbiBTcGlyaXQgQWlybGluZXMuIFBlb3BsZSBjYW4gZW50ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2Frcm9uY2FudG9uYWlycG9ydC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5ha3JvbmNhbnRvbmFpcnBvcnQuY29tPC9hPiwgYW5kIGZvbGxvdyB0aGUgaGFzaHRhZyAjQ0FLaXNFYXNpZXJUaGFuLjwvcD4KPHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q/bGlzdD1QTFFfNVJUZ1hIQ21mcVdUUkE3M1JnOXNlVTVWMmdyNkcwIj5BbGwgdGhlIHZpZGVvcyBjYW4gYmUgc2VlbiBoZXJlLjwvYT48L3A+Cg==