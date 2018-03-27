Akron Community Foundation to reveal results of On the Table Greater Akron

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgQWtyb24gQ29tbXVuaXR5IEZvdW5kYXRpb24gd2lsbCByZWxlYXNlIHRoZSByZXN1bHRzIG9mIGxhc3QgeWVhciYjODIxNztzIE9uIHRoZSBUYWJsZSBHcmVhdGVyIEFrcm9uIGVmZm9ydCBkdXJpbmcgYSBwcmVzZW50YXRpb24gYXQgNCBwLm0uIE1heSAzIGF0IHRoZSBKb2huIFMuIEtuaWdodCBDZW50ZXIsIDc3IEUuIE1pbGwgU3QuPC9wPgo8cD5PbiB0aGUgVGFibGUgR3JlYXRlciBBa3JvbiAmIzgyMTI7IGFuIGVmZm9ydCBmdW5kZWQgdGhyb3VnaCB0aGUgSm9obiBTLiBhbmQgSmFtZXMgTC4gS25pZ2h0IEZvdW5kYXRpb24gJiM4MjEyOyBpbnNwaXJlZCA1MDUgb3JnYW5pemF0aW9ucyBhbmQgaW5kaXZpZHVhbHMgdG8gb3BlbiB0aGVpciBsaWJyYXJpZXMsIGNodXJjaGVzLCBidXNpbmVzc2VzLCBwYXJrcywgY2FmZXMgYW5kIGhvbWVzIHRvIGhvc3QgYW4gZXN0aW1hdGVkIDk1MCBjb252ZXJzYXRpb25zIGNlbnRlcmluZyBvbiB0aGUgYmlnZ2VzdCBjaGFsbGVuZ2VzIGFuZCBvcHBvcnR1bml0aWVzIGluIFN1bW1pdCBhbmQgTWVkaW5hIGNvdW50aWVzLiA8L3A+CjxwPlRoZSBBa3JvbiBDb21tdW5pdHkgRm91bmRhdGlvbiBub3RlZCBUdWVzZGF5IHRoYXQgNjggcGVyY2VudCBvZiB0aGUgcGFydGljaXBhbnRzIGxhc3QgeWVhciB3ZXJlIHdvbWVuLiBJdCBhbHNvIHNhaWQgNzMgcGVyY2VudCBkb25hdGVkIG1vbmV5IHRvIGNoYXJpdGFibGUgb3IgcmVsaWdpb3VzIG9yZ2FuaXphdGlvbnMgYW5kIDMxIHBlcmNlbnQgZGlkIHZvbHVudGVlciB3b3JrLjwvcD4KPHA+VGhlIGZ1bGwgcmVzdWx0cyB3aWxsIGJlIHNoYXJlZCBNYXkgMy48L3A+CjxwPlRoZSBKb2huIFMuIGFuZCBKYW1lcyBMLiBLbmlnaHQgRm91bmRhdGlvbiBsYXN0IG1vbnRoIHBsZWRnZWQgYW4gYWRkaXRpb25hbCAkMiBtaWxsaW9uIHRvIGtlZXAgdGhlIGNvbW11bml0eSBjb252ZXJzYXRpb25zIGdvaW5nIG5hdGlvbndpZGUuIDwvcD4KPHA+QXMgcGFydCBvZiB0aGUgcHJvZ3JhbSwgZmlyc3QgbGF1bmNoZWQgaW4gMjAxMyBieSB0aGUgQ2hpY2FnbyBDb21tdW5pdHkgVHJ1c3QsIHJlc2lkZW50cyBnYXRoZXIgZm9yIG1lYWx0aW1lIGNvbnZlcnNhdGlvbnMgYW5kIGRpc2N1c3Mgd2F5cyB0byBiZXR0ZXIgdGhlaXIgbmVpZ2hib3Job29kcy48L3A+CjxwPlRoaXMgeWVhciwgdGhlIGluaXRpYXRpdmUgZm9jdXNlcyBvbiBjb21tdW5pdHkgZm91bmRhdGlvbnMgaW4gQWtyb247IENoYXJsb3R0ZSwgTi5DLjsgQ29sdW1idXMsIEdhLjsgR2FyeSwgSW5kLjsgTGV4aW5ndG9uLCBLeS47IE1hY29uLCBHYS47IE1pYW1pOyBQYWxtIEJlYWNoLCBGbGEuOyBQaGlsYWRlbHBoaWEgYW5kIFNhbiBKb3NlLCBDYWxpZi4gPC9wPgo8cD5FYWNoIGNpdHkgd2lsbCBzY2hlZHVsZSBvbmUgZGF5IHdoZW4gaXQgd2lsbCBjb252ZW5lIHRob3VzYW5kcyBvZiByZXNpZGVudHMgdG8gc2hhcmUgYm90aCBhIG1lYWwgYW5kIGlkZWFzIG9uIGhvdyB0byBtYWtlIHRoZWlyIGNpdHkgYSBiZXR0ZXIgcGxhY2UgdG8gbGl2ZSBhbmQgd29yay48L3A+Cg==