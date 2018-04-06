Akron firefighters and medics begin wearing ballistic vests and helmets

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ba3JvbiBmaXJlZmlnaHRlcnMgYW5kIG1lZGljcyBiZWdhbiB3ZWFyaW5nIGJhbGxpc3RpYyB2ZXN0cyBhbmQgaGVsbWV0cyB0aGlzIHdlZWsgd2hlbiByZXNwb25kaW5nIHRvIHZpb2xlbnQgb3IgcG90ZW50aWFsbHkgdmlvbGVudCBpbmNpZGVudHMuIDwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgdGhlIHVuZm9ydHVuYXRlIGJ1dCBuZWNlc3NhcnkgcmVzdWx0IG9mIGNoYW5nZXMgaW4gb3VyIGxhbmRzY2FwZSwgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBpbmNyZWFzaW5nIGZyZXF1ZW5jeSBvZiB2b2xhdGlsZSBhbmQgZGFuZ2Vyb3VzIGVtZXJnZW5jeSBzaXR1YXRpb25zLCYjODIyMTsgTWF5b3IgRGFuIEhvcnJpZ2FuIHNhaWQgaW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQuICYjODIyMDtPbmUgb2Ygb3VyIGhpZ2hlc3QgcmVzcG9uc2liaWxpdGllcyBpcyB0byB0aGUgc2FmZXR5IG9mIG91ciBmaXJzdCByZXNwb25kZXJzLiBPdXIgZmlyZWZpZ2h0ZXIvbWVkaWNzIGNhbiYjODIxNzt0IGhlbHAgb3RoZXJzIHVubGVzcyB0aGV5IGFyZSBzYWZlIGFuZCBwcm90ZWN0ZWQgdGhlbXNlbHZlcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUgY2l0eSBzcGVudCBuZWFybHkgJDUwLDAwMCwgaW5jbHVkaW5nIGEgJDI5LDAwMCBncmFudCBmcm9tIHRoZSBOb3J0aGVybiBPaGlvIEdvbGYgQ2hhcml0aWVzLCB0byBwdXJjaGFzZSA1NSB2ZXN0cyBhbmQgNTUgaGVsbWV0cy48L3A+CjxwPkZvdXIgc2V0cyBvZiBiYWxsaXN0aWMgZ2VhciB3aWxsIGJlIGRlcGxveWVkIGluIGVhY2ggQWtyb24gbWVkaWNhbCB1bml0LjwvcD4KPHA+VGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsL09oaW8uY29tIGhhZCByZXBvcnRlZCBpbiBEZWNlbWJlciB0aGF0IHRoZSBjaXR5IHdvdWxkIGJ1eSB0aGUgZXF1aXBtZW50LiAgPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7UHJvdmlkaW5nIG91ciBvZmZpY2VycyB3aXRoIHRoaXMgZ2VhciB3aWxsIGFsbG93IHRoZW0gdG8gbW9yZSBzYWZlbHkgcmVzcG9uZCBhbmQgY2FyZSBmb3IgdmljdGltcyBhdCB0aGUgc2NlbmUgb2YgYSBzaG9vdGluZyBvciBvdGhlciB2aW9sZW50IGV2ZW50LCYjODIyMTsgRmlyZSBDaGllZiBDbGFyZW5jZSBUdWNrZXIgc2FpZCBpbiBhIHByZXBhcmVkIHN0YXRlbWVudC48L3A+Cg==