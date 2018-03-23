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Akron man likely to be sentenced to 25 years for firearm and carfentanil possession, U.S. Attorney’s office says
Published: March 23, 2018 - 12:53 PM
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