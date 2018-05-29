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Akron man pleads guilty to charges stemming from elderly mother’s stabbing death
Published: May 29, 2018 - 3:35 PM | Updated: May 29, 2018 - 4:18 PM
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By Stephanie Warsmith

Beacon Journal/Ohio.com

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