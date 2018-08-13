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Akron man pleads guilty to trafficking charges, but not to charges related to Woodridge student’s overdose death; sentencing scheduled for September
Published: August 13, 2018 - 2:35 PM

By Stephanie Warsmith

Beacon Journal/Ohio.com

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