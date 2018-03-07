Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Akron man sentenced to almost 6 years for Scared Straight tactics with local youths
Published: March 7, 2018 - 2:49 PM | Updated: March 7, 2018 - 5:56 PM
Full Screen Linked Image
By Stephanie Warsmith
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

School shooting suspect indicted on 17 counts of murder Updated March 7th, 2018 5:33 PM
U.K. police: Russian ex-spy was attacked with nerve agent Updated March 7th, 2018 5:29 PM
Trump administration escalates California immigration feud Updated March 7th, 2018 5:24 PM
Police: At least 3 people injured in knife attack in Vienna Updated March 7th, 2018 5:21 PM

THE LATEST

Things to Do, March 8: Classical music; ‘Romeo and Juliet’; Food Network host; art show March 7th, 2018 7:01 PM
ESPN’s Todd McShay leans toward Sam Darnold over Saquon Barkley for Browns at No. 1 overall March 7th, 2018 6:21 PM
FirstEnergy, Cincinnati contractor fined for fatal mishap at Pa. plant March 7th, 2018 4:46 PM
Woman says she found tooth with blood on it while eating cashews in Ravenna March 7th, 2018 4:34 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal