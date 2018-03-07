Akron man sentenced to almost 6 years for Scared Straight tactics with local youths

Published: March 7, 2018 - 2:49 PM | Updated: March 7, 2018 - 5:56 PM
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By Stephanie Warsmith
Beacon Journal/Ohio.com
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