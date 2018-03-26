Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Akron mother files $24 million lawsuit against Akron district for giving access to man sentenced to prison for Scared-Straight efforts
Published: March 26, 2018 - 3:04 PM
By Stephanie Warsmith
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Akron police searching for man accused of robbery at party Updated March 26th, 2018 12:25 PM
U.S. Air Force Spirit of Freedom to perform at Malone Updated March 26th, 2018 9:32 AM
Wayne County authorities searching for missing teen Updated March 26th, 2018 9:18 AM
Metro RTA seeks input on redesign of routes in Summit County Updated March 26th, 2018 8:57 AM

THE LATEST

Akron mother files $24 million lawsuit against Akron district for giving access to man sentenced to prison for Scared-Straight efforts Updated March 26th, 2018 3:04 PM
Ohio governor spares life of man who killed woman in robbery Today March 26th, 2018 2:59 PM
Before Ohio Walmart shooting, dispatcher said man had ‘bullets’ Updated March 26th, 2018 1:59 PM
Stormy Daniels’ lawyer won’t give evidence of alleged Trump affair Today March 26th, 2018 11:34 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal