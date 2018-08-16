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Akron played host to late Queen of Soul
Published: August 16, 2018 - 7:48 PM | Updated: August 16, 2018 - 7:51 PM
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By Malcolm X Abram

Beacon Journal/Ohio.com

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