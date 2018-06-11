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Akron police have one detective looking at 847 new leads on old sex crimes
Published: June 11, 2018 - 7:16 PM

By Doug Livingston

Beacon Journal/Ohio.com

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