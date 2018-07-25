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Akron receives state money to help rebuild Romig Road for former mall development
Published: July 25, 2018 - 3:56 PM | Updated: July 25, 2018 - 4:20 PM
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By Rick Armon

Beacon Journal/Ohio.com

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