Akron threatens to shut down tent city for homeless if property isn’t rezoned

Published: March 9, 2018 - 2:44 PM | Updated: March 9, 2018 - 3:59 PM
-
1/5
-
2/5
-
3/5
-
4/5
-
5/5
By Doug Livingston
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtd3JhcHBlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtaGVhZGVyIj48aDI+RGV0YWlscy4uLjwvaDI+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1pdGVtcyI+PGh0bWw+PGhlYWQ+PG1ldGEgaHR0cC1lcXVpdj0iQ29udGVudC1UeXBlIiBjb250ZW50PSJ0ZXh0L2h0bWwiIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48IS0tUFNUWUxFPVBEVExfQm9keVR4dC0tPjxwPk9uIE9oaW8uY29tIC4uLjwvcD48cD7igKIgQ29waWVzIG9mIHRoZSBsZXR0ZXJzIEFrcm9uIENpdHkgUGxhbm5lciBKYXNvbiBTZWdlZHkgc2VudCB0byBTZWNvbmQgQ2hhbmNlIFZpbGxhZ2UgcHJvcGVydHkgb3duZXIgU2FnZSBMZXdpcyBvbiBOb3YuIDI5IGFuZCBNYXJjaCA4LjwvcD48cD7igKIgUHJlLXRyaWFsIHN0YXRlbWVudHMgZmlsZWQgYnkgTGV3aXPigJkgYXR0b3JuZXlzIGFuZCBoaXMgbmVpZ2hib3LigJlzIGluIGEgY2l2aWwgbGF3c3VpdCBzZWVraW5nIHRvIHNodXQgZG93biB0aGUgb3BlcmF0aW9uLjwvcD48L2JvZHk+PC9odG1sPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgY2l0eSBvZiBBa3JvbiBpcyB0aHJlYXRlbmluZyB0byBzaHV0IGRvd24gYSB0ZW50IGNpdHkgZm9yIHRoZSBob21lbGVzcyBpZiB0aGUgcHJvcGVydHkgb3duZXIgZG9lc24mIzgyMTc7dCBzZWVrIHJlem9uaW5nIHdpdGhpbiBhIG1vbnRoLjwvcD4KPHA+TWVhbndoaWxlLCBhIG5laWdoYm9yJiM4MjE3O3MgbGF3c3VpdCBhZ2FpbnN0IFNlY29uZCBDaGFuY2UgVmlsbGFnZSBpcyBpbmNoaW5nIHRvd2FyZCBhIHRyaWFsIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ291cnQgb2YgQ29tbW9uIFBsZWFzLjwvcD4KPHA+SmFzb24gU2VnZWR5LCBBa3JvbiYjODIxNztzIGRpcmVjdG9yIG9mIFBsYW5uaW5nIGFuZCBVcmJhbiBEZXZlbG9wbWVudCwgaXNzdWVkIHRoZSBsZXR0ZXIgVGh1cnNkYXkgYXNraW5nIGZvciBhIHNlY29uZCB0aW1lIHRoYXQgcmVhbCBlc3RhdGUgYnVzaW5lc3NtYW4gYW5kIGF1Y3Rpb25lZXIgU2FnZSBMZXdpcyBmaWxlIGFuIGFwcGxpY2F0aW9uIHRvIHJlem9uZSBhdCBsZWFzdCB0aGUgeWFyZCBiZWhpbmQgaGlzIGNvbW1lcmNpYWwgcHJvcGVydHkgYXQgMTUgQnJvYWQgU3QuIGluIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgTWlkZGxlYnVyeSBuZWlnaGJvcmhvb2QuPC9wPgo8cD5MZXdpcyBvcGVuZWQgdGhlIGxhbmQgYmVoaW5kIGhpcyBhdWN0aW9uIGJ1c2luZXNzIGFib3V0IDE1IG1vbnRocyBhZ28gdG8gaG9tZWxlc3MgcGVvcGxlIHdobywgZm9yIGEgdmFyaWV0eSBvZiByZWFzb25zIHRoYXQgaW5jbHVkZSBwZXJzb25hbCBjaG9pY2UsIGFkZGljdGlvbiBhbmQgbWVudGFsIGlsbG5lc3MsIHByZWZlciBsaWZlIG9uIHRoZSBzdHJlZXRzIG9yIGluIHRoZSB3b29kcyB0byBhIHNoZWx0ZXIgb3IgaGFsZndheSBob3VzZSwgd2hpY2ggY2FuIGJlIGNyb3dkZWQsIGNoYW90aWMgb3IgcmVxdWlyZSBmYW1pbGllcyB0byBzcGxpdCB1cC4gPC9wPgo8cD5MZXdpcyBnYWluZWQgYW4gYXBwcmVjaWF0aW9uIGZvciB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGlzc3VlIG9mIGNocm9uaWMgaG9tZWxlc3NuZXNzIGR1cmluZyBoaXMgZmFpbGVkIG1heW9yYWwgY2FtcGFpZ24gaW4gMjAxNS48L3A+CjxwPkhvd2V2ZXIsIHRoZSBjaXR5LCBmZWRlcmFsIGdyYW50IHdyaXRlcnMgYW5kIGEgY29sbGVjdGlvbiBvZiBob21lbGVzcyBvdXRyZWFjaCBncm91cHMgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSBjb25zaWRlciByYXBpZCBwbGFjZW1lbnQgaW4gaG91c2luZyBhIGJldHRlciBhcHByb2FjaCB0aGFuIHRlbnRzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBwcmV0dHkgZW1iYXJyYXNzZWQgdGhhdCB0ZW50cyBhcmUgdGhlIGJlc3Qgd2UgY2FuIG9mZmVyLCYjODIyMTsgTGV3aXMgYWdyZWVkLCBub3RpbmcgdGhhdCBoaXMgcmVzaWRlbnRzIG1vc3RseSBjaG9zZSBub3QgdG8gZm9sbG93IHRoZSB0cmFkaXRpb25hbCBwYXRoLiA8L3A+CjxwPlNvbWUgaW4gdGhlIGNvbW11bml0eSBoYXZlIHByb3Bvc2VkIHJlcGxhY2luZyB0ZW50cyB3aXRoIHRpbnkgc2hlbHRlcnMuIEFmdGVyIHNwZWFraW5nIHdpdGggVGVycmkgSGVja21hbiwgd2hvIHJ1bnMgdGhlIGJhdHRlcmVkIHdvbWVuJiM4MjE3O3Mgc2hlbHRlciBhbmQgY2hhaXJzIHRoZSBjb3VudHkmIzgyMTc7cyBjb29yZGluYXRlZCBlZmZvcnQgb24gaG9tZWxlc3NuZXNzLCBMZXdpcyBzYWlkIGhlJiM4MjE3O3MgbW9yZSBvcGVuIHRvIGFkZGluZzxzdHJvbmc+IDwvc3Ryb25nPmxvY2FsIHJlc291cmNlcyBhbHJlYWR5IGF2YWlsYWJsZSBmb3IgaG9tZWxlc3MgcGVvcGxlIHRvIGhpcyBub250cmFkaXRpb25hbCB0ZW50LWNpdHkgc29sdXRpb24uPC9wPgo8cD5UaGF0JiM4MjE3O3MgYmVlbiB0aGUgY3J1eCBvZiBMZXdpcyYjODIxNztzIGV4cGVyaW1lbnQgYWxsIGFsb25nICYjODIxMjsgbWFueSBvZiBoaXMgcmVzaWRlbnRzIGhhdmUgcmVmdXNlZCB0cmFkaXRpb25hbCBmb3JtcyBvZiBoZWxwIGJ1dCBMZXdpcyBzYXlzIHRoZXkgc3RpbGwgZGVzZXJ2ZSBtb3JlIHRoYW4gYSBsaWZlIHdpdGhvdXQgYmFzaWMgbmVlZHMgbWV0LjwvcD4KPHA+VGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBjb25jZXJuIGlzIHRoYXQgcGVvcGxlIGxpdmluZyBpbiB0ZW50cyBhdCBuaWdodCBvciBjcmFtbWVkIGludG8gYW4gb2xkIGNvbW1lcmNpYWwgc3BhY2UgZHVyaW5nIHRoZSBkYXkgY2FuIGNyZWF0ZSBsaWZlLXRocmVhdGVuaW5nIHNjZW5hcmlvcyBiZXlvbmQgd2hhdCB0aGVzZSBwZW9wbGUgZmFjZSBpbiB0aGUgd29vZHMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkxlZ2FsIGlzc3VlczwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+TGV3aXMgZm91bmRlZCB0aGUgSG9tZWxlc3MgQ2hhcml0eSwgYSBub25wcm9maXQgY3JlYXRlZCB0byByZWNlaXZlIGRvbmF0aW9ucyBmb3IgU2Vjb25kIENoYW5jZSByZXNpZGVudHMgYW5kIG9wZXJhdGUgYSBkYXkgY2VudGVyIGluIHRoZSBiYXNlbWVudC4gVGhlIHdob2xlIG9wZXJhdGlvbiwgdGhvdWdoLCBpcyB1bmlxdWVseSBydW4gYnkgaG9tZWxlc3MgcGVvcGxlLjwvcD4KPHA+Tm93LCB0aGUgY2hhcml0eSBhbmQgaXRzIGNyZWF0b3IgYXJlIHRoZSBzdWJqZWN0IG9mIHR3byBwZW5kaW5nIGxlZ2FsIGFjdGlvbnMuPC9wPgo8cD5TZWdlZHkgc2FpZCB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGNvZGUgZW5mb3JjZW1lbnQgZGl2aXNpb24gd2lsbCBoYXZlICYjODIyMDtubyBjaG9pY2UgYnV0IHRvIGNpdGUgW0xld2lzXSBmb3IgdmlvbGF0aW9ucyBvZiB0aGUgem9uaW5nIGNvZGUgYW5kIGNvbW1lbmNlIGVuZm9yY2VtZW50IGhlYXJpbmdzJiM4MjIxOyBpZiBMZXdpcyBkb2VzbiYjODIxNzt0IGZpbGUgYnkgQXByaWwgOCB0byByZXpvbmUgdGhlIHByb3BlcnR5LiA8L3A+CjxwPlJlem9uaW5nIHdvdWxkIGVzdGFibGlzaCByZXF1aXJlbWVudHMgTGV3aXMgbXVzdCBtZWV0IHRvIHJ1biBhIGhvbWVsZXNzIHRlbnQgY2l0eS4gTW9zdCBjaXRpZXMganVzdCBzaHV0IHRoZW0gZG93bi4gVGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgQWtyb24gaGFzIGRvbmUgd2hlbiBwcml2YXRlIHByb3BlcnR5IG93bmVycyBjb21wbGFpbiBhYm91dCB0aGVtIGluIHRoZSB3b29kcyBhcm91bmQgZG93bnRvd24uIDwvcD4KPHA+SW4gdGhpcyBjYXNlLCB3aGljaCBoYXMgcmVjZWl2ZWQgYnJvYWQgbWVkaWEgYXR0ZW50aW9uIGFuZCBhbiBvdXRwb3VyaW5nIG9mIGNvbW11bml0eSBzdXBwb3J0LCBBa3JvbiBNYXlvciBEYW4gSG9ycmlnYW4gaGFzIGdpdmVuIExld2lzIHRpbWUgdG8gcHJlcGFyZS4gU2VnZWR5JiM4MjE3O3MgZmlyc3QgZm9ybWFsIHJlcXVlc3QgaXMgbm93IHRocmVlIG1vbnRocyBvbGQuPC9wPgo8cD5UaGUgc2Vjb25kIGxlZ2FsIGlzc3VlIGlzIGEgbGF3c3VpdCBmcm9tIFNhbSBBZGtpbnMsIGEgZGlzZ3J1bnRsZWQgbmVpZ2hib3Igd2hvIGlzIGFza2luZyBhIGp1ZGdlIHRvIHNodXQgZG93biB0aGUgdGVudCBjaXR5IGFuZCByZXdhcmQgZGFtYWdlcyB0b3RhbGluZyBtb3JlIHRoYW4gdHdpY2UgdGhlIHZhbHVlIG9mIGhpcyBob21lIGJlY2F1c2UgaGUgYW5kIGhpcyBmYW1pbHkgJiM4MjIwO2hhdmUgc3VmZmVyZWQgZW1vdGlvbmFsIGRpc3RyZXNzLCBsb3N0IHdhZ2VzLCBtb3ZpbmcgZXhwZW5zZSwgb25nb2luZyBleHBlbnNlcyB0byByZW50IGFub3RoZXIgaG9tZSYjODIyMTsgYW5kIGEgaGl0IHRvIHRoZSB2YWx1ZSBvZiBoaXMgcHJvcGVydHkuPC9wPgo8cD5UaGUgbGF3c3VpdCBiZWZvcmUgSnVkZ2UgQW15IENvcnJpZ2FsbCBKb25lcyBpcyBzZXQgZm9yIHN0YXR1cyBoZWFyaW5nIGluIEp1bmUgJiM4MjEyOyBhZnRlciB3aGljaCBpdCBtYXkgZ28gdG8gdHJpYWwsIGJlIHNldHRsZWQgb3IgdGhyb3duIG91dC48L3A+CjxwPkxld2lzIGlzIGdldHRpbmcgcHJvLWJvbm8gaGVscCBvbiBib3RoIG1hdHRlcnMgZnJvbSBBa3JvbiBhdHRvcm5leSBCZWNreSBTcmVtYWNrLCBhIGhvbWVsZXNzIGFkdm9jYXRlIGFuZCBncmFkdWF0ZSBvZiBDYXNlIFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBVbml2ZXJzaXR5IFNjaG9vbCBvZiBMYXcuIENXUlUgcHJvZmVzc29yIEF2aWRhbiBZLiBDb3ZlciBhbmQgdGhyZWUgbGVnYWwgaW50ZXJucyBhbHNvIHJlcHJlc2VudCBMZXdpcywgZm9yIGZyZWUuPC9wPgo8cD5Bc2tlZCBieSBoaXMgYXR0b3JuZXlzIG5vdCB0byBzcGVhayBhYm91dCBlaXRoZXIgbGVnYWwgaXNzdWUsIExld2lzIHNhaWQgaGUmIzgyMTc7cyBjbG9zZSB0byBhICYjODIyMDt3aW4td2luLXdpbiYjODIyMTsgc29sdXRpb24gdGhhdCB3aWxsIG1ha2UgdGhlIGNpdHksIGhpcyByZXNpZGVudHMgYW5kIGxvY2FsIGhvbWVsZXNzIHNlcnZpY2Ugb3JnYW5pemF0aW9uICYjODIyMDt2ZXJ5IGhhcHB5LiYjODIyMTsgSGUgY291bGRuJiM4MjE3O3QgZWxhYm9yYXRlLCBhbmQgbmVpdGhlciB3b3VsZCBTcmVtYWNrLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0F0IHRoaXMgdGltZSwgU2FnZSBhbmQgdGhlIGxlZ2FsIHRlYW0gYXJlIGNvbnNpZGVyaW5nIGFsbCB0aGUgb3B0aW9ucyB0aGF0IGFyZSBhdmFpbGFibGUgdG8gaGltIGluIHRoZSBiZXN0IGludGVyZXN0IG9mIHRoZSBob21lbGVzcywmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Nb3ZpbmcgYWxvbmc8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlNlZ2VkeSBoYXMgcmVpdGVyYXRlZCBjb25jZXJucyB0aGF0IExld2lzJiM4MjE3OyBvcGVyYXRpb24gbWF5IHBvc2UgYSB0aHJlYXQgdG8gaGlzIHJlc2lkZW50cy4gQ291bnRsZXNzIHByb3BlcnR5IG93bmVycyBhcHByb2FjaCBoaXMgcGxhbm5pbmcgc3RhZmYgd2Vla2x5IHRvIHNlZWsgbGF3ZnVsIGNoYW5nZXMgZm9yIGJ1c2luZXNzZXMsIHByaXZhdGUgb3IgY2hhcml0YWJsZSBsYW5kIHVzZS48L3A+CjxwPldoaWxlIGl0JiM4MjE3O3MgdW5jbGVhciBob3cgTGV3aXMgd2lsbCByZXNwb25kIHRvIFNlZGVneSYjODIxNztzIG5ldyBkZWFkbGluZSB0byBjb21wbHksIHRoZSBjb21tdW5pdHkgYXBwZWFycyB0byBoYXZlIGRvdWJsZWQgZWZmb3J0cyB0byBoZWxwIFNlY29uZCBDaGFuY2UgVmlsbGFnZSBiZSBzdWNjZXNzZnVsIGluIHRoZSBldmVudCB0aGF0IExld2lzIG11c3QgcHJvdmUgdGhlIG9wZXJhdGlvbiBpcyBzYWZlLjwvcD4KPHA+SW4gRGVjZW1iZXIsIGEgZmV3IG9mIHRoZSBiaWdnZXN0IG5hbWVzIGluIGxvY2FsIGNvbnN0cnVjdGlvbiBhbmQgaG90ZWwgbWFuYWdlbWVudCB2aXNpdGVkLiBCeSB0aGUgdGltZSB0aGVpciBjcmV3cyBsZWZ0IHdlZWtzIGxhdGVyLCB0aGUgYnVpbGRpbmcgcmVjZWl2ZWQgYW4gZWxlY3RyaWNhbCB1cGdyYWRlIGFuZCBzb21lIGFtZW5pdHkgaW1wcm92ZW1lbnRzIG5lZWRlZCBpZiB0aGUgYmFja3lhcmQgaXMgdG8gYmUgYSBmdWxseSBmdW5jdGlvbmFsIGNhbXBncm91bmQuPC9wPgo8cD5QcmV2aW91cyBlbGVjdHJpY2FsIHdvcmssIGNvbmR1Y3RlZCBieSBhbnkgaG9tZWxlc3MgdmlsbGFnZXIgd2hvIGtuZXcgaG93LCBoYWQgZmlyZSBpbnNwZWN0b3JzIGNvbmNlcm5lZC4gJiM4MjIwO1RoaXMgaXMgbGVnaXQuIFRoaXMgaXMgY3JhenksJiM4MjIxOyBMZXdpcyBzYWlkIG9mIHdoYXQgdGhlIHByb2Zlc3Npb25hbHMgaGF2ZSBkb25lLjwvcD4KPHA+QWxsIG5ldyB3aXJpbmcgd2FzIHJ1biBmcm9tIHRoZSBtYWluIHNvdXJjZSBvdXRzaWRlLiBBIG5ldyBmdXNlIGJveCB3YXMgaW5zdGFsbGVkLCBhbGxvd2luZyBmb3IgbW9yZSBjaXJjdWl0cyB0byBsaWdodCByb29tcyB0aGF0IGhhdmUgYmVlbiBkYXJrIGZvciBkZWNhZGVzLiBXaGVyZSB3aXJlcyBoYWQgYmVlbiB6aXAtdGllZCB0byBjZWlsaW5nIHN0cnVjdHVyZXMsIHRoZXkgbm93IHJ1biB0aGUgbGVuZ3RoIG9mIHRoZSBidWlsZGluZyBpbnNpZGUgYSBob2xsb3cgbWV0YWwgY29uZHVpdC4gVGhlIG5ldyBzeXN0ZW0gaXMgc2FmZWx5IGluc3VsYXRlZCB3aGVyZXZlciBpdCBjdXRzIHRocm91Z2ggYmFzZW1lbnQgd2FsbHMuPC9wPgo8cD5JbiBhIGJhc2VtZW50IHJvb20sIGEgZnJlZXplciBmaXQgZm9yIGEgaG90ZWwgbm93IHN0b3JlcyBmb29kIGJlaGluZCBmb3VyIGxhdGNoaW5nIGRvb3JzLiBJbiB0aGUgYmFjaywgcHJvamVjdHMgYXJlIGdlbGxpbmcgZm9yIHRoZSBvcGVuaW5nIG9mIGEgd2FybWluZyBjZW50ZXIsIGFjY2Vzc2libGUgZnJvbSB0aGUgY2FtcCBvdXQgYmFjayBidXQgYWJsZSB0byBiZSBjbG9zZWQgb2ZmIGZyb20gdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIGJ1aWxkaW5nLjwvcD4KPHA+QSBuZXcgc2hvd2VyIGlzIGFjY2Vzc2libGUgYnkgd2hlZWxjaGFpciwgdGhvdWdoIG5vdCB5ZXQgaW4gb3BlcmF0aW9uLiBBIHRvaWxldCB3aWxsIGdvIGluIGJlc2lkZSBpdC4gVGhlIHdhcm1pbmcgY2VudGVyIGhhcyBiZWVuIG91dGZpdHRlZCB3aXRoIGEgaGlnaC1lZmZpY2llbmN5IGZ1cm5hY2UsIG5ldyBkdWN0IHdvcmsgYW5kIGEgZG9uYXRlZCBob3Qgd2F0ZXIgaGVhdGVyLiBUaGVyZSYjODIxNztzIGZyZXNoIHBhaW50IG9uIHJlY2VudGx5IGh1bmcgZHJ5d2FsbC4gQmFnIGJ5IGRvbmF0ZWQgYmFnIG9mIGNvbmNyZXRlIG1peCBoYXMgc2V0IHVwIHNtb290aGx5IGFjcm9zcyB0aGUgZmxvb3IuPC9wPgo8cD5PdXQgYmFjaywgMzUgdGVudHMgcmVwcmVzZW50IGEgaGlnaC13YXRlciBtYXJrIGZvciB0aGUgdmlsbGFnZSYjODIxNztzIHBvcHVsYXRpb24uIExld2lzIHNhaWQgaGlzIHJlc2lkZW50cyBhc2tlZCBoaW0gdGhpcyB3ZWVrIHRvIGZpbmQgZml2ZSBtb3JlLiBUaGlzIGhvbWVsZXNzLXJ1biBzb2x1dGlvbiBmb3IgaG9tZWxlc3NuZXNzIGlzIGdyb3dpbmcuPC9wPgo8cD5SZWFjaCBEb3VnIExpdmluZ3N0b24gYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBAQUJKRG91ZyBvbiBUd2l0dGVyIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2RvdWcubGl2aW5nc3Rvbi45MiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2RvdWcubGl2aW5nc3Rvbi45MjwvYT4gb24gRmFjZWJvb2suPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2xvY2FsL2Frcm9uLXRocmVhdGVucy10by1zaHV0LWRvd24tdGVudC1jaXR5LWZvci1ob21lbGVzcy1pZi1wcm9wZXJ0eS1pc250LXJlem9uZWQvYXR0YWNobWVudC9tYXJjaC04LWNpdHktbGV0dGVyLXRvLXNlY29uZC1jaGFuY2UtdmlsbGFnZSI+TWFyY2ggOCBjaXR5IGxldHRlciB0byBTZWNvbmQgQ2hhbmNlIFZpbGxhZ2U8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3MvbG9jYWwvYWtyb24tdGhyZWF0ZW5zLXRvLXNodXQtZG93bi10ZW50LWNpdHktZm9yLWhvbWVsZXNzLWlmLXByb3BlcnR5LWlzbnQtcmV6b25lZC9hdHRhY2htZW50L3BkZi1zYWdlLWxld2lzLXByZS10cmlhbC1zdGF0ZW1lbnQiPlBERjogU2FnZSBMZXdpcyYjODIxNzsgcHJlLXRyaWFsIHN0YXRlbWVudDwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9sb2NhbC9ha3Jvbi10aHJlYXRlbnMtdG8tc2h1dC1kb3duLXRlbnQtY2l0eS1mb3ItaG9tZWxlc3MtaWYtcHJvcGVydHktaXNudC1yZXpvbmVkL2F0dGFjaG1lbnQvcGRmLXNhbS1hZGtpbnMtcHJlLXRyaWFsLXN0YXRlbWVudCI+UERGOiBTYW0gQWRraW5zJiM4MjE3OyBwcmUtdHJpYWwgc3RhdGVtZW50PC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2xvY2FsL2Frcm9uLXRocmVhdGVucy10by1zaHV0LWRvd24tdGVudC1jaXR5LWZvci1ob21lbGVzcy1pZi1wcm9wZXJ0eS1pc250LXJlem9uZWQvYXR0YWNobWVudC9wZGYtc2VnZWR5cy1maXJzdC1sZXR0ZXItdG8tbGV3aXMiPlBERjogU2VnZWR5JiM4MjE3O3MgZmlyc3QgbGV0dGVyIHRvIExld2lzPC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Akron man sentenced to almost 6 years for Scared Straight tactics with local youths
Akron cop demoted for sharing pornographic picture he found on suspects phone
Security group rates the Safest Cities in Ohio; Montville, Hudson, Brunswick Hills and Sagamore Hills make top 10
Akron police, childrens services unaware of toddler overdose until girls sister overdosed and died