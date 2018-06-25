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Akron to apply for state funding to help repave several roads
Published: June 25, 2018 - 8:19 PM | Updated: June 25, 2018 - 9:30 PM
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By Betty Lin-Fisher

Beacon Journal/Ohio.com

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