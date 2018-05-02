Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Akron to begin removing trees on Memorial Parkway as part of safety effort
Published: May 2, 2018 - 8:45 PM | Updated: May 2, 2018 - 8:45 PM
Full Screen Linked Image
By Stephanie Warsmith
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Akron to begin removing trees on Memorial Parkway as part of safety effort May 2nd, 2018 8:45 PM
Regional news briefs, May 3: Rose Project will give away free prom dresses May 2nd, 2018 7:11 PM
Memo: Pruitt landlord’s husband sought EPA work for client May 2nd, 2018 6:30 PM
Teen gets 23 years in prison for Ohio high school shooting May 2nd, 2018 5:25 PM

THE LATEST

Akron to begin removing trees on Memorial Parkway as part of safety effort May 2nd, 2018 8:45 PM
Things to Do, May 3: Hip-Hop Meets Symphony; May 4 vigil; author talk; ‘Dangerous Liaisons’ May 2nd, 2018 7:48 PM
Cavaliers notebook: Until shots start to fall, Cavs playoff rookie Jordan Clarkson looks for other ways to contribute May 2nd, 2018 7:30 PM
LeBron James after taking out Jim Chones: ‘You’re one of us, I’m helping you up’ May 2nd, 2018 7:15 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal