Americans and Asians differ when it comes to perfect Valentine’s Day gift, study by UA professor shows

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5EaW5uZXIgb3V0IG9yIGEgbHV4dXJ5IGl0ZW0/PC9wPgo8cD5XaGljaCBpcyB0aGUgYmV0dGVyIGdpZnQgZm9yIFZhbGVudGluZSYjODIxNztzIERheT88L3A+CjxwPlRoZSBhbnN3ZXIgbWF5IGRlcGVuZCBvbiB3aGV0aGVyIHlvdSYjODIxNztyZSBhIFdlc3Rlcm5lciBvciBFYXN0ZXJuZXIsIGFjY29yZGluZyB0byBhIHN0dWR5IGJ5IFVBIG1hcmtldGluZyBwcm9mZXNzb3IgU3lkbmV5IENoaW5jaGFuYWNob2tjaGFpLiA8L3A+CjxwPlRoZSBzdHVkeSBzaG93ZWQgdGhhdCBBbWVyaWNhbnMgcHJlZmVyICYjODIyMDtleHBlcmllbnRpYWwgZ2lmdHMmIzgyMjE7ICYjODIxMjsgc3VjaCBhcyBtZWFscywgZ2V0YXdheXMgYW5kIGNvbmNlcnRzICYjODIxMjsgdG8gbWF0ZXJpYWwgZ2lmdHMsIHdoaWxlIHJlc3BvbmRlbnRzIGZyb20gVGhhaWxhbmQgZGVzaXJlIHByb2R1Y3RzLjwvcD4KPHA+Q2hpbmNoYW5hY2hva2NoYWkgYW5kIFRoZWVyYW51Y2ggUHVzYWtzcmlraXQsIGEgbWFya2V0aW5nIHByb2Zlc3NvciBpbiBUaGFpbGFuZCwgc3VydmV5ZWQgQW1lcmljYW5zIChyZXByZXNlbnRhdGl2ZSBvZiBXZXN0ZXJuZXJzIGluIHRoZSBzdHVkeSkgYW5kIFRoYWlzIChyZXByZXNlbnRhdGl2ZSBvZiBFYXN0ZXJuZXJzKSBhYm91dCB0aGVpciBwcmVmZXJlbmNlcyByZWdhcmRpbmcgcm9tYW50aWMgZ2lmdHMuPC9wPgo8cD5UaGUgcmVzdWx0cyBvZiB0aGVpciBzdHVkeSwgdG8gYmUgcHVibGlzaGVkIGluIGEgY2hhcHRlciBvZiBhbiB1cGNvbWluZyBib29rIGNhbGxlZCA8ZW0+R2lmdHMsIFJvbWFuY2UsIGFuZCBDb25zdW1lciBDdWx0dXJlPC9lbT4sIHJldmVhbCBub3RhYmxlIGN1bHR1cmFsIGRpZmZlcmVuY2VzLjwvcD4KPHA+VGhlIHN0dWR5IHNob3dlZCB0aGF0IEFtZXJpY2FucyBwcmVmZXIgJiM4MjIwO2V4cGVyaWVudGlhbCBnaWZ0cyYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBzdWNoIGFzIG1lYWxzLCBnZXRhd2F5cyBhbmQgY29uY2VydHMgJiM4MjEyOyB0byBtYXRlcmlhbCBnaWZ0cywgd2hpbGUgcmVzcG9uZGVudHMgZnJvbSBUaGFpbGFuZCBkZXNpcmUgcHJvZHVjdHMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhhaXMgYW5kIG90aGVyIEFzaWFucyAoRWFzdGVybmVycykgYXJlIGNvbnNpZGVyZWQgY29sbGVjdGl2aXN0IGN1bHR1cmVzLCB3aGljaCBtZWFucyB0aGV5IGZvY3VzIG9uIGludGVyZGVwZW5kZW50IHJlbGF0aW9uc2hpcHMgYmV0d2VlbiB0aGVtc2VsdmVzIGFuZCBvdGhlciBwZW9wbGUgYXJvdW5kIHRoZW0sJiM4MjIxOyBDaGluY2hhbmFjaG9rY2hhaSBzYWlkIGluIGEgbmV3cyByZWxlYXNlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0JyYW5kIG5hbWVzIG9yIGx1eHVyaW91cyBwcm9kdWN0cyYjODIyMTsgYXJlIHBvcHVsYXIgYW1vbmcgQXNpYW5zIGJlY2F1c2UgdGhleSBBc2lhbnMmIzgyMTc7ICYjODIyMDtkZXNpcmUgdG8gaGF2ZSBmYXZvcmFibGUgc29jaWFsIHNlbGYtd29ydGggYW5kIHRvIGJlIHJlc3BlY3RlZCBieSBvdGhlcnMgaW4gdGhlIHNvY2lldHksJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPk1lYW53aGlsZSwgJiM4MjIwO1dlIGJlbGlldmUgdGhhdCBXZXN0ZXJuZXJzIChBbWVyaWNhbnMpIHdobyBhcmUgaW4gYW4gaW5kaXZpZHVhbGlzdGljIGN1bHR1cmUgcGxhY2UgZW1waGFzZXMgb24gb25lc2VsZiwgaW5kZXBlbmRlbmNlLCBmcmVlZG9tIGFuZCBwbGVhc3VyZSwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZXkgYWxzbyBsb29rIGZvciB1bmlxdWVuZXNzJiM4MjIxOyBhbmQgZXhwZXJpZW50aWFsIGdpZnRzIGFyZSAmIzgyMjA7bW9yZSB1bmlxdWUgdG8gdGhlIGluZGl2aWR1YWwsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZCBpbiB0aGUgc3RhdGVtZW50LjwvcD4KPHA+U2hlIHNhaWQgQW1lcmljYW5zJiM4MjE3OyBlbXBoYXNpcyBvbiB0aGUgaW5kaXZpZHVhbCBhbHNvIGV4cGxhaW5zIHdoeSBBbWVyaWNhbnMgbGlrZSBESVkgb3IgcGVyc29uYWxpemVkIGdpZnRzIG1vcmUgdGhhbiBBc2lhbnMuPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbnMgYWxzbyBwcmVmZXIgc3VycHJpc2UgZ2lmdHMgbW9yZSB0aGFuIEFzaWFucywgc2hlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5DaGluY2hhbmFjaG9rY2hhaSwgY2l0aW5nIHByZXZpb3VzIHJlc2VhcmNoLCBzYWlkIHRoYXQgRWFzdGVybmVycyBhcmUgbGVzcyBmb25kIG9mIHN1cnByaXNlcyBiZWNhdXNlIHRoZXkgdGVuZCB0byB2YWx1ZSBwcmVkaWN0YWJpbGl0eSBhbmQgcmVjaXByb2NpdHkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7U29tZSBBc2lhbnMgbWF5IGZlZWwgaW5kZWJ0ZWQgaWYgdGhleSBhcmUgbm90IGFibGUgdG8gcmVjaXByb2NhdGUgdGhlIGdpZnQsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZCBpbiB0aGUgc3RhdGVtZW50LjwvcD4KPHA+Q2hlY2sgYmFjayB3aXRoIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9PaGlvLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPk9oaW8uY29tPC9hPiBvciB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgZm9yIHVwZGF0ZXMuPC9wPgo=