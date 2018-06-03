Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
AMHA launches new project to close digital divide; connect residents with free Wi-Fi
Published: June 3, 2018 - 9:22 PM
Full Screen Linked Image

By Betty Lin-Fisher

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Local history: Streetcar plunge horrified Cuyahoga Falls residents 100 years ago June 3rd, 2018 9:22 PM
AMHA launches new project to close digital divide; connect residents with free Wi-Fi June 3rd, 2018 9:22 PM
Charity events: Quest Cooks, Rubber City Road Rally June 3rd, 2018 9:21 PM
People in the News: Bill Clinton, James Patterson, Alden Ehrenreich June 3rd, 2018 7:29 PM

THE LATEST

NBA Finals Game 2 photos: Cavaliers take on Warriors June 3rd, 2018 9:14 PM
Warriors lead Cavaliers 59-46 at halftime June 3rd, 2018 8:59 PM
Hundreds of Akron seniors use alternative ways to graduate in midst of fleeting expectations from state June 3rd, 2018 7:22 PM
China warns U.S. trade deals are off if tariffs go ahead June 3rd, 2018 6:41 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal