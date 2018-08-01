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At the top nine mini-golf holes in Greater Akron, reporter learns he is a subpar golfer
Published: August 1, 2018 - 6:31 PM
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By Craig Webb

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