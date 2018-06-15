Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Barberton plans $5.8 million overhaul at water treatment plant
Published: June 15, 2018 - 6:21 PM

By Rick Armon

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

People in the News: John Travolta, Kelly Preston, Naya Rivera, Ryan Dorsey, Giuliana Rancic, Natalie Portman, Jared Kushner Updated June 15th, 2018 6:24 PM
Things to Do, June 16: Thirty Seconds to Mars; Pizza Palooza; beer tastings; adopt a pet; Shania Twain Updated June 15th, 2018 6:08 PM
Kanye West goes inside on ‘Ye,’ maybe — or he might be trolling us all Updated June 15th, 2018 4:14 PM
Share your favorite Blossom memories Updated June 15th, 2018 4:13 PM

THE LATEST

Government shuts down study into whether a drink a day prevents heart attacks Today June 15th, 2018 7:14 PM
First public hearing on homeless tent city in Akron draws large crowd Updated June 15th, 2018 6:25 PM
Barberton plans $5.8 million overhaul at water treatment plant Updated June 15th, 2018 6:21 PM
Things to Do, June 16: Thirty Seconds to Mars; Pizza Palooza; beer tastings; adopt a pet; Shania Twain Updated June 15th, 2018 6:08 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal